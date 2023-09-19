Đại gia Đức An lần đầu làm rõ lý do kiện vợ cũ siêu mẫu Ngọc Thúy để đòi tài sản: '2 người ly dị 4 người vui'

Hậu trường 19/09/2023 09:59

Tại phiên tòa hôm qua, bà Thúy bay từ Mỹ về Việt Nam để có mặt cùng người đại diện theo pháp luật. Ông An vắng mặt vì chăm con ốm và ủy quyền cho người đại diện tham gia phiên tòa.

Ngày 18/9, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung sau ly hôn giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Đức An và bị đơn là bà Phạm Thị Ngọc Thúy (tức cựu siêu mẫu Ngọc Thúy). Tại phiên tòa, bà Thúy bay từ Mỹ về Việt Nam để có mặt cùng người đại diện theo pháp luật. Ông An vắng mặt vì chăm con ốm và ủy quyền cho người đại diện tham gia phiên tòa. Là vợ hiện tại của ông Đức An, người đẹp Phan Như Thảo đã thay mặt đến tham dự phiên tòa.

Đại gia Đức An lần đầu làm rõ lý do kiện vợ cũ siêu mẫu Ngọc Thúy để đòi tài sản: '2 người ly dị 4 người vui' - Ảnh 1
Tại phiên tòa, bà Thúy bay từ Mỹ về Việt Nam để có mặt cùng người đại diện theo pháp luật
Đại gia Đức An lần đầu làm rõ lý do kiện vợ cũ siêu mẫu Ngọc Thúy để đòi tài sản: '2 người ly dị 4 người vui' - Ảnh 2
Ông An vắng mặt vì chăm con ốm và ủy quyền cho người đại diện tham gia phiên tòa. Là vợ hiện tại của ông Đức An, người đẹp Phan Như Thảo đã thay mặt đến tham dự phiên tòa

Ngay sau khi ra về, người mẫu Phan Như Thảo bất ngờ đăng tải dòng trạng thái mới chia sẻ về vụ kiện của chồng và vợ cũ. Cụ thể, Phan Như Thảo thẳng thắn lên tiếng tin đồn đứng sau giật dây, ép ông xã kiện vợ cũ Ngọc Thuý: "Sáng nay Thảo có dịp đi vào toà án, lần đầu tiên trong đời ngồi nghe một vụ xét xử. Và chợt nhận ra rất nhiều người đang nghĩ Thảo giật dây và ép anh An đi kiện lấy tiền đem về cho Thảo. Anh An không hề thoả thuận mà là anh yêu cầu, là yêu cầu tất cả tài sản của anh An phải được trả lại cho 2 con gái lớn của anh. Trả lại tất cả cho hai bé kể cả những tài sản đã bị tẩu tán và các tài khoản hiện đang còn lại...".

Đại gia Đức An lần đầu làm rõ lý do kiện vợ cũ siêu mẫu Ngọc Thúy để đòi tài sản: '2 người ly dị 4 người vui' - Ảnh 3
Đại gia Đức An lần đầu làm rõ lý do kiện vợ cũ siêu mẫu Ngọc Thúy để đòi tài sản: '2 người ly dị 4 người vui' - Ảnh 4
Người đẹp sinh năm 1988 thẳng thắn lên tiếng về tin đồn đứng sau giật dây, ép ông xã kiện vợ cũ Ngọc Thuý

Ngoài ra, người đẹp sinh năm 1988 khẳng định cô không được nhận hay lấy bất cứ thứ gì sau khi vụ kiện kết thúc. Phan Như Thảo cho biết nếu ông xã thắng kiện, toàn bộ tài sản trong vụ kiện ngay lập tức sẽ được trao cho 2 con gái chung của Đức An và Ngọc Thuý tại Mỹ. "Nếu vụ kiện tiếp tục kéo dài thì khác gì 13 năm qua, cho người xấu có thêm thời gian biến có thành không. Thảo luôn mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với những người xứng đáng, nhất là các bé nhỏ ạ" - Phan Như Thảo cho hay. 

Đại gia Đức An lần đầu làm rõ lý do kiện vợ cũ siêu mẫu Ngọc Thúy để đòi tài sản: '2 người ly dị 4 người vui' - Ảnh 5
Bên dưới bài đăng của vợ, đại gia Đức An lần đầu lên tiếng nói rõ lý do kiện vợ cũ

Bên dưới bài đăng của vợ, đại gia Đức An lần đầu lên tiếng nói rõ lý do kiện vợ cũ: "Đơn kiện của anh chỉ đòi tài sản cho 2 đứa con chung, vậy thì chỉ cần dựa theo lẽ phải mà làm, còn lại phải bảo vệ trẻ em là đúng. Hàng năm có hàng triệu vụ án ly dị đòi tài sản cho riêng “của tôi và của tôi”, Đa số anh thấy khi chia tay các bậc cha mẹ hay thoả thuận với nhau rằng “mỗi người đi một hướng nhưng tài sản mình sẽ để lại hết cho con”. 2 người ly dị 4 người vui là đúng".

Đại gia Đức An lần đầu làm rõ lý do kiện vợ cũ siêu mẫu Ngọc Thúy để đòi tài sản: '2 người ly dị 4 người vui' - Ảnh 6
Đại gia Đức An cho biết chỉ đòi tài sản cho 2 con chung

Dòng chia sẻ của Phan Như Thảo và đại gia Đức An nhận được sự quan tâm lớn từ cư dân mạng. Nhiều người tỏ ra đồng tình về cách giải quyết của vị đại gia và đồng cảm cho tình cảnh trớ trêu Phan Như Thảo gặp phải suốt thời gian qua. Được biết, vụ kiện này kéo dài suốt 13 năm, đến nay mới được thụ lý.

Đại gia Đức An lần đầu làm rõ lý do kiện vợ cũ siêu mẫu Ngọc Thúy để đòi tài sản: '2 người ly dị 4 người vui' - Ảnh 7
Vụ kiện này kéo dài suốt 13 năm, đến nay mới được thụ lý

Trước đó, ông Nguyễn Đức An kết hôn với siêu mẫu Ngọc Thúy tại Mỹ vào năm 2006 và có 2 con chung. Đến tháng 3/2008, cặp đôi ly hôn tại tòa án bang California, Mỹ. Năm 2010, ông Đức An đã từng khởi kiện, yêu cầu vợ cũ trả lại 39 loại tài sản mua tại Việt Nam gồm: Cổ phiếu, xe hơi, hàng chục căn hộ, lô đất, biệt thự tại các dự án lớn ở TP.HCM và Phan Thiết... vì ông cho rằng số tài sản trên ông "mua bằng tiền riêng có được trước khi kết hôn với Ngọc Thúy". Trong thời gian hai người là vợ chồng, do ông mang quốc tịch Mỹ nên "phải nhờ vợ đứng tên sở hữu".

Phan Như Thảo lên tiếng về tin đồn đứng sau 'giật dây' ông xã đại gia Đức An khởi kiện vợ cũ để đòi tài sản?

Phan Như Thảo lên tiếng về tin đồn đứng sau 'giật dây' ông xã đại gia Đức An khởi kiện vợ cũ để đòi tài sản?

"Anh An thắng thì tất cả tài sản trong vụ kiện này sẽ trao cho 2 con gái tại Mỹ ngay lập tức" - Phan Như Thảo khẳng định.

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Từ khóa:   đại gia đức an và vợ cũ đại gia đức an Phan Như Thảo và đại gia đức an

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