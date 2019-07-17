Sự thật đằng sau cặp nhẫn cưới chỉ vỏn vẹn 200 nghìn đồng của ca sĩ Lâm Khánh Chi và chồng

Hậu trường 17/07/2019 11:32

Mới đây, ca sĩ Lâm Khánh Chi và chồng trẻ Phi Hùng đã thu hút sự chú ý của nhiều người khi cùng nhau xuất hiện tại một sự kiện cộng đồng do chính cô tổ chức.

Chiều 16/7, tại buổi họp báo công bố dự án dành cho cộng đồng LGBT, ca sĩ Lâm Khánh Chi cho biết cô sẽ chi hơn 2 tỷ đồng để làm hôn lễ cho 10 cặp đôi. Trong suốt quá trình thực hiện dự án, Phi Hùng luôn đồng hành và ủng hộ Lâm Khánh Chi.

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Lâm Khánh Chi và chồng tại sự kiện dành cho cộng đồng LGBT - Ảnh: Internet

Sau khi buổi họp báo kết thúc, Phi Hùng đã cùng người hâm mộ tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Lâm Khánh Chi. Đặc biệt, Phi Hùng còn quỳ gối tặng nhẫn cưới cho bà xã khiến cô vô cùng cảm động. Được biết, từ khi kết hôn đến nay, cặp đôi đều mang nhẫn cưới giả trị giá chưa đến 200 nghìn đồng. Đây cũng là lần đầu tiên Lâm Khánh Chi tiết lộ sự thật này trước công chúng.

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Phi Hùng và người hâm mộ bất ngờ tổ chức sinh nhật cho Lâm Khánh Chi - Ảnh: Internet
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Phi Hùng quỳ gối tặng nhẫn cưới cho bà xã - Ảnh: Internet

Đằng sau cặp nhẫn cưới vỏn vẹn 200 nghìn đồng là cả một câu chuyện cảm động. Ca sĩ Lâm Khánh Chi chia sẻ: Ngày trước quen nhau, hai vợ chồng rất nghèo, khi đi Thái Lan, cả hai thấy cặp nhẫn giả đẹp quá nên quyết định mua và đến khi kết hôn vẫn đeo nó. Đó là kỉ niệm của hai vợ chồng, và cho đến bây giờ dù kinh tế khá giả, chúng tôi vẫn giữ cặp nhẫn này”.

Chính vì mang ý nghĩa đặc biệt như vậy nên sau khi tặng nhẫn mới cho bà xã, Phi Hùng đã tiết lộ rằng anh sẽ cất giữ cặp nhẫn giả này suốt cuộc đời.

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Đối với cặp đôi, cặp nhẫn cưới giả có ý nghĩa rất quan trọng - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Phi Hùng còn cho biết kể từ năm nay, cặp đôi sẽ không tổ chức sinh nhật nữa mà thay vào đó là dành chi phí để làm lễ cưới cho cộng đồng LGBT. Ông xã Lâm Khánh Chi chia sẻ: “Hai vợ chồng sẽ làm dự án này đến khi nào không còn khả năng làm nữa thì thôi”.

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