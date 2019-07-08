Vừa để lộ gương mặt biến dạng với làn da sần sùi, Lâm Khánh Chi khoe nhan sắc lên hương đến khó tin

Hậu trường 08/07/2019 15:19

Chưa đầy 2 tuần sau khi bị chê thậm tệ vì để lộ làn da sần sùi, ca sĩ Lâm Khánh Chi khoe gương mặt trắng ngần, căng bóng.

Cách đây không lâu, khi livestream trò chuyện với mọi người trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Lâm Khánh Chi khiến dân mạng hoảng hốt với làn da sần sùi, nổi chi chít các nốt tròn. Nhìn hình ảnh này, nhiều người cho rằng cô đang chịu hậu quả nặng nề sau thời gian phẫu thuật chuyển giới.

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'Nổi da gà' với gương mặt chi chít các nốt tròn sần sùi của Lâm Khánh Chi khi livestream trò chuyện với dân mạng - Ảnh: Cắt từ clip
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Bị chê bai nhưng chân dài này vẫn không mấy để tâm và khẳng định chỉ sau vài ngày làn da sẽ trở nên sáng mịn hơn - Ảnh: Cắt từ clip

Vài giờ trước, nữ ca sĩ chuyển giới nhận được nhiều lời khen khi khoe diện mạo mới của mình trên trang cá nhân. Làn da xù xì ít ngày trước đã không còn, thay vào đó là gương mặt xinh đẹp, rạng rỡ. Thậm chí làn da của Lâm Khánh Chi còn căng bóng, mịn màng hơn trước gấp bội phần.

Cô hào hứng chia sẻ khi đi du lịch cùng chồng: "Bay nào. Vợ chồng mình cùng nhau đi khắp thế gian chồng nhé. Chúc các tình yêu ngon giấc".

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Ca sĩ Lâm Khánh Chi tự tin khoe ảnh đi du lịch bên chồng trẻ - Ảnh: FBNV

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Nữ ca sĩ được khen ngợi hết lời vì nhan sắc trẻ trung một cách bất ngờ - Ảnh: FBNV

Trước đó khi bị chê làn da kém mịn màng, Lâm Khánh Chi giải thích do mới đi chăm sóc sắc đẹp về nên bị dị ứng. Chân dài này khẳng định chỉ sau vài ngày mọi thứ sẽ trở lại bình thường, thậm chí còn trẻ ra 10 tuổi. Và đúng như những gì đã nói, cô trở nên trẻ trung, xinh đẹp hơn rất nhiều.

Bị “tố” “làm màu” khi tổ chức đám cưới LGBT tập thể, Lâm Khánh Chi lên tiếng

Bị “tố” “làm màu” khi tổ chức đám cưới LGBT tập thể, Lâm Khánh Chi lên tiếng

Lâm Khánh Chi chia sẻ, cô lựa chọn những cặp đôi không phân biệt là les, gay, song tính hay chuyển giới, ưu tiên những cặp đôi có hoàn cảnh khó khăn để giúp họ đến được với tình yêu đích thực của cuộc đời mình.

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