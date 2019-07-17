Sự thật đằng sau cặp nhẫn cưới chỉ vỏn vẹn 200 nghìn đồng của ca sĩ Lâm Khánh Chi và chồng

Chiều 16/7, tại buổi họp báo công bố dự án dành cho cộng đồng LGBT, ca sĩ Lâm Khánh Chi cho biết cô sẽ chi hơn 2 tỷ đồng để làm hôn lễ cho 10 cặp đôi. Trong suốt quá trình thực hiện dự án, Phi Hùng luôn đồng hành và ủng hộ Lâm Khánh Chi.

Lâm Khánh Chi và chồng tại sự kiện dành cho cộng đồng LGBT - Ảnh: Internet

Sau khi buổi họp báo kết thúc, Phi Hùng đã cùng người hâm mộ tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Lâm Khánh Chi. Đặc biệt, Phi Hùng còn quỳ gối tặng nhẫn cưới cho bà xã khiến cô vô cùng cảm động. Được biết, từ khi kết hôn đến nay, cặp đôi đều mang nhẫn cưới giả trị giá chưa đến 200 nghìn đồng. Đây cũng là lần đầu tiên Lâm Khánh Chi tiết lộ sự thật này trước công chúng.