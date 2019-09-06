Lâm Khánh Chi khẳng định có tất cả mọi thứ trong tay, tiết lộ tài sản lớn nhất cuộc đời

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi hạnh phúc khoe ông xã đảm đang “hết phần thiên hạ” khiến nhiều chị em ngưỡng mộ.

Sau 2 năm kết hôn, cuộc hôn nhân hạnh phúc của ca sĩ Lâm Khánh Chi và chồng trẻ Phi Hùng luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Không chỉ được ông xã “cưng như trứng”, cô còn được gia đình chồng yêu thương hết mực.

Gia đình hạnh phúc của Lâm Khánh Chi - Ảnh: Internet

Mới đây, Lâm Khánh Chi lại khiến chị em “đỏ mắt” ghen tỵ khi khoe hình ảnh Phi Hùng cặm cụi gói hàng cho vợ lên trang cá nhân. Cụ thể, nữ ca sĩ chia sẻ: “Người chồng đảm đang nhất của năm sáng nào cũng vậy, yêu lắm luôn... Anh ấy là siêu nhân đấy, tất cả việc lớn nhỏ trong gia đình anh ấy làm hết. Tìm ở đâu ra người như thế này, cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc”.

Bài đăng của Lâm Khánh Chi - Ảnh: FB

Bên cạnh đó, Lâm Khánh Chi không quên khẳng định dù có tất cả hào quang và danh vọng trong tay nhưng Phi Hùng mới chính là tài sản lớn nhất cuộc đời cô. Cuối bài đăng, nữ ca sĩ nhắn nhủ đến chị em: “Người phụ nữ nào cũng phải cần một người chồng yêu thương mình, cùng nắm tay với mình đi hết cuộc đời này”.

Ông xã Phi Hùng chính là tài sản lớn nhất cuộc đời cô - Ảnh: FB

Đây không phải là lần đầu tiên mỹ nhân chuyển giới khoe chồng trên mạng xã hội. Trước đó, cô từng chia sẻ Phi Hùng thường xuyên dậy sớm để làm bữa sáng cho cô. Bên cạnh đó, ông xã Lâm Khánh Chi còn biết phụ vợ chăm con để cô có thời gian nghỉ ngơi.

Hình ảnh Phi Hùng chuẩn bị bữa sáng cho Khánh Chi - Ảnh: Internet

Anh còn khéo chăm con phụ vợ - Ảnh: Internet

Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự vui mừng khi thấy cuộc sống hôn nhân của Lâm Khánh Chi và Phi Hùng ngày càng viên mãn.

Chia sẻ hình ảnh uống cả nắm thuốc mỗi ngày, Lâm Khánh Chi tiết lộ tình trạng sức khỏe khiến nhiều người lo lắng Trên trang cá nhân, ca sĩ Lâm Khánh Chi khiến nhiều người hâm mộ lo lắng khi chia sẻ về tình hình sức khỏe hiện tại của bản thân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-khanh-chi-khang-dinh-co-tat-ca-moi-thu-trong-tay-tiet-lo-tai-san-lon-nhat-cuoc-doi-336963.html