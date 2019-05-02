Con dâu bị chỉ trích vì mặc trễ nải 'khoe hàng', bố chồng Lâm Khánh Chi không cấm mà còn khuyến khích

Dịp nghỉ lễ vừa qua, Lâm Khánh Chi cùng ông xã Phi Hùng về quê ăn giỗ ông nội. Nhân ngày được đoàn tụ gia đình, nữ ca sĩ chuyển giới hào hứng livestream giao lưu với người hâm mộ. Đặc biệt, bố mẹ chồng của cô cũng xuất hiện trong đoạn clip.

Dịp lễ vừa qua, Lâm Khánh Chi dành trọn thời gian của mình bên gia đình chồng - Ảnh: FBNV

Cô trang điểm thật xinh đẹp, chọn trang phục nổi bật khi về nhà chồng ăn đám giỗ - Ảnh: FBNV

Trong lúc livestream, nữ ca sĩ bất ngờ tiết lộ sắp tới sẽ về quê Phi Hùng ăn đám cưới và hỏi ý kiến bố chồng nên mặc đồ như thế nào. Ngay sau đó, cô đã nhận được câu trả lời thẳng thắn của ông: "Con cứ mặc thoải mái, ba không cấm, còn ai nói gì kệ người ta. Mình đi đám cưới cần mặc đẹp mà. Thậm chí, con mặc đồ xấu ba mẹ buồn nên vợ chồng con thích mặc gì thì mặc. Người hâm mộ yêu con quý con họ hiểu, ngược lại những lời bàn tán không hay thì mặc kệ người ta. Gia đình luôn yêu thương, mến con".