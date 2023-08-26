Ấn định ngày mở lại phiên toà xét xử vụ cựu siêu mẫu Ngọc Thúy bị chồng cũ đòi hơn 200 tỷ đồng

Trước đó, theo quyết định, phiên tòa sẽ được mở vào ngày 18.8 nhưng phải hoãn do nhiều đương sự liên quan vụ án vắng mặt không lý do.

Theo thông tin từ Thanh Niên, dự kiến, ngày 18/9, TAND TP.HCM sẽ mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung sau ly hôn” giữa doanh nhân Nguyễn Đức An (61 tuổi, Việt kiều Mỹ) và bà Phạm Thị Ngọc Thúy (43 tuổi, cựu siêu mẫu Ngọc Thúy).

Cũng theo đơn khởi kiện, khi còn là vợ chồng, do không có quốc tịch Việt Nam nên ông An đã dùng tài sản tạo lập trước khi kết hôn để mua bất động sản , xe cộ, lập các tài khoản ngân hàng, cổ phiếu… rồi nhờ Ngọc Thúy đứng tên trên giấy tờ sở hữu, sử dụng.

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ VietNamNet, theo đơn khởi kiện, ông An và siêu mẫu Ngọc Thúy kết hôn vào năm 2006, đến ngày 26/9/2007 thì nộp đơn ly hôn tại tòa án California, hạt Orange, Mỹ.

Trong tổng số tài sản mà ông An khởi kiện đòi bà Thúy giao lại có hàng chục căn hộ, lô đất, biệt thự tại các dự án lớn ở TP.HCM và Phan Thiết như Avalon Building, Sailing Tower, Sea Links Golf & County Club… với tổng giá trị ước tính khoảng 288 tỷ đồng.

Khi giải quyết vụ án ly hôn giữa siêu mẫu Ngọc Thúy và chồng, tòa thượng thẩm California, Mỹ đã tuyên: Cấp quyền giữ lại làm tài sản riêng, không có tài sản chung mà các bên có được trong hôn nhân. Nghĩa là, các dự án bất động sản, căn hộ, biệt thự, tài khoản và xe cộ mà ông An nhờ siêu mẫu Ngọc Thúy đứng tên ở Việt Nam đều thuộc tài sản độc quyền của ông An. Ngọc Thúy phải trả lại cho ông An sau khi ly hôn.

Tuy nhiên, sau đó bà Thúy không chịu trả các tài sản liên quan nên ông Nguyễn Đức An đã khởi kiện ra tòa.

Trước phiên sơ thẩm diễn ra, ông An có đơn khởi kiện bổ sung. Theo đó, ông rút lại yêu cầu siêu mẫu Ngọc Thúy trả lại 5 biệt thự tại Sea Links Golf & County ở Phan Thiết, 7 ô tô và 1 xe máy.

Đại gia Đức An

Theo ông An, năm 2012, tại Tòa thượng thẩm California (Mỹ), Ngọc Thúy khai đã bán 5 căn biệt thự này và bán cho ai thì không nhớ. Tại phiên tòa này, cả hai đã thống nhất bỏ 5 căn biệt thự này ra, không còn tranh chấp.

Đồng thời, ông An yêu cầu Ngọc Thúy trả lại hơn 422 triệu đồng và 447 nghìn USD trong 3 tài khoản ngân hàng do cô đứng tên và hơn 67 tỷ đồng là tiền Ngọc Thúy thu được từ việc cho thuê 9 căn hộ cao cấp tại trung quận 1 trong những năm qua.

Doanh nhân này mong muốn chuyển toàn bộ tài sản tranh chấp vào công ty chung dành cho 2 con và sẽ bàn giao lại cho các con khi đủ 18 tuổi.