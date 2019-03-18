Vừa hí hửng khoe quà 20 tỷ, Lâm Khánh Chi 'suy sụp' vì làm mất hột xoàn chồng tặng

Dù mất ngủ nhiều đêm vì mất của nhưng cô không muốn nhắc lại chuyện này sợ chồng kém tuổi thêm buồn - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi khiến dân mạng xuýt xoa, ghen tỵ khi khoe món quà "khủng" được ông xã Phi Hùng tặng nhân ngày 8/3. Thế nhưng chưa được bao lâu, món quà bất ngờ "bốc hơi" khiến cô thẫn thờ. Theo chia sẻ, Lâm Khánh Chi làm mất trong một lần đi công tác xa và không thể tìm lại được.

Món quà Phi Hùng tặng vợ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ là chiếc dây chuyền được nhập từ Hong Kong, đính hột xoàn lấp lánh. Món quà này không chỉ có giá trị vật chất rất lớn mà còn có ý nghĩa tinh thần không hề nhỏ đối với Lâm Khánh Chi. Được biết, Phi Hùng đã tự tay lựa chọn để tạo bất ngờ cho vợ trong ngày 8/3. Do vậy khi để mất, bà mẹ một con rất buồn, mất ngủ nhiều đêm vì tiếc nuối.

Tuy nhiên, Lâm Khánh Chi không muốn tiết lộ rộng rãi chuyện này khiến dư luận xôn xao, làm ông xã thêm buồn.