Vừa để lộ gương mặt biến dạng với làn da sần sùi, Lâm Khánh Chi khoe nhan sắc lên hương đến khó tin

Cách đây không lâu, khi livestream trò chuyện với mọi người trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Lâm Khánh Chi khiến dân mạng hoảng hốt với làn da sần sùi, nổi chi chít các nốt tròn. Nhìn hình ảnh này, nhiều người cho rằng cô đang chịu hậu quả nặng nề sau thời gian phẫu thuật chuyển giới.

'Nổi da gà' với gương mặt chi chít các nốt tròn sần sùi của Lâm Khánh Chi khi livestream trò chuyện với dân mạng - Ảnh: Cắt từ clip

Bị chê bai nhưng chân dài này vẫn không mấy để tâm và khẳng định chỉ sau vài ngày làn da sẽ trở nên sáng mịn hơn - Ảnh: Cắt từ clip

Vài giờ trước, nữ ca sĩ chuyển giới nhận được nhiều lời khen khi khoe diện mạo mới của mình trên trang cá nhân. Làn da xù xì ít ngày trước đã không còn, thay vào đó là gương mặt xinh đẹp, rạng rỡ. Thậm chí làn da của Lâm Khánh Chi còn căng bóng, mịn màng hơn trước gấp bội phần.