Á hậu Hoàng Thùy thông báo tang sự, ngậm ngùi: 'Nhớ ông, thương ông, biết ơn ông đã để lại cho cháu nhiều kỷ niệm đẹp'

Hậu trường 04/07/2022 09:54

Mới đây, trên trang cá nhân, Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 Hoàng Thùy đã có bài viết khiến dân tình chú ý.

Mới đây, trên trang cá nhân, Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 Hoàng Thùy đã đăng tải bài viết về tang sự của gia đình. Cụ thể, nàng hậu đổi ảnh đại diện trăng đen và thông báo việc ông ngoại đã qua đời. Theo Hoàng Thùy, ông ngoại là người tài hoa, "văn, võ, nghệ ông được dạy bảo từ nhỏ", có thể chơi nhiều loại loại nhạc cụ.

Á hậu Hoàng Thùy thông báo tang sự, ngậm ngùi: 'Nhớ ông, thương ông, biết ơn ông đã để lại cho cháu nhiều kỷ niệm đẹp' - Ảnh 1
 Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 Hoàng Thùy - Ảnh: Internet

Nhắc lại kỷ niệm giữa hai ông cháu, Hoàng Thùy tâm sự lúc ông 80 tuổi còn chở cô trên xe máy chạy 40 - 50km/h, cả hai cùng nhau trèo lên một núi hoang sơ. "Mình cứ tưởng ông phải sống khỏe mạnh lâu thêm chút để nhìn các cháu, các chắt trưởng thành" - Hoàng Thùy viết.

Á hậu Hoàng Thùy thông báo tang sự, ngậm ngùi: 'Nhớ ông, thương ông, biết ơn ông đã để lại cho cháu nhiều kỷ niệm đẹp' - Ảnh 2
Bài viết của Hoàng Thùy - Ảnh: Chụp màn hình

Cuối bài viết, Á hậu bày tỏ nỗi lòng thương nhớ người ông quá cố đồng thời cầu nguyện cho ông được an nghỉ ngàn thu.

"Nhớ ông, thương ông, biết ơn ông đã để lại cho cháu nhiều kỷ niệm đẹp. Ông bà nguồn cội nơi chúng ta lui về có ngôi nhà nhỏ, chiếc ao cá, tiếng côn trùng, trưa hè oi ả. Bình yên lắm! Hãy cầu nguyện cho ông ngoại của Thùy được an nghỉ ngàn thu!" - Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 xúc động chia sẻ.

Á hậu Hoàng Thùy thông báo tang sự, ngậm ngùi: 'Nhớ ông, thương ông, biết ơn ông đã để lại cho cháu nhiều kỷ niệm đẹp' - Ảnh 3
Ông ngoại Hoàng Thùy - Ảnh: Internet

Nếu thường xuyên theo dõi Hoàng Thùy,  fan hâm mộ sẽ chẳng còn xa lại gì với ông ngoại của cô. Trên trang cá nhân, nàng hậu thỉnh thoảng sẽ chia sẻ hình ảnh về ông. Thời điểm trước khi lên đường sang Mỹ dự thi Miss Universe 2019, Hoàng Thùy từng thực hiện một Vlog về thăm quê ngoại.

Từ khóa:   Á hậu Hoàng Thùy ông ngoại hoàng thùy gia đình hoàng thùy

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