Phan Như Thảo hạnh phúc bên chồng đại gia, thường xuyên diện váy khéo tôn dáng, thêm tuổi mới càng hạnh phúc

Từ sau khi về chung 1 nhà với ông xã đại gia Đức An, chân dài không còn hoạt động showbiz nhưng vẫn là cái tên có tầm ảnh hưởng. Sau sinh, Phan Như Thảo tăng cân không phanh. Được biết, có thời điểm, cân nặng của Phan Như Thảo chạm ngưỡng 80kg. 2 năm trở lại đây, người đẹp bắt đầu công cuộc giảm cân và kết quả khiến nhiều người trầm trồ - bà mẹ 1 con đã thành công ''gọt" 22kg mỡ thừa. Hành trình này của bà xã đại gia vẫn đang còn được viết tiếp. Vốn sở hữu gương mặt đẹp cùng chiều cao chuẩn nên khi giảm cân, mỹ nhân sinh năm 1988 lại càng toả hương sắc hơn khi diện các thiết kế thời trang.

Phan Như Thảo có 1 hành trình giảm cân đáng nể

Thời gian đầu sau khi sinh, cựu người mẫu nhận nhiều chê bai bởi vóc dáng không mấy thon thả của mình. Tuy nhiên, ông xã Đức An của cô đã ngay lập tức lên tiếng bênh vực vợ: "Thôi thì như này, lỗi của Bồ Câu (tên thân mật của con Đức An - Phan Như Thảo), tuần có 3 ngày nghỉ thì Bồ Câu đòi đi ăn buffet ở khách sạn đến 2 ngày, còn ngày để thở cho đỡ no. Trong tuần buffet đóng cửa thì cũng tại Bồ Câu, một tối đòi ăn 2-3 thứ, đồ dư mẹ ăn nốt. Người vợ, người mẹ là tất cả. Sợ bỏ đồ dư có tội, sợ chồng lớn tuổi ăn nhiều sẽ lên mỡ máu. Cuối cùng vợ mập là tại chồng và con. Yêu thương và hy sinh chính là em".