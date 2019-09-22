Bị tố chiếm đoạt 150 triệu đồng, Lâm Khánh Chi bức xúc lên tiếng vì bị truy lùng khắp nơi

Hậu trường 22/09/2019 10:42

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi đã lên tiếng phủ nhận việc chiếm đoạt 150 triệu đồng, đồng thời kêu gọi người hâm mộ đòi lại công bằng giúp cô.

Tối qua (21/9), cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi chiếm đoạt 150 triệu đồng. Cụ thể, trang Facebook của một hiệp sĩ đường phố với hơn 100 nghìn người theo dõi bất ngờ đăng tải thông tin Lâm Khánh Chi lợi dụng lòng tin của một phụ nữ tên P.M để chiếm đoạt tài sản. Theo đó, người phụ nữ này cho biết đã bị Lâm Khánh Chi lừa mất 150 triệu đồng.

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Thông tin Lâm Khánh Chi lừa đảo 150 triệu đồng - Ảnh: FB

Trước thông tin này, Lâm Khánh Chi đã chính thức lên tiếng phủ nhận: “Cái gì vậy bà chị, có bị khùng không, chị làm ơn tha cho tôi đi. Phát ngôn linh tinh thì lên phường nhé chị… Đọc cái status muốn nhập viện liền lập tức. Truyền thái y gấp dùm em”.

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Nữ ca sĩ lên tiếng phủ nhận - Ảnh: FB

Ngay sau đó, người phụ nữ này đã đăng tải đoạn tin nhắn giữa mình và một nick Facebook có tên Chi Lâm Khánh lên trang cá nhân để làm bằng chứng. Tuy nhiên, sự thật đây chỉ là một nick giả mạo Lâm Khánh Chi để đi lừa tiền người hâm mộ.

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Nick ảo mạo danh Lâm Khánh Chi để lừa đảo - Ảnh: FB

Mới đây nhất, nữ ca sĩ bức xúc cho biết việc hội hiệp sĩ đăng tải thông tin chưa xác thực lên mạng xã hội để truy lùng cô là sai và khiến hình ảnh cô bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, Lâm Khánh Chi còn kêu gọi cộng đồng mạng giúp cô lấy lại công bằng: “Hôm qua tới giờ Lâm Khánh Chi rất là bức xúc và cảm thấy vô cùng khó chịu khi tự nhiên câu chuyện từ trên trời rơi xuống nói Lâm Khánh Chi lừa 150 triệu… Mọi người ơi hãy lấy lại công bằng cho em nhé!”.

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Lâm Khánh Chi kêu gọi mọi người giúp đỡ để lấy lại công bằng - Ảnh: FB
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Một số bình luận của cộng đồng mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng của Lâm Khánh Chi, người hâm mộ bày tỏ sự ủng hộ và tin tưởng cô: “Tội chị quá làm người nổi tiếng nhiều người để ý hại chị quá”, “Em ủng hộ chị và tin tưởng chị, chị đừng buồn nữa”… Bên cạnh đó, một số cư dân mạng còn khuyên nữ ca sĩ nên nhờ cậy đến pháp luật can thiệp: “Kiện đi chị”, “Nhờ tới pháp luật đi chị”, “Làm ảnh hưởng đến danh dự của người khác, chị nên làm rõ chuyện này”…

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