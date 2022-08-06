Anti-fan vu khống chuyện 'bị đuổi ở công ty London về Việt Nam', Á hậu Hoàng Thùy đáp trả 'căng đét'

Hậu trường 06/08/2022 22:11

Á hậu Hoàng Thùy trong thời gian gần đây đã liên tục vướng vào rất nhiều ồn ào không đáng có.

Mới đây, Hoàng Thùy đã chia sẻ lên trang cá nhân của mình ảnh chụp lại bình luận một netizen nói về thực lực của cô. Cụ thể, người này đã viết rằng: "Thực lực sao lại bị công ty bên London đuổi, kéo vali về Việt Nam?".

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Anti-fan cho rằng Hoàng Thùy bị đuổi về Việt Nam - Ảnh: Chụp màn hình

Nàng Á hậu ngay sau đó đã đáp trả đanh thép rằng: "Lúc mình về Việt Nam để hoàn thành mấy hợp đồng đại sứ và lúc đó mình làm việc ở 2 nước, cứ vậy bay đi bay về vẫn đang còn hợp đồng với công ty bên đó. Sau đó, khi làm The Face và thi MUV đậu nên mình ở lại. Mà anti-fan đồn là mình bị đuổi về mới ghê. Trả lời một lần cho biết nhé!".

Không những vậy, Hoàng Thùy còn đăng tải cả mail công ty cũ đề nghị cô về làm việc tiếp. Thậm chí, trong lúc ghi hình cho The Face, công ty cũ còn đồng ý book máy bay cho cô từ Việt Nam nhưng vì vướng lịch trình nên cô đành từ chối.

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Hoàng Thùy chia sẻ mail của công ty mời cô về làm việc lại - Ảnh: Chụp màn hình

"Nói chung bị đồn bị đuổi về từ năm 2017 rồi. Nhiều khi mình thấy và nghe thì chỉ cười cho qua. Nhưng giờ 5 năm, mình thích nên trả lời một lần cho biết nhé. Còn nhiều chuyện mình chưa nói nhưng sẽ nói mà nói sẽ có bằng chứng chứ không nói miệng nhé. Nhưng để lúc mình thích đã." - Hoàng Thúy cho hay.

Kể từ sau khi đạt Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2011, Hoàng Thùy đã tiếp tục sự nghiệp người mẫu của mình ở nước ngoài và đạt được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ. Năm 2017, người đẹp ghi danh vào cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và giành ngôi vị Á hậu 1. Đến năm 2019, cô đại diện Việt Nam tham dự đấu trường nhan sắc Hoa hậu Hoàn vũ 2019 và dừng chân ở top 20.

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Thời gian gần đây, Hoàng Thùy liên tục dính vào hàng loạt ồn ào không đáng có. Tuy đã lên tiếng giải thích nhưng hình ảnh của nàng mẫu này đã xấu đi không ít trong lòng công chúng.

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Mới đây, trên trang cá nhân, Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 Hoàng Thùy đã có bài viết khiến dân tình chú ý.

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