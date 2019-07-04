Biết vợ nợ ngập đầu phải vay nặng lãi, chồng Lâm Khánh Chi nói một câu khiến cô ‘nhảy dựng’

Thấy vợ nợ nần chồng chất, Trần Phi Hùng – chồng ca sĩ Lâm Khánh Chi muốn vay ba mẹ ruột vài trăm triệu cho cô nhưng bị từ chối và lý do khiến ai cũng bất ngờ.

Chuyện yêu, cưới giữa ca sĩ Lâm Khánh Chi và chồng trẻ Trần Phi Hùng từng là chủ đề bàn tán của dư luận suốt thời gian dài. Bất chấp thị phi, người đẹp chuyển giới kết thúc tình yêu của mình bằng một đám cưới hoành tráng trong sự chúc phúc của hai bên gia đình, bạn bè và người hâm mộ. Sau khi "về chung nhà", cả hai rất cởi mở chia sẻ về cuộc sống sau hôn nhân. Ca sĩ chuyển giới không ngại ngần khi bộc bạch chuyện vợ chồng thầm kín, hay quá khứ nhiều chông gai.

Năm 2017, Lâm Khánh Chi và Trần Phi Hùng tổ chức đám cưới sau thời gian hẹn hò - Ảnh: FBNV Mới đây, Lâm Khánh Chi vừa đăng tải dòng trạng thái xúc động, tâm sự về quãng thời gian khốn khó nhất có ông xã bên cạnh động viên, giúp đỡ. Theo đó, 2 năm sau khi chuyển giới, "công chúa" làm liveshow nhưng thất bại, nợ nần chồng chất phải vay nặng lãi. Dù vậy Phi Hùng vẫn ở bên cạnh động viên cô, thậm chí còn định về mượn tiền ba mẹ ruột cho vợ trả bớt nợ.

Ở tuổi 42, Lâm Khánh Chi rất tự tin với nhan sắc và vóc dáng nuột nà sau chuyển giới - Ảnh: FBNV Trên trang Facebook cá nhân, Lâm Khánh Chi kể lại: "Riêng chồng tôi khi ấy là người duy nhất biết tôi nghèo. Nhưng anh ấy vẫn chọn ở bên tôi và nói: 'Hai vợ chồng mình cố gắng làm kiếm tiền trả nợ chứ đâu có gì đâu. Để vài tuần nữa rồi anh sẽ nói chuyện với mẹ để mượn cho em thêm vài ba trăm trả nợ'. Tôi nghe xong mới bảo: Anh nghĩ sao mà lại đi hỏi mẹ, rồi mẹ lại nghĩ em lợi dụng tiền bạc của anh". Khi biết được chân tình của bạn trai kém tuổi, Lâm Khánh Chi rất xúc động và quyết định lấy anh: "Chính vì lí do này nên tôi mới thương chồng tôi và quyết định đến với anh ấy. Rồi từ khi lấy chồng, tôi mới phất lên đến bây giờ". Nữ ca sĩ dự định tương lai sẽ sinh thêm một bé gái nếu đủ điều kiện kinh tế - Ảnh: FBNV Sau 2 năm "góp gạo thổi cơm chung", ca sĩ Lâm Khánh Chi và Phi Hùng vẫn rất hạnh phúc. Cả hai vừa đón con trai đầu lòng. Dù em bé sinh ra từ tinh trùng được lưu giữ trước đó của cô nhưng gia đình bên chồng vẫn quan tâm và yêu thương em bé như con cháu ruột thịt.

Livestream trò chuyện, Lâm Khánh Chi để lộ khuôn mặt nổi sần chi chít khiến fan hoảng hốt Trong đoạn livestream trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi khiến nhiều người hoảng hốt khi xuất hiện với khuôn mặt nổi sần chi chít.

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