Thanh Thảo tự hào khoe con gái lần đầu làm ca sĩ, sở hữu giọng hát nội lực giống hệt mẹ: Showbiz sắp đón một ngôi sao mới chăng?

Hậu trường 04/07/2022 08:45

Nữ ca sĩ Thanh Thảo tỏ ra thích thú khi lần đầu nhìn thấy con gái hát trên sân khấu.

Là một trong những nữ ca sĩ thuộc thế hệ đời đầu của những năm 8x, Thanh Thảo đã và luôn là ngôi sao mãi ghi dấu ấn tượng trong lòng những người đam mê nhạc Việt. Bởi lẽ, giọng hát của cô từng khiến bao thế hệ thao thức, gắn liền với tuổi thơ của nhiều 9X. Sau quãng thời gian khá dài nghỉ ngơi khỏi công việc ca hát, giời đây cô nàng đã trở lại và bắt đầu ghi dấu ấn trong thời gian gần đây. 

Thanh Thảo tự hào khoe con gái lần đầu làm ca sĩ, sở hữu giọng hát nội lực giống hệt mẹ: Showbiz sắp đón một ngôi sao mới chăng? - Ảnh 1
Nữ ca sĩ Thanh Thảo - Ảnh: Internet

Với những ai hâm mộ nữ ca sĩ có lẽ họ sẽ không phải chờ đợi quá lâu nếu như sau này, giọng ca sinh năm 1977 có quyết định giải nghệ bởi mới đây cô vừa chính thức hé lộ ''hậu duệ'' của mình trong tương lai. Theo đó Thanh Thảo đã chia sẻ đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc con gái mình hát trên sân khấu.

Dù còn khá nhỏ tuổi nhưng bé Talia đã phần nào cho thấy bản thân rất có năng khiếu âm nhạc được thừa hưởng từ người mẹ nổi tiếng của mình, thậm chí một số bộ phận netizen còn cho rằng giọng hát của cô bé rất giống với ''Búp bê'' và cho rằng phải chăng showbiz sắp chào đón một ngôi sao ca sĩ mới trong tương lai chăng ?.

Bên dưới sân khấu, đông đảo khán giả cũng hò hét, vỗ tay cổ vũ tinh thần cùng niềm đam mê với âm nhạc của con gái Thanh Thảo. 

Thanh Thảo tự hào khoe con gái lần đầu làm ca sĩ, sở hữu giọng hát nội lực giống hệt mẹ: Showbiz sắp đón một ngôi sao mới chăng? - Ảnh 2
 Thanh Thảo tự hào khoe con gái lần đầu làm ca sĩ, sở hữu giọng hát nội lực giống hệt mẹ: Showbiz sắp đón một ngôi sao mới chăng? - Ảnh 3

Mái ấm nhỏ của giọng ca sinh năm 1977 - Ảnh: Internet

Chứng kiến niềm hạnh phúc của cô nàng, người hâm mộ cũng tỏ ra vui mừng hơn bao giờ hết bởi sau nhiều sóng gió hôn nhân, mãi tới năm 2017, khi đã bước sang tuổi 42 Thanh Thảo mới bất ngờ công khai chuyện hẹn hò với bạn trai là doanh nhân Việt Kiều - Tom Han. 

Năm 2018, họ đón con gái đầu lòng và công khai gọi đối phương là vợ, chồng. Chồng Thanh Thảo là chủ của nhiều phòng khám nha khoa tại Mỹ và một phòng khám tại Đà Nẵng. 

Thanh Thảo cho biết ông xã là người sống tình cảm, chăm lo cho vợ con hết mức và luôn thấu hiểu cô. Anh từng tâm sự: "Tôi không bao giờ để ý quá khứ của Thanh Thảo dù mọi người nói cô ấy nhiều scandal thế nào. Tôi biết cô ấy có nhiều bạn trai trước đây hay nhiều lời đồn xung quanh cô ấy, nhưng tôi không quan tâm. 

Quan trọng là những ngày tôi được ở bên cô ấy và chúng tôi sống tốt với nhau như thế nào.  Chúng tôi tôn trọng nhau, không ghen tuông với nhau. Cô ấy là ca sĩ mà lúc nào cũng ghen tuông thì không thể hòa hợp, sống chung với nhau được". 

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Từ khóa:   Thanh Thảo Thanh Thảo và ông xã đại gia Nữ ca sĩ Thanh Thảo

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