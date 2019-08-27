Bị chê mặt cứng đơ như tượng sáp, Lâm Khánh Chi đáp trả cực cao tay

Hậu trường 27/08/2019 14:22

Đây không phải là lần đầu mỹ nhân chuyển giới Lâm Khánh Chi nhận về những lời chê bai chuyện nhan sắc xuống cấp, mặt cứng đơ, thiếu tự nhiên.

Lâm Khánh Chi là một trong số ít người đẹp chuyển giới nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng. Ở tuổi ngoài 40, Lâm "công chúa" luôn tự tin với nhan sắc xinh đẹp, cùng vóc dáng nuột nà cuốn hút của mình. Mỗi khi xuất hiện, cô nàng rất chú ý đến hình ảnh và luôn lựa chọn trang phục cầu kỳ, trang điểm kỹ lưỡng.

lam khanh chi 1
Ở tuổi 42, Lâm Khánh Chi ngày càng xinh đẹp, hạnh phúc viên mãn bên chồng con - Ảnh: FB

Thế nhưng mới đây, khi xuất hiện tại một sự kiện thời trang, cô nàng lại bị chê bai không tiếc lời. Theo đó, một trang báo đã dẫn lời dân mạng soi nhan sắc "xuống dốc", mặt cứng đơ như tượng sáp, làn da cũng không được mịn màng của Lâm Khánh Chi. 

lam khanh chi 2
Dân mạng chia sẻ ảnh chụp Lâm Khánh Chi tại sự kiện khi chưa qua photoshop - Ảnh: FB

lam khanh chi 3

lam khanh chi 4
Nhận xét của cư dân mạng về nhan sắc của ca sĩ chuyển giới - Ảnh: FB

Trước phản hồi thiếu tích cực, ca sĩ Lâm Khánh Chi đã chính thức lên tiếng. Không phản pháo gay gắt, cô nàng tỏ ra khá bình thản. Thậm chí nữ ca sĩ còn gửi lời cảm ơn những người này vì đã quan tâm đến mình.

Lâm Khánh Chi lên tiếng: "Hôm nào rảnh chị mời các bé yêu đi ăn xôi gà với trà sữa nhé... Chị đẹp hay xấu, để khán giả nhìn nhận nhé. Cảm ơn các em đã bỏ thời gian quý báu quan tâm về chị nha".

lam khanh chi 5

lam khanh chi 6
Không cần nói nhiều, cô tung ảnh xinh đẹp tại sự kiện để chứng minh điều ngược lại - Ảnh: FB

Trước đó, cô không ít lần bị chê bai vì nhan sắc "xuống cấp không phanh" sau nhiều năm chuyển giới. Dường như việc thường xuyên nhận những bình luận soi mói về nhan sắc khiến cô đã "miễn nhiễm" với vấn đề này.

Bị chê mặt 'sượng đơ', Lâm Khánh Chi đáp trả cao tay khiến anti-fan cứng họng

Bị chê mặt 'sượng đơ', Lâm Khánh Chi đáp trả cao tay khiến anti-fan cứng họng

Xuất hiện với nhan sắc xinh đẹp, thần thái hút hồn, ca sĩ Lâm Khánh Chi đập tan tin đồn nhan sắc xuống cấp.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ Lâm Khánh Chi

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 51 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 51 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 2 giờ 21 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 3 giờ 21 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 21 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 5 giờ 21 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 6 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026