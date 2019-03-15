Lâm Khánh Chi được mẹ ruột tặng bông tai kim cương khủng giá 20 tỷ

Lâm Khánh Chi khiến nhiều người choáng váng khi khoe món quà trị giá 20 tỷ do mẹ ruột mua tặng.

Mới đây, Lâm Khánh Chi đã đăng tải lên trang cá nhân những bức ảnh chụp cùng đôi bông tai kim cương cỡ lớn. Cô cho biết đây là món quà do mẹ ruột mua tặng con gái. Tuy nữ ca sĩ không hé lộ về giá tiền nhưng một số khán giả rành về kim cương đã nhận ra đôi bông tai này đang được bán với giá khoảng 20 tỷ trên thị trường.

Đôi bông tai trông vô cùng sang trọng, được đính hai viên kim cương lên đến 12 ly. Một món quà giá trị như vậy nhưng "Nữ hoàng chuyển giới" không bàn luận gì nhiều về giá trị của nó. Cô sợ mang tiếng khoe mẽ nên hạn chế trả lời bình luận thắc mắc của fan.

Lâm Khánh Chi chụp ảnh selfie với đôi bông tai kim cương do mẹ ruột tặng - Ảnh: FBNV

Đôi bông tai kim cương cỡ khủng này được định giá khoảng 20 tỷ đồng - Ảnh: FBNV

Lâm Khánh Chi hiện là một trong những sao Việt giàu nhất showbiz - Ảnh: FBNV

Lâm Khánh Chi là một trong những sao Việt được bố mẹ đẻ lẫn bố mẹ chồng cưng chiều nhất showbiz. Hồi đám cưới, người đẹp được mẹ ruột tặng tới 2 căn nhà, đồng thời tài trợ gần như toàn bộ chi phí tổ chức hôn lễ. Mới đây, cô lại được mẹ chồng tặng sổ đỏ 400m2 đất, được ông xã trẻ tuổi tặng thêm 1 dây chuyền kim cương cỡ khủng khiến ai cũng ghen tỵ.

Lâm Khánh Chi tuyên bố thưởng 10 tỷ cho ai chứng minh Hương Giang đẹp hơn mình Ở tuổi 40, Lâm Khánh Chi khẳng định vẻ đẹp của mình là bất chấp thời gian. Ngoài ra, cô tuyên bố thưởng 10 tỷ cho ai chứng minh cô xấu hơn Hương Giang Idol.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-khanh-chi-duoc-me-ruot-tang-bong-tai-kim-cuong-khung-gia-20-ty-318447.html