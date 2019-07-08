Vừa để lộ gương mặt biến dạng với làn da sần sùi, Lâm Khánh Chi khoe nhan sắc lên hương đến khó tin

Chưa đầy 2 tuần sau khi bị chê thậm tệ vì để lộ làn da sần sùi, ca sĩ Lâm Khánh Chi khoe gương mặt trắng ngần, căng bóng.
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- Livestream trò chuyện, Lâm Khánh Chi để lộ khuôn mặt nổi sần chi chít khiến fan hoảng hốt
Cách đây không lâu, khi livestream trò chuyện với mọi người trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Lâm Khánh Chi khiến dân mạng hoảng hốt với làn da sần sùi, nổi chi chít các nốt tròn. Nhìn hình ảnh này, nhiều người cho rằng cô đang chịu hậu quả nặng nề sau thời gian phẫu thuật chuyển giới.
Vài giờ trước, nữ ca sĩ chuyển giới nhận được nhiều lời khen khi khoe diện mạo mới của mình trên trang cá nhân. Làn da xù xì ít ngày trước đã không còn, thay vào đó là gương mặt xinh đẹp, rạng rỡ. Thậm chí làn da của Lâm Khánh Chi còn căng bóng, mịn màng hơn trước gấp bội phần.
Cô hào hứng chia sẻ khi đi du lịch cùng chồng: "Bay nào. Vợ chồng mình cùng nhau đi khắp thế gian chồng nhé. Chúc các tình yêu ngon giấc".
Trước đó khi bị chê làn da kém mịn màng, Lâm Khánh Chi giải thích do mới đi chăm sóc sắc đẹp về nên bị dị ứng. Chân dài này khẳng định chỉ sau vài ngày mọi thứ sẽ trở lại bình thường, thậm chí còn trẻ ra 10 tuổi. Và đúng như những gì đã nói, cô trở nên trẻ trung, xinh đẹp hơn rất nhiều.