Chia sẻ hình ảnh uống cả nắm thuốc mỗi ngày, Lâm Khánh Chi tiết lộ tình trạng sức khỏe khiến nhiều người lo lắng

Hậu trường 01/09/2019 12:22

Trên trang cá nhân, ca sĩ Lâm Khánh Chi khiến nhiều người hâm mộ lo lắng khi chia sẻ về tình hình sức khỏe hiện tại của bản thân.

Mới đây, ca sĩ Lâm Khánh Chi đã đăng tải dòng trạng thái tiết lộ tình trạng sức khỏe của bản thân lên trang cá nhân. Cụ thể, nữ ca sĩ chia sẻ hình ảnh đang cầm một nắm thuốc trong tay kèm lời than thở: “Sáng sớm của em đây, ngày nào cũng thế. Sức khỏe càng ngày càng yếu”.

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Ca sĩ Lâm Khánh Chi đăng ảnh uống cả nắm thuốc - Ảnh: FB

Theo tiết lộ của nữ ca sĩ, vì sức khỏe không được tốt nên ngày nào cô cũng phải uống rất nhiều loại thuốc bao gồm: thuốc giảm mỡ máu, omega-3, sữa ong chúa, sâm...

Bên cạnh đó, Lâm Khánh Chi còn tiết lộ cô đang tạm gác lại các hoạt động nghệ thuật để chuyên tâm thực hiện 2 dự án lớn trong năm nay. Theo đó, dự án đầu tiên là tiệc thôi nôi dành cho con trai vào tháng 10, dự án còn lại là lễ hội cưới LGBT vào tháng 1. Được biết, lễ hội cưới dành cho cộng đồng LGBT đã được Lâm Khánh Chi ấp ủ từ lâu. Vợ chồng nữ ca sĩ đã chi hơn 2 tỷ đồng để tổ chức hôn lễ cho 10 cặp đôi.

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Lâm Khánh Chi và chồng trong họp báo ra mắt dự án dành cho LGBT - Ảnh: Internet

Cuối bài đăng, người đẹp chuyển giới hy vọng sẽ có sức khỏe tốt để hoàn thành công việc và chăm sóc gia đình nhỏ: “Cầu mong có sức khỏe thật tốt để làm việc là niềm vui và hạnh phúc của vợ chồng Khánh Chi. Rất mong được sự yêu thương của mọi người”.

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Khánh Chi mong nhận được sự yêu thương từ khán giả để có thêm động lực - Ảnh: FB

Dưới dòng trạng thái của Lâm Khánh Chi, người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng cho tình hình sức khỏe của nữ ca sĩ cũng như mong cho những dự định trong tương lai của cô sẽ thành công mỹ mãn.

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Từ khóa:   Lâm Khánh Chi

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