Không máu mủ ruột thịt, con trai Lâm Khánh Chi vẫn giống bố 'y đúc' và quấn quýt không rời

Hậu trường 01/08/2019 16:36

Những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc đáng yêu của con trai Lâm khánh Chi bên bố Phi Hùng nhận được nhiều lời khen của cư dân mạng.

Sau 2 năm kết hôn, đầu năm 2019, ca sĩ Lâm Khánh Chi tiết lộ về chuyện sinh con đầu lòng. Cô và ông xã Phi Hùng nhiều lần sang Thái Lan làm thủ tục nhờ người mang thai hộ. Con trai Lâm Khánh Chi được sinh ra từ tinh trùng đã lưu trữ trước khi chuyển giới của cô và trứng của chị dâu. Được biết, chi phí sau khi hoàn tất mọi thủ tục và đưa em bé về Việt Nam là khoảng 1 tỷ đồng.

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Ở tuổi 42, Lâm Khánh Chi sở hữu sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc viên mãn - Ảnh: FBNV

Sau khi đưa con về nước, Lâm Khánh Chi từng có ý định giấu kín gương mặt quý tử đầu lòng. Tuy nhiên vì quá mê con, cô đã không thể kiềm chế và công khai diện mạo "hoàng tử bé".

Mới đây nhất, nữ ca sĩ tiếp tục gây chú ý khi khoe loạt ảnh đời thường của con trai cưng và ông xã Phi Hùng kèm chú thích: "Bố vui đùa với em nhìn thấy cưng ghê. Chuẩn bị gia đình em chụp một bộ ảnh kỷ niệm nè".

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Phi Hùng hết lòng quan tâm, chăm sóc con trai - Ảnh: FBNV
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Cậu bé tên Trần Huỳnh Thiên Long, tên thân mật ở nhà là Cu Bi - Ảnh: FBNV
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'Tan chảy' với tình cảm thắm thiết của chồng và con trai Lâm Khánh Chi dù không chung dòng máu - Ảnh: FBNV

Từ khi Thiên Long chào đời, chồng Lâm Khánh Chi dành trọn tình yêu thương, quan tâm chăm sóc cho cậu nhóc. Có lẽ vì điều này mà cậu bé quấn quýt bố không rời. Đặc biệt, dù không chung dòng máu nhưng càng lớn, con trai Lâm Khánh Chi được nhận xét có nhiều đường nét giống Phi Hùng.

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Con trai Lâm Khánh Chi chiếm trọn tình cảm của cư dân mạng bởi vẻ kháu khỉnh, đáng yêu - Ảnh: FBNV

Lâm Khánh Chi kết hôn với ông xã Trần Phi Hùng vào năm 2017. Sau 2 năm chung sống, nữ ca sĩ được chồng yêu thương và chăm sóc tận tình. Cô cũng có mối quan hệ rất tốt với gia đình bên chồng. Từ lúc ra đời, con trai của nữ ca sĩ được nhà chồng cưng chiều hết mực.

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Tự hào vì con trai ngày càng ra dáng 'soái ca', Lâm Khánh Chi tuyên bố: 'Lớn lên mẹ đầu tư cho con tới bến'

Dòng tâm sự của ca sĩ Lâm Khánh Chi gửi đến quý tử đầu lòng gây xúc động mạnh. Cô hứa sẽ cố gắng làm thật nhiều để con trai có cuộc sống đầy đủ nhất.

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