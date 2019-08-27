Bị chê mặt cứng đơ như tượng sáp, Lâm Khánh Chi đáp trả cực cao tay

Đây không phải là lần đầu mỹ nhân chuyển giới Lâm Khánh Chi nhận về những lời chê bai chuyện nhan sắc xuống cấp, mặt cứng đơ, thiếu tự nhiên.

Lâm Khánh Chi là một trong số ít người đẹp chuyển giới nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng. Ở tuổi ngoài 40, Lâm "công chúa" luôn tự tin với nhan sắc xinh đẹp, cùng vóc dáng nuột nà cuốn hút của mình. Mỗi khi xuất hiện, cô nàng rất chú ý đến hình ảnh và luôn lựa chọn trang phục cầu kỳ, trang điểm kỹ lưỡng.

Ở tuổi 42, Lâm Khánh Chi ngày càng xinh đẹp, hạnh phúc viên mãn bên chồng con - Ảnh: FB

Thế nhưng mới đây, khi xuất hiện tại một sự kiện thời trang, cô nàng lại bị chê bai không tiếc lời. Theo đó, một trang báo đã dẫn lời dân mạng soi nhan sắc "xuống dốc", mặt cứng đơ như tượng sáp, làn da cũng không được mịn màng của Lâm Khánh Chi.

Dân mạng chia sẻ ảnh chụp Lâm Khánh Chi tại sự kiện khi chưa qua photoshop - Ảnh: FB

Nhận xét của cư dân mạng về nhan sắc của ca sĩ chuyển giới - Ảnh: FB

Trước phản hồi thiếu tích cực, ca sĩ Lâm Khánh Chi đã chính thức lên tiếng. Không phản pháo gay gắt, cô nàng tỏ ra khá bình thản. Thậm chí nữ ca sĩ còn gửi lời cảm ơn những người này vì đã quan tâm đến mình.

Lâm Khánh Chi lên tiếng: "Hôm nào rảnh chị mời các bé yêu đi ăn xôi gà với trà sữa nhé... Chị đẹp hay xấu, để khán giả nhìn nhận nhé. Cảm ơn các em đã bỏ thời gian quý báu quan tâm về chị nha".

Không cần nói nhiều, cô tung ảnh xinh đẹp tại sự kiện để chứng minh điều ngược lại - Ảnh: FB

Trước đó, cô không ít lần bị chê bai vì nhan sắc "xuống cấp không phanh" sau nhiều năm chuyển giới. Dường như việc thường xuyên nhận những bình luận soi mói về nhan sắc khiến cô đã "miễn nhiễm" với vấn đề này.

Bị chê mặt 'sượng đơ', Lâm Khánh Chi đáp trả cao tay khiến anti-fan cứng họng Xuất hiện với nhan sắc xinh đẹp, thần thái hút hồn, ca sĩ Lâm Khánh Chi đập tan tin đồn nhan sắc xuống cấp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-che-mat-cung-do-nhu-tuong-sap-lam-khanh-chi-dap-tra-cuc-cao-tay-335824.html