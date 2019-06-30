Livestream trò chuyện, Lâm Khánh Chi để lộ khuôn mặt nổi sần chi chít khiến fan hoảng hốt

Hậu trường 30/06/2019 16:06

Trong đoạn livestream trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi khiến nhiều người hoảng hốt khi xuất hiện với khuôn mặt nổi sần chi chít.

Ở tuổi 42, Lâm Khánh Chi thường xuyên tìm đến các phương pháp làm đẹp, thậm chí là “dao kéo” để tân trang nhan sắc và giữ gìn nét thanh xuân. Tuy nhiên mới đây, khi livestream trò chuyện cùng người hâm mộ, nữ ca sĩ đã khiến dân mạng “bật ngửa” trước gương mặt có phần đáng sợ của cô.

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Lâm Khánh Chi để lộ gương mặt nổi sần khiến ai nấy đều phải rùng mình - Ảnh: Internet

Trái ngược với vẻ đẹp không tì vết khi được trang điểm kĩ càng, gương mặt và phần cổ của bà xã Phi Hùng xuất hiện chi chít những nốt tròn khiến làn da trở nên sần sùi, kém sắc.

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Cận cảnh gương mặt chi chít những nốt tròn của Lâm Khánh Chi – Ảnh: Internet

Nhiều người cho rằng, nữ ca sĩ có thể đang gặp tác dụng phụ của việc lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ. Ngay sau đó, Lâm Khánh Chi đã lên tiếng giải thích rằng cô mới đi làm đẹp vùng da mặt và cổ. Chính vì vậy mà làn da bỗng trở nên sần sùi, kém mịn màng như vậy.

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Nữ ca sĩ cho biết cô vừa đi làm đẹp phần mặt và cổ - Ảnh: Internet

Đây không phải là lần đầu tiên nữ ca sĩ gây tranh cãi khi xuất hiện với gương mặt khác lạ trước công chúng. Trước đó, Lâm Khánh Chi từng để lộ phần mắt sưng to do cắt mí trong một buổi livestream khác trên trang cá nhân.

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Lâm Khánh Chi từng để lộ đôi mắt cắt mí sưng to khi livestream - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, cộng đồng mạng cho rằng những bức ảnh long lanh của cô trên Facebook đều đã được photoshop cẩn thận. Ngược lại, với những bức ảnh hậu trường chưa qua chỉnh sửa, nữ ca sĩ đã để lộ nhiều dấu hiệu tuổi tác trên gương mặt.

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Hình ảnh trước và sau khi chỉnh sửa của Lâm Khánh Chi - Ảnh: Internet

Hiện tại sau hơn 3 năm kết hôn, cuộc sống của Lâm Khánh Chi và Phi Hùng vẫn đang vô cùng hạnh phúc khi có sự xuất hiện của cậu con trai nhỏ.

Lâm Khánh Chi xinh đẹp khoe ảnh con trai cưng, fan khen hết lời

Lâm Khánh Chi xinh đẹp khoe ảnh con trai cưng, fan khen hết lời

Loạt hình ảnh Lâm Khánh Chi bên con trai Trần Huỳnh Kim Long ngay sau khi đăng tải đã nhận được hàng nghìn lượt yêu thích, bình luận khen ngợi hai mẹ con nữ ca sĩ.

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Từ khóa:   nhan sắc Lâm Khánh Chi ca sĩ Lâm Khánh Chi

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