Bị chê mặt 'sượng đơ', Lâm Khánh Chi đáp trả cao tay khiến anti-fan cứng họng

Xuất hiện với nhan sắc xinh đẹp, thần thái hút hồn, ca sĩ Lâm Khánh Chi đập tan tin đồn nhan sắc xuống cấp.

Cách đây ít giờ, ca sĩ Lâm Khánh Chi gây chú ý khi khoe diện mạo mới nhất của mình trên mạng xã hội. Tham gia sự kiện, mỹ nhân chuyển giới diện trang phục lộng lẫy, trang điểm và làm tóc cầu kỳ. Cô được mọi người khen ngợi hết lời bởi thần thái tự tin, phô vóc dáng nuột nà trước ống kính.

Lâm Khánh Chi khoe nhan sắc trẻ trung xinh đẹp, đáp trả anti-fan đã tung tin đồn nhan sắc xuống cấp - Ảnh: FBNV

Ở tuổi 42, cô sở hữu thân hình thon gọn, làn da trắng mịn không tì vết - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, Lâm Khánh Chi còn đăng kèm dòng trạng thái đáp trả những lời chê bai về nhan sắc khiến dư luận xôn xao thời gian qua.

Chân dài sinh năm 1977 cảm ơn những lời chê bai đã giúp cô có động lực làm đẹp - Ảnh: FBNV

Cô viết: "Cảm ơn về tin đồn Lâm Khánh Chi bị xuống cấp nhan sắc, làm tui có động lực để đẹp hơn xinh hơn thần thái hơn. Đây là câu trả lời nhé...

Muốn hại chị hả không có dễ đâu em. Cho chị được bình yên nhé. Bớt sân si tạo nghiệp lại để có cái hậu về sau này nhé. Sượng đơ với chị khúc này nhé...".

Không cần mắng chửi nặng lời, cách đáp trả cực kỳ thông minh của bà mẹ một con cũng đủ khiến anti-fan phải câm nín.

Nữ ca sĩ chuyển giới phấn khích vì được mọi người tấm tắc khen ngợi - Ảnh: FBNV

Dưới phần bình luận, đông đảo dân mạng để lại bình luận ca ngợi nhan sắc của ca sĩ Lâm Khánh Chi. Ở tuổi 42, cô vẫn giữ được sắc vóc quyến rũ, xinh đẹp hiếm có.

Không máu mủ ruột thịt, con trai Lâm Khánh Chi vẫn giống bố 'y đúc' và quấn quýt không rời Những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc đáng yêu của con trai Lâm khánh Chi bên bố Phi Hùng nhận được nhiều lời khen của cư dân mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-che-mat-suong-do-lam-khanh-chi-dap-tra-cao-tay-khien-anti-fan-cung-hong-333398.html