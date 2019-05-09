Sau 3 năm kết hôn, chồng trẻ Phi Hùng vẫn làm điều này cho Lâm Khánh Chi mỗi sáng

Hậu trường 09/05/2019 11:48

Những khoảnh khắc đời thường được Lâm Khánh Chi chia sẻ trên trang cá nhân khiến nhiều người ngưỡng mộ khi cô có được một người chồng hoàn hảo.

Từ sau khi kết hôn, cuộc sống của Lâm Khánh Chi và chồng trẻ Phi Hùng luôn nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Mới đây, nữ ca sĩ chuyển giới hạnh phúc chia sẻ khoảnh khắc ông xã đích thân vào bếp nấu bữa sáng cùng dòng trạng thái: "Ông xã đảm đang lắm, ngày nào cũng như vậy, làm đồ ăn sáng cho vợ. Yêu lắm nè, mọi người thấy sao về điều này?”.

Sau 3 năm kết hôn, chồng trẻ Phi Hùng vẫn làm điều này cho Lâm Khánh Chi mỗi sáng - Ảnh 1
Lâm Khánh Chi tự hào chia sẻ được ông xã chăm sóc mỗi ngày - Ảnh: FBNV

Hành động quan tâm dù nhỏ nhặt nhưng chu đáo này của “ông bố bỉm sữa” đã chiếm được nhiều tình cảm từ cộng đồng mạng. Dưới bài đăng của nữ ca sĩ, nhiều cư dân mạng để lại lời khen dành cho Phi Hùng, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ với hạnh phúc mà Lâm Khánh Chi đang có.

Một cư dân mạng bình luận: “Anh yêu chị từ tâm hồn và sự nữ tính tinh tế của chị. Chỉ tình yêu thật sự mới có thể khiến một người đàn ông làm vậy. Chúc anh chị mãi mặn nồng, mãi sắc son "tình bể bình" như này ạ”.

Sau 3 năm kết hôn, chồng trẻ Phi Hùng vẫn làm điều này cho Lâm Khánh Chi mỗi sáng - Ảnh 2

Sau 3 năm kết hôn, chồng trẻ Phi Hùng vẫn làm điều này cho Lâm Khánh Chi mỗi sáng - Ảnh 3
Cư dân mạng đồng loạt khen ngợi Phi Hùng - Ảnh: FBNV

Trước đó, Lâm Khánh Chi từng chia sẻ từ khi đón con về, ông xã đã bớt ham chơi, thường xuyên phụ vợ chăm con, thậm chí thức đêm cùng vợ khi con ốm và dần trở thành người đàn ông có trách nhiệm hơn với gia đình.

Sau 3 năm kết hôn, chồng trẻ Phi Hùng vẫn làm điều này cho Lâm Khánh Chi mỗi sáng - Ảnh 4
Ông bố trẻ rất biết cách chăm con - Ảnh: FBNV
Sau 3 năm kết hôn, chồng trẻ Phi Hùng vẫn làm điều này cho Lâm Khánh Chi mỗi sáng - Ảnh 5
Lâm Khánh Chi luôn được ông xã chiều chuộng, yêu thương - Ảnh: FBNV

Sau hơn 3 năm kết hôn, Lâm Khánh Chi vẫn được ông xã cưng chiều như thuở mới yêu. Có thể thấy, cuộc sống hôn nhân của cô và Phi Hùng đang ngày càng hạnh phúc hơn khi có sự xuất hiện của thành viên mới trong gia đình.

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Con dâu bị chỉ trích vì mặc trễ nải 'khoe hàng', bố chồng Lâm Khánh Chi không cấm mà còn khuyến khích

Lâm Khánh Chi bị dân mạng "ném đá" vì diện váy gợi cảm, bố chồng vẫn bênh vực và động viên cô cứ mặc theo ý thích, đẹp là được.

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