Sau 2 năm kết hôn, đầu năm 2019, ca sĩ Lâm Khánh Chi tiết lộ về chuyện sinh con đầu lòng. Cô và ông xã Phi Hùng nhiều lần sang Thái Lan làm thủ tục nhờ người mang thai hộ. Con trai Lâm Khánh Chi được sinh ra từ tinh trùng đã lưu trữ trước khi chuyển giới của cô và trứng của chị dâu. Được biết, chi phí sau khi hoàn tất mọi thủ tục và đưa em bé về Việt Nam là khoảng 1 tỷ đồng.

Ở tuổi 42, Lâm Khánh Chi sở hữu sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc viên mãn - Ảnh: FBNV

Sau khi đưa con về nước, Lâm Khánh Chi từng có ý định giấu kín gương mặt quý tử đầu lòng. Tuy nhiên vì quá mê con, cô đã không thể kiềm chế và công khai diện mạo "hoàng tử bé".