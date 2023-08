Hoãn phiên xử vụ đại gia Đức An kiện vợ cũ siêu mẫu Ngọc Thúy đòi tài sản triệu đô sau ly hôn

Đại gia Đức An và siêu mẫu Ngọc Thúy đều vắng mặt, uỷ quyền cho người đại diện tham gia tố tụng. Trong phần thủ tục, luật sư của bị đơn cho rằng một số luật sư, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt nên đề nghị hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các bên.

Theo thông tin từ VnExpress, sáng 18/8, TAND TPHCM mở phiên xét xử vụ tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung sau ly hôn giữa nguyên đơn Nguyễn Đức An (61 tuổi, Việt kiều Mỹ) và bị đơn Phạm Thị Ngọc Thúy (43 tuổi, siêu mẫu Ngọc Thúy) sau hơn 12 năm thụ lý.

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn, chưa ấn định thời gian mở lại phiên tòa. Đến nay, phía Ngọc Thúy chưa đưa ra quan điểm về nội dung kiện của nguyên đơn.

Sáng 18/8, TAND TPHCM mở phiên xét xử vụ tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung sau ly hôn giữa nguyên đơn Nguyễn Đức An (61 tuổi, Việt kiều Mỹ) và bị đơn Phạm Thị Ngọc Thúy (43 tuổi, siêu mẫu Ngọc Thúy) sau hơn 12 năm thụ lý

Theo thông tin từ Vietnamnet, theo đơn khởi kiện, ông An và siêu mẫu Ngọc Thúy kết hôn vào năm 2006, đến ngày 26/9/2007 thì nộp đơn ly hôn tại tòa án California, hạt Orange, Mỹ. Khi còn là vợ chồng, do không có quốc tịch Việt Nam nên ông An đã dùng tài sản tạo lập trước khi kết hôn để mua bất động sản, xe cộ, lập các tài khoản ngân hàng, cổ phiếu,… rồi nhờ Ngọc Thúy đứng tên trên giấy tờ sở hữu, sử dụng.