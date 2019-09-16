Sau 2 năm về làm dâu, Lâm Khánh Chi tiết lộ mối quan hệ thật với mẹ chồng

Hậu trường 16/09/2019 10:59

Qua dòng chia sẻ mới đây, có thể thấy ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi có mối quan hệ vô cùng thân thiết với mẹ chồng.

Lâm Khánh Chi là một trong số ít người đẹp chuyển giới có cuộc sống viên mãn nhất showbiz Việt. Đặc biệt là từ khi kết hôn, sự nghiệp của cô càng rực rỡ. Cuộc sống vợ chồng cũng trọn vẹn hơn khi con trai đầu lòng chào đời. Sắp tới đây, vợ chồng Lâm Khánh Chi - Phi Hùng còn lên kế hoạch nhờ người sinh con thứ hai.

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Sắp tới, cặp đôi sẽ nhờ người mang thai hộ con thứ hai từ tinh trùng của Phi Hùng - Ảnh: FB

Ngoài những vấn đề xoay quanh cuộc sống hôn nhân, mối quan hệ với mẹ chồng Lâm Khánh Chi cũng được mọi người quan tâm không kém.

Mới đây, Lâm Khánh Chi vừa chia sẻ dòng trạng thái nhắc đến mẹ chồng dịp Tết Trung Thu vừa qua: "Make-up sơ sơ để về quê thăm ba mẹ chồng. Kêu về vang động không biết cho con dâu gì nè... Mẹ nói về nhanh có tin vui hồi hộp ghê nên con về liền tay. Hạnh phúc đơn giản chỉ thế này đây. Đó là Trung Thu của vợ chồng em".

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Sau 2 năm kết hôn, Lâm Khánh Chi tạo được mối quan hệ tốt đẹp với bố mẹ chồng - Ảnh: FB

Sau đó, cô hạnh phúc khoe khoảnh khắc đoàn tụ vui vẻ bên bố mẹ Phi Hùng nhân dịp Tết đoàn viên. Kèm theo đó, nữ ca sĩ còn dành những lời tình cảm nhất gửi đến ông bà: "Trung Thu gia đình em đơn giản chỉ thế thôi, nhưng hạnh phúc ngập tràn trên gương mặt dù ảnh bị ngược ánh sáng không được đẹp.

Cám ơn ba mẹ rất yêu thương con dâu. Chủ nhật về thăm ba mẹ Khánh Chi. Mình thật sự có phước và may mắn có bố mẹ hai bên đều rất yêu thương. Mình mãn nguyện với cuộc sống này".

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Cô từng tiết lộ rất hợp ý với mẹ chồng từ cuộc sống đến phong cách thời trang - Ảnh: FB

Dưới bài viết, rất đông cư dân mạng để lại bình luận chúc mừng Lâm Khánh Chi vì được ba mẹ chồng yêu thương, quý mến như con gái ruột.

Lâm Khánh Chi tiết lộ chuyện nhờ người mang thai hộ con thứ 2 từ tinh trùng của chồng kém tuổi

Lâm Khánh Chi tiết lộ chuyện nhờ người mang thai hộ con thứ 2 từ tinh trùng của chồng kém tuổi

Ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người khi lần đầu bật mí về chuyện sinh con thứ 2 với chồng trẻ.

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