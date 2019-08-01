Những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc đáng yêu của con trai Lâm khánh Chi bên bố Phi Hùng nhận được nhiều lời khen của cư dân mạng.
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Sau 2 năm kết hôn, đầu năm 2019, ca sĩ Lâm Khánh Chi tiết lộ về chuyện sinh con đầu lòng. Cô và ông xã Phi Hùng nhiều lần sang Thái Lan làm thủ tục nhờ người mang thai hộ. Con trai Lâm Khánh Chi được sinh ra từ tinh trùng đã lưu trữ trước khi chuyển giới của cô và trứng của chị dâu. Được biết, chi phí sau khi hoàn tất mọi thủ tục và đưa em bé về Việt Nam là khoảng 1 tỷ đồng.
Sau khi đưa con về nước, Lâm Khánh Chi từng có ý định giấu kín gương mặt quý tử đầu lòng. Tuy nhiên vì quá mê con, cô đã không thể kiềm chế và công khai diện mạo "hoàng tử bé".
Mới đây nhất, nữ ca sĩ tiếp tục gây chú ý khi khoe loạt ảnh đời thường của con trai cưng và ông xã Phi Hùng kèm chú thích: "Bố vui đùa với em nhìn thấy cưng ghê. Chuẩn bị gia đình em chụp một bộ ảnh kỷ niệm nè".
Từ khi Thiên Long chào đời, chồng Lâm Khánh Chi dành trọn tình yêu thương, quan tâm chăm sóc cho cậu nhóc. Có lẽ vì điều này mà cậu bé quấn quýt bố không rời. Đặc biệt, dù không chung dòng máu nhưng càng lớn, con trai Lâm Khánh Chi được nhận xét có nhiều đường nét giống Phi Hùng.
Lâm Khánh Chi kết hôn với ông xã Trần Phi Hùng vào năm 2017. Sau 2 năm chung sống, nữ ca sĩ được chồng yêu thương và chăm sóc tận tình. Cô cũng có mối quan hệ rất tốt với gia đình bên chồng. Từ lúc ra đời, con trai của nữ ca sĩ được nhà chồng cưng chiều hết mực.