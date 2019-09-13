Lâm Khánh Chi tiết lộ chuyện nhờ người mang thai hộ con thứ 2 từ tinh trùng của chồng kém tuổi

Ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người khi lần đầu bật mí về chuyện sinh con thứ 2 với chồng trẻ.

Lâm Khánh Chi là một trong những mỹ nhân chuyển giới thành công của làng giải trí Việt. Cuộc sống của nữ ca sĩ bên chồng trẻ luôn thu hút sự quan tâm của công chúng.

Sau đám cưới hoành tráng vào cuối năm 2017, đầu năm 2019, cặp đôi đã đón con trai đầu lòng ra đời. Em bé là kết quả sau nhiều lần vợ chồng Lâm Khánh Chi - Phi Hùng sang Thái Lan nhờ người mang thai hộ với chi phí khoảng 1 tỷ đồng. "Công chúa" họ Lâm cho biết, con trai được sinh ra từ tinh trùng lưu trữ trước khi chuyển giới của cô và trứng của chị dâu.

Lâm Khánh Chi có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng con - Ảnh: FB

Mới đây, khi tung ra bộ ảnh chụp cùng quý tử đầu lòng, Lâm Khánh Chi bất ngờ tiết lộ chuyện sẽ sinh thêm con thứ 2 vào năm sau. Lần này, em bé chào đời từ tinh trùng của Phi Hùng - chồng Lâm Khánh Chi.

Con trai nữ ca sĩ tên Kim Long, cậu nhóc nhận được trọn tình yêu thương của ba mẹ và ông bà nội ngoại - Ảnh: FB

"Việc có thêm con thứ 2 đã nằm trong dự tính của vợ chồng tôi. Tôi muốn gia đình mình thật trọn vẹn, vì vậy lần này sẽ sử dụng tinh trùng của chồng tôi. Ngoài ra, tôi cũng thích có thêm con để gia đình vui hơn, bé Bi lại có thêm em", cô tiết lộ trên Dân Việt.

Nữ ca sĩ cho biết sẽ nhờ người mang thai hộ con thứ hai vì muốn Kim Long có em - Ảnh: FB

Lần này sẽ lấy tinh trùng của Phi Hùng - Ảnh: FB

Hiện vợ chồng Lâm Khánh Chi đang lên kế hoạch cho tiệc thôi nôi của con trai. Cô sẽ đặt tiệc ở một khách sạn sang trọng với lượng khách mời lên đến 500 người. Sau đó, nữ ca sĩ dự định cho cậu nhóc đi du lịch Thái Lan, thăm nơi mình được sinh ra.

Lâm Khánh Chi khẳng định có tất cả mọi thứ trong tay, tiết lộ tài sản lớn nhất cuộc đời Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi hạnh phúc khoe ông xã đảm đang “hết phần thiên hạ” khiến nhiều chị em ngưỡng mộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-khanh-chi-tiet-lo-chuyen-nho-nguoi-mang-thai-ho-con-thu-2-tu-tinh-trung-cua-chong-kem-tuoi-337696.html