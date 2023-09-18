Phan Như Thảo lên tiếng về tin đồn đứng sau 'giật dây' ông xã đại gia Đức An khởi kiện vợ cũ để đòi tài sản?

"Anh An thắng thì tất cả tài sản trong vụ kiện này sẽ trao cho 2 con gái tại Mỹ ngay lập tức" - Phan Như Thảo khẳng định.
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Hôm nay (ngày 18/9), TAND TP.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung sau ly hôn giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Đức An và bị đơn là bà Phạm Thị Ngọc Thúy (tức cựu siêu mẫu Ngọc Thúy). Tại phiên tòa sáng nay, bà Thúy từ Mỹ về Việt Nam để có mặt cùng người đại diện theo pháp luật. Ông An vắng mặt vì chăm con ốm và ủy quyền cho người đại diện tham gia phiên tòa. Là vợ hiện tại của ông Đức An, người đẹp Phan Như Thảo đã có mặt tham dự phiên tòa.
Sau khi ra về, người mẫu Phan Như Thảo bất ngờ đăng tải dòng trạng thái mới trên mạng xã hội kèm bài chia sẻ về phiên toà diễn ra hôm nay. Đáng chú ý, người đẹp sinh năm 1988 thẳng thắn lên tiếng về tin đồn đứng sau giật dây, ép ông xã kiện vợ cũ Ngọc Thuý. Cụ thể, Phan Như Thảo bày tỏ: "Sáng nay Thảo có dịp đi vào toà án, lần đầu tiên trong đời ngồi nghe một vụ xét xử. Và chợt nhận ra rất nhiều người đang nghĩ Thảo giật dây và ép anh An đi kiện lấy tiền đem về cho Thảo. Anh An không hề thoả thuận mà là anh yêu cầu, là yêu cầu tất cả tài sản của anh An phải được trả lại cho 2 con gái lớn của anh. Trả lại tất cả cho hai bé kể cả những tài sản đã bị tẩu tán và các tài khoản hiện đang còn lại...".
Ngoài ra, người đẹp sinh năm 1988 khẳng định cô không được nhận hay lấy bất cứ thứ gì sau khi vụ kiện kết thúc. Phan Như Thảo cho biết nếu ông xã thắng kiện, toàn bộ tài sản trong vụ kiện ngay lập tức sẽ được trao cho 2 con gái chung của Đức An và Ngọc Thuý tại Mỹ. "Nếu vụ kiện tiếp tục kéo dài thì khác gì 13 năm qua, cho người xấu có thêm thời gian biến có thành không. Thảo luôn mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với những người xứng đáng, nhất là các bé nhỏ ạ" - Phan Như Thảo cho hay.
Dòng chia sẻ của Phan Như Thảo ngay lập tức thu hút nhiều sự quan tâm. Nhiều cư dân mạng cũng đồng cảm về tình cảnh trớ trêu mà nữ người mẫu phải nhận trong suốt thời gian qua.
Trước đó, ông Nguyễn Đức An kết hôn với siêu mẫu Ngọc Thúy tại Mỹ vào năm 2006 và có 2 con chung. Đến tháng 3/2008, cặp đôi ly hôn tại tòa án bang California, Mỹ. Năm 2010, ông Đức An đã từng khởi kiện, yêu cầu vợ cũ trả lại 39 loại tài sản mua tại Việt Nam gồm: Cổ phiếu, xe hơi, hàng chục căn hộ, lô đất, biệt thự tại các dự án lớn ở TP.HCM và Phan Thiết... vì ông cho rằng số tài sản trên ông "mua bằng tiền riêng có được trước khi kết hôn với Ngọc Thúy". Trong thời gian hai người là vợ chồng, do ông mang quốc tịch Mỹ nên "phải nhờ vợ đứng tên sở hữu". Vụ kiện này kéo dài suốt 13 năm mới được thụ lý.