Hoãn phiên xử vụ đại gia Đức An kiện vợ cũ siêu mẫu Ngọc Thúy đòi tài sản triệu đô sau ly hôn

Hậu trường 18/08/2023 12:11

Bị chồng cũ là đại gia Đức An khởi kiện đòi hơn 200 tỷ đồng, siêu mẫu Ngọc Thúy vắng mặt tại phiên tòa.

Theo thông tin từ VnExpress, sáng 18/8, TAND TPHCM mở phiên xét xử vụ tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung sau ly hôn giữa nguyên đơn Nguyễn Đức An (61 tuổi, Việt kiều Mỹ) và bị đơn Phạm Thị Ngọc Thúy (43 tuổi, siêu mẫu Ngọc Thúy) sau hơn 12 năm thụ lý.

Đại gia Đức An và siêu mẫu Ngọc Thúy đều vắng mặt, uỷ quyền cho người đại diện tham gia tố tụng. Trong phần thủ tục, luật sư của bị đơn cho rằng một số luật sư, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt nên đề nghị hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các bên.

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn, chưa ấn định thời gian mở lại phiên tòa. Đến nay, phía Ngọc Thúy chưa đưa ra quan điểm về nội dung kiện của nguyên đơn.

Hoãn phiên xử vụ đại gia Đức An kiện vợ cũ siêu mẫu Ngọc Thúy đòi tài sản triệu đô sau ly hôn - Ảnh 1
Sáng 18/8, TAND TPHCM mở phiên xét xử vụ tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung sau ly hôn giữa nguyên đơn Nguyễn Đức An (61 tuổi, Việt kiều Mỹ) và bị đơn Phạm Thị Ngọc Thúy (43 tuổi, siêu mẫu Ngọc Thúy) sau hơn 12 năm thụ lý

Theo thông tin từ Vietnamnet, theo đơn khởi kiện, ông An và siêu mẫu Ngọc Thúy kết hôn vào năm 2006, đến ngày 26/9/2007 thì nộp đơn ly hôn tại tòa án California, hạt Orange, Mỹ. Khi còn là vợ chồng, do không có quốc tịch Việt Nam nên ông An đã dùng tài sản tạo lập trước khi kết hôn để mua bất động sản, xe cộ, lập các tài khoản ngân hàng, cổ phiếu,… rồi nhờ Ngọc Thúy đứng tên trên giấy tờ sở hữu, sử dụng. 

Trong tổng số tài sản mà ông An khởi kiện đòi bà Thúy giao lại có hàng chục căn hộ, lô đất, biệt thự tại các dự án lớn ở TP.HCM và Phan Thiết như Avalon Building, Sailing Tower, Sea Links Golf & County Club… với tổng giá trị ước tính khoảng 288 tỷ đồng.

Khi giải quyết vụ án ly hôn giữa siêu mẫu Ngọc Thúy và chồng, tòa thượng thẩm California, Mỹ đã tuyên: Cấp quyền giữ lại làm tài sản riêng, không có tài sản chung mà các bên có được trong hôn nhân. Nghĩa là, các dự án bất động sản, căn hộ, biệt thự, tài khoản và xe cộ mà ông An nhờ siêu mẫu Ngọc Thúy đứng tên ở Việt Nam đều thuộc tài sản độc quyền của ông An. Ngọc Thúy phải trả lại cho ông An sau khi ly hôn.

Tuy nhiên, sau đó bà Thúy không chịu trả các tài sản liên quan nên ông Nguyễn Đức An đã khởi kiện ra tòa.

Hoãn phiên xử vụ đại gia Đức An kiện vợ cũ siêu mẫu Ngọc Thúy đòi tài sản triệu đô sau ly hôn - Ảnh 2
Năm 2010, ông An gửi đơn kiện đến TAND TP HCM, yêu cầu vợ cũ trả lại 39 loại tài sản mua tại Việt Nam, gồm: cổ phiếu, xe hơi, hàng chục căn hộ, lô đất, biệt thự tại các dự án lớn ở TP.HCM và Phan Thiết. Tổng tài sản ước tính khoảng 288 tỷ đồng

Trước phiên sơ thẩm diễn ra, ông An có đơn khởi kiện bổ sung. Theo đó, ông rút lại yêu cầu siêu mẫu Ngọc Thúy trả lại 5 biệt thự tại Sea Links Golf & County ở Phan Thiết, 7 ô tô và 1 xe máy. 

Theo ông An, năm 2012, tại Tòa thượng thẩm California (Mỹ), Ngọc Thúy khai đã bán 5 căn biệt thự này và bán cho ai thì không nhớ. Tại phiên tòa này, cả hai đã thống nhất bỏ 5 căn biệt thự này ra, không còn tranh chấp.

Đồng thời, ông An yêu cầu Ngọc Thúy trả lại hơn 422 triệu đồng và 447 nghìn USD trong 3 tài khoản ngân hàng do cô đứng tên và hơn 67 tỷ đồng là tiền Ngọc Thúy thu được từ việc cho thuê 9 căn hộ cao cấp tại trung quận 1 trong những năm qua.

Doanh nhân này mong muốn chuyển toàn bộ tài sản tranh chấp vào công ty chung dành cho 2 con và sẽ bàn giao lại cho các con khi đủ 18 tuổi.

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Ông rút lại yêu cầu Ngọc Thúy trả lại 5 biệt thự 7 ôtô và một xe máy. Lý do là, các căn biệt thự này Ngọc Thúy không đứng tên mà nhờ người khác rồi chuyển nhượng tiếp.

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