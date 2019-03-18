Vừa hí hửng khoe quà 20 tỷ, Lâm Khánh Chi 'suy sụp' vì làm mất hột xoàn chồng tặng

Mất món quà quý của ông xã tặng nhân dịp Quốc tế Phụ nữ, Lâm Khánh Chi thẫn thờ, mất ngủ vì tiếc.
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Cách đây không lâu, ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi khiến dân mạng xuýt xoa, ghen tỵ khi khoe món quà "khủng" được ông xã Phi Hùng tặng nhân ngày 8/3. Thế nhưng chưa được bao lâu, món quà bất ngờ "bốc hơi" khiến cô thẫn thờ. Theo chia sẻ, Lâm Khánh Chi làm mất trong một lần đi công tác xa và không thể tìm lại được.
Món quà Phi Hùng tặng vợ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ là chiếc dây chuyền được nhập từ Hong Kong, đính hột xoàn lấp lánh. Món quà này không chỉ có giá trị vật chất rất lớn mà còn có ý nghĩa tinh thần không hề nhỏ đối với Lâm Khánh Chi. Được biết, Phi Hùng đã tự tay lựa chọn để tạo bất ngờ cho vợ trong ngày 8/3. Do vậy khi để mất, bà mẹ một con rất buồn, mất ngủ nhiều đêm vì tiếc nuối.
Tuy nhiên, Lâm Khánh Chi không muốn tiết lộ rộng rãi chuyện này khiến dư luận xôn xao, làm ông xã thêm buồn.
Trước khi làm mất quà của ông xã, Lâm Khánh Chi vừa khoe đôi bông tai kim cương "khủng" được mẹ ruột tặng. Dù cô không tiết lộ về giá trị nhưng cư dân mạng nhanh chóng tìm hiểu và định giá món đồ quý này. Theo đó, đôi bông tai kim cương kích cỡ lớn của Lâm Khánh Chi có giá ước tính lên đến 20 tỷ đồng.