Chồng đại gia kiện vợ cũ siêu mẫu Ngọc Thúy đòi tài sản 288 tỷ đồng, Phan Như Thảo nói gì?

Theo hồ sơ vụ án, ông Nguyễn Đức An làm thủ tục đăng ký kết hôn với bà Thúy tại Mỹ vào năm 2006. Trong thời gian hai người còn là vợ chồng, ông An mang quốc tịch Mỹ nên được cho là "phải nhờ vợ đứng tên sở hữu" 39 loại tài sản mà ông mua tại Việt Nam bao gồm cổ phiếu, xe hơi, hàng chục căn hộ, lô đất, biệt thự tại các dự án lớn ở TP.HCM và Phan Thiết (như Avalon Building, Sailing Tower, Sea Links Golf & County Club)…

Theo thông tin tử báo Thanh Niên, dự kiến, ngày 18/8 tới, TAND TP.HCM sẽ xét xử sơ thẩm vụ án "tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung sau ly hôn" giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Đức An (61 tuổi, quốc tịch Mỹ) với bà Phạm Thị Ngọc Thúy (tức cựu siêu mẫu Ngọc Thúy, 43 tuổi).

Năm 2010, ông An đã gửi đơn kiện đến TAND TP.HCM, yêu cầu vợ cũ trả lại số tài sản của ông mà được cho là bà Thúy đứng tên. Theo đơn kiện, ông An khẳng định toàn bộ số tài sản này được mua bằng tiền cá nhân của mình, có được trước khi kết hôn với cựu siêu mẫu Ngọc Thúy.

Nguyên đơn cũng nêu rõ, sau khi ly hôn tại Mỹ vào tháng 3/2008, Tòa thượng thẩm bang California quyết định "số tài sản đang thuộc quyền sở hữu của Ngọc Thúy phải được thu hồi" trả cho ông An, "vì được mua bằng tiền riêng" của ông. Tuy nhiên, sau đó bà Thúy không chịu trả các tài sản liên quan nên ông Nguyễn Đức An làm đơn khởi kiện đến tòa án.

Ông Nguyễn Đức An đề nghị bà Ngọc Thúy trả lại 1 số tài sản có trị giá ước tính 288 tỉ đồng, bao gồm 9 căn hộ cao cấp, 1 biệt thự, 19 lô đất, 2 khoản cổ phần, 2 khoản cho vay, 1 tài khoản ngân hàng, 7 ô tô, 1 xe máy... Theo nguyện vọng của ông An, sau khi lấy lại được toàn bộ tài sản từ vợ cũ ông sẽ "để lại cho các con".

Ông Nguyễn Đức An đề nghị bà Ngọc Thúy trả lại 1 số tài sản có trị giá ước tính 288 tỉ đồng, bao gồm 9 căn hộ cao cấp, 1 biệt thự, 19 lô đất, 2 khoản cổ phần, 2 khoản cho vay, 1 tài khoản ngân hàng, 7 ô tô, 1 xe máy...

Doanh nhân Đức An hiện tại là ông xã của diễn viên Phan Như Thảo. Dù vướng không ít thị phi vì chênh lệch tới 26 tuổi nhưng cặp đôi đã chứng minh bằng một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nói về vụ kiện này, chia sẻ với Người đưa tin, Phan Như Thảo cho biết cô vừa mới biết tin qua truyền thông. Ông xã đã không nói gì với nữ diễn viên. Bản thân Phan Như Thảo cũng không quan tâm đến thông tin vụ án. Nữ diễn viên cho biết luật sư sẽ đại diện cho chồng cô tham dự phiên tòa: "Việc này có luật sư phụ trách. Đây không phải là chuyện liên quan đến tôi nên tôi không quan tâm. Ông xã của tôi vẫn bình thường. Anh ấy cũng không nhắc đến việc này nên thật sự là tôi không biết".

Doanh nhân Đức An hiện tại là ông xã của diễn viên Phan Như Thảo. Dù vướng không ít thị phi vì chênh lệch tới 26 tuổi nhưng cặp đôi đã chứng minh bằng một cuộc hôn nhân hạnh phúc

Trước đó, trong một buổi phỏng vấn với VnExpress năm 2014, Ngọc Thúy từng chia sẻ cô và ông An còn là vợ chồng không xác lập thỏa thuận tài sản riêng của mỗi bên. Do đó, thu nhập trong thời kỳ hôn nhân là của hai vợ chồng. Tài sản được mua bằng nguồn tiền và thu nhập trong thời kỳ hôn nhân được xác định là tài sản chung. Việc ông An nói tài sản tranh chấp do ông mua từ tiền có trước hôn nhân, theo siêu mẫu là không thỏa đáng.

Nhiều năm trước, Ngọc Thúy từng khởi kiện mẹ ruột để đòi lại 5 căn biệt thự ở Bình Thuận nhờ bà đứng tên. Cô cho rằng các bất động sản này nằm trong danh mục tài sản theo thỏa thuận với ông An, đã được tòa Mỹ công nhận. Cô buộc phải lấy lại để đưa vào công ty chung do mình và chồng cũ cùng quản lý và chúng sẽ được giao lại cho hai con gái khi đủ 18 tuổi.

Siêu mẫu Ngọc Thúy khá nổi tiếng trong làng giải trí, từng tham gia diễn xuất trong bộ phim Đô la trắng. Cô kết hôn với ông An và theo chồng ra nước ngoài khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp.