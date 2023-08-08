Đại gia Đức An bổ sung đơn khởi kiện đòi vợ cũ siêu mẫu Ngọc Thúy thêm 78 tỷ đồng

Cụ thể, ông rút lại yêu cầu Ngọc Thúy trả lại 5 biệt thự 7 ôtô và một xe máy. Lý do là, các căn biệt thự này Ngọc Thúy không đứng tên mà nhờ người khác rồi chuyển nhượng tiếp. Ông muốn rút các yêu cầu này để vụ án nhanh chóng được tòa giải quyết, kết thúc.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, dự kiến ngày 18/8, TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung sau ly hôn giữa ông Nguyễn Đức An (61 tuổi, Việt kiều Mỹ) và bà Phạm Thị Ngọc Thúy (43 tuổi, siêu mẫu Ngọc Thúy). Ông An khởi kiện vụ việc từ năm 2010. Sau 13 năm thụ lý, TAND đưa vụ việc ra xét xử. Ông An cho biết có một số thay đổi so với yêu cầu khởi kiện ban đầu.

Ông An cũng không đồng ý với yêu cầu phản tố của phía Ngọc Thúy về việc đề nghị được chia 50% giá trị các tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân, trị giá hơn 39 tỷ đồng.

Cạnh đó, ông An cũng bổ sung đơn khởi kiện. Theo đó, ông yêu cầu Ngọc Thúy trả lại hơn 422 triệu đồng và 447.000 USD (tổng cộng hơn 10 tỷ đồng) trong 3 tài khoản ngân hàng do cô đứng tên và 67,8 tỷ đồng là tiền Ngọc Thúy thu được từ việc cho thuê 9 căn hộ cao cấp tại trung quận 1 trong nhiều năm qua.

Cụ thể là chia đôi 9 căn hộ tại tòa nhà Avalon Building, Sailing Tower; hai bất động sản tại quận Bình Thạnh và 31% cổ phần trong một công ty tại Vũng Tàu (tổng giá trị tài sản tranh chấp là hơn 78 tỷ đồng). Theo nguyên đơn, yêu cầu của Ngọc Thúy là không có cơ sở.

Trong các đơn gửi tòa, ông An bày tỏ mong muốn hòa giải theo hướng hai bên đã thỏa thuận trong vụ ly hôn tại tòa án Mỹ - tức chuyển toàn bộ tài sản tranh chấp vào công ty chung dành cho 2 con và sẽ bàn giao lại cho các con khi đủ 18 tuổi.

Phóng viên liên hệ với phía bà Thúy nhưng người bảo vệ quyền lợi cho bị đơn từ chối trả lời.

Ông An khởi kiện vụ việc từ năm 2010. Sau 13 năm thụ lý, TAND đưa vụ việc ra xét xử.