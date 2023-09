Đại gia Đức An lần đầu làm rõ lý do kiện vợ cũ siêu mẫu Ngọc Thúy để đòi tài sản: '2 người ly dị 4 người vui'

Ngày 18/9, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung sau ly hôn giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Đức An và bị đơn là bà Phạm Thị Ngọc Thúy (tức cựu siêu mẫu Ngọc Thúy). Tại phiên tòa, bà Thúy bay từ Mỹ về Việt Nam để có mặt cùng người đại diện theo pháp luật. Ông An vắng mặt vì chăm con ốm và ủy quyền cho người đại diện tham gia phiên tòa. Là vợ hiện tại của ông Đức An, người đẹp Phan Như Thảo đã thay mặt đến tham dự phiên tòa.

Tại phiên tòa, bà Thúy bay từ Mỹ về Việt Nam để có mặt cùng người đại diện theo pháp luật

Ông An vắng mặt vì chăm con ốm và ủy quyền cho người đại diện tham gia phiên tòa. Là vợ hiện tại của ông Đức An, người đẹp Phan Như Thảo đã thay mặt đến tham dự phiên tòa

Ngay sau khi ra về, người mẫu Phan Như Thảo bất ngờ đăng tải dòng trạng thái mới chia sẻ về vụ kiện của chồng và vợ cũ. Cụ thể, Phan Như Thảo thẳng thắn lên tiếng tin đồn đứng sau giật dây, ép ông xã kiện vợ cũ Ngọc Thuý: "Sáng nay Thảo có dịp đi vào toà án, lần đầu tiên trong đời ngồi nghe một vụ xét xử. Và chợt nhận ra rất nhiều người đang nghĩ Thảo giật dây và ép anh An đi kiện lấy tiền đem về cho Thảo. Anh An không hề thoả thuận mà là anh yêu cầu, là yêu cầu tất cả tài sản của anh An phải được trả lại cho 2 con gái lớn của anh. Trả lại tất cả cho hai bé kể cả những tài sản đã bị tẩu tán và các tài khoản hiện đang còn lại...".