Con dâu bị chỉ trích vì mặc trễ nải 'khoe hàng', bố chồng Lâm Khánh Chi không cấm mà còn khuyến khích

Hậu trường 02/05/2019 14:43

Lâm Khánh Chi bị dân mạng "ném đá" vì diện váy gợi cảm, bố chồng vẫn bênh vực và động viên cô cứ mặc theo ý thích, đẹp là được.

Dịp nghỉ lễ vừa qua, Lâm Khánh Chi cùng ông xã Phi Hùng về quê ăn giỗ ông nội. Nhân ngày được đoàn tụ gia đình, nữ ca sĩ chuyển giới hào hứng livestream giao lưu với người hâm mộ. Đặc biệt, bố mẹ chồng của cô cũng xuất hiện trong đoạn clip.

Con dâu bị chỉ trích vì mặc trễ nải 'khoe hàng', bố chồng Lâm Khánh Chi không cấm mà còn khuyến khích - Ảnh 1
Dịp lễ vừa qua, Lâm Khánh Chi dành trọn thời gian của mình bên gia đình chồng - Ảnh: FBNV
Con dâu bị chỉ trích vì mặc trễ nải 'khoe hàng', bố chồng Lâm Khánh Chi không cấm mà còn khuyến khích - Ảnh 2
Cô trang điểm thật xinh đẹp, chọn trang phục nổi bật khi về nhà chồng ăn đám giỗ - Ảnh: FBNV 

Trong lúc livestream, nữ ca sĩ bất ngờ tiết lộ sắp tới sẽ về quê Phi Hùng ăn đám cưới và hỏi ý kiến bố chồng nên mặc đồ như thế nào. Ngay sau đó, cô đã nhận được câu trả lời thẳng thắn của ông: "Con cứ mặc thoải mái, ba không cấm, còn ai nói gì kệ người ta. Mình đi đám cưới cần mặc đẹp mà. Thậm chí, con mặc đồ xấu ba mẹ buồn nên vợ chồng con thích mặc gì thì mặc. Người hâm mộ yêu con quý con họ hiểu, ngược lại những lời bàn tán không hay thì mặc kệ người ta. Gia đình luôn yêu thương, mến con".

Con dâu bị chỉ trích vì mặc trễ nải 'khoe hàng', bố chồng Lâm Khánh Chi không cấm mà còn khuyến khích - Ảnh 3
Bố chồng Lâm Khánh Chi khuyến khích cô mặc theo ý mình, đẹp là được và không cần quan tâm đến những lời nói kém duyên của cư dân mạng - Ảnh: Cắt từ clip
Con dâu bị chỉ trích vì mặc trễ nải 'khoe hàng', bố chồng Lâm Khánh Chi không cấm mà còn khuyến khích - Ảnh 4
Có thể thấy, cô có mối quan hệ rất thân thiết với gia đình bên chồng. Bố mẹ Phi Hùng cũng rất yêu thương và quý mến cô con dâu nổi tiếng này - Ảnh: Cắt từ clip

Nữ ca sĩ cho biết, sở dĩ cô hỏi như vậy là vì lần trước đi dự đám cưới bên nhà chồng, cô đã mặc váy cúp ngực và bị dân mạng lên án "khoe hàng", việc này khiến cô và mọi người bức xúc.

Ngay bên dưới đoạn livestream, rất nhiều dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ với Lâm Khánh Chi vì có bố chồng tâm lý, hiểu và yêu thương con dâu.

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