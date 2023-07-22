Phan Như Thảo hạnh phúc bên chồng đại gia, thường xuyên diện váy khéo tôn dáng, thêm tuổi mới càng hạnh phúc

Càng bước gần tới tuổi tứ tuần, Phan Như Thảo lại dường như có trong tay tất cả mọi thứ từ chồng đại gia đến gia đình nhỏ.

Trong làng giải trí Việt Nam, tên tuổi Phan Như Thảo đã từ lâu trở thành một biểu tượng về sự nữ quyền và độc lập. Với ngoại hình xinh đẹp, tài năng diễn xuất đỉnh cao và tính cách mạnh mẽ, cô luôn là một trong những ngôi sao được yêu mến và ngưỡng mộ. Thế nhưng, đằng sau sự nghiệp đỉnh cao và cuộc sống độc thân thành công, Phan Như Thảo đã tìm được hạnh phúc trong tình yêu với chồng đại gia. Và không chỉ vậy, cô còn biết cách tôn dáng và tỏa sáng hơn bao giờ hết trong những bộ váy đẹp mắt, khiến người đối diện không thể rời mắt. Phan Như Thảo hạnh phúc bên chồng đại gia Từ sau khi về chung 1 nhà với ông xã đại gia Đức An, chân dài không còn hoạt động showbiz nhưng vẫn là cái tên có tầm ảnh hưởng. Sau sinh, Phan Như Thảo tăng cân không phanh. Được biết, có thời điểm, cân nặng của Phan Như Thảo chạm ngưỡng 80kg. 2 năm trở lại đây, người đẹp bắt đầu công cuộc giảm cân và kết quả khiến nhiều người trầm trồ - bà mẹ 1 con đã thành công ''gọt" 22kg mỡ thừa. Hành trình này của bà xã đại gia vẫn đang còn được viết tiếp. Vốn sở hữu gương mặt đẹp cùng chiều cao chuẩn nên khi giảm cân, mỹ nhân sinh năm 1988 lại càng toả hương sắc hơn khi diện các thiết kế thời trang.

Phan Như Thảo có 1 hành trình giảm cân đáng nể Thời gian đầu sau khi sinh, cựu người mẫu nhận nhiều chê bai bởi vóc dáng không mấy thon thả của mình. Tuy nhiên, ông xã Đức An của cô đã ngay lập tức lên tiếng bênh vực vợ: "Thôi thì như này, lỗi của Bồ Câu (tên thân mật của con Đức An - Phan Như Thảo), tuần có 3 ngày nghỉ thì Bồ Câu đòi đi ăn buffet ở khách sạn đến 2 ngày, còn ngày để thở cho đỡ no. Trong tuần buffet đóng cửa thì cũng tại Bồ Câu, một tối đòi ăn 2-3 thứ, đồ dư mẹ ăn nốt. Người vợ, người mẹ là tất cả. Sợ bỏ đồ dư có tội, sợ chồng lớn tuổi ăn nhiều sẽ lên mỡ máu. Cuối cùng vợ mập là tại chồng và con. Yêu thương và hy sinh chính là em".

Có lẽ thấu hiểu đặc điểm cơ thể của mình mà người đẹp trưng diện rất khéo léo. Phan Như Thảo từng là một người mẫu, diễn viên sở hữu nhan sắc xinh đẹp và gợi cảm của showbiz Việt. Tuy nhiên, từ sau khi kết hôn với đại gia Đức An và sinh con gái đầu lòng, Phan Như Thảo hầu như vắng bóng khỏi showbiz để tập trung chăm sóc gia đình và kinh doanh riêng. Dù là bà chủ cơ sở kinh doanh chăm sóc, sắc đẹp lớn và là vợ của đại gia nức tiếng nhưng cô rất ít khi show hàng hiệu. Phong cách ăn mặc của mỹ nhân chủ yếu là các item tới từ các NTK trong nước hoặc đồ có form dáng cơ bản, mua ở đâu cũng có. Phong cách ăn mặc của mỹ nhân chủ yếu là các item tới từ các NTK trong nước hoặc đồ có form dáng cơ bản, mua ở đâu cũng có. Trong một show truyền hình, cựu người mẫu đã chia sẻ về cuộc sống hạnh phúc của mình sau hôn nhân: "Trước khi có chồng, tôi đam mê rất nhiều thứ, sau khi lấy chồng, tôi không còn đam mê gì nữa, chỉ còn đam mê duy nhất là chồng thôi. Tôi không còn để tâm đến chuyện làm đẹp, chăm sóc bản thân mình như hồi xưa nữa". Thời gian rút khỏi làng giải trí, Phan Như Thảo nhiều lần chạnh lòng vì thấy bạn bè đồng lứa thành công trong sự nghiệp. Tuy nhiên, cô vẫn toàn tâm toàn ý gác lại đam mê nghệ thuật để vun vén cho gia đình. Phan Như Thảo hạnh phúc khi có sự động viên, đồng hành mọi lúc mọi nơi của ông xã. Dù chênh lệch 26 tuổi, cô và chồng ít khi cãi vã, chủ yếu mâu thuẫn nhỏ trong cách dạy con. Phan Như Thảo khẳng định sẵn sàng lo cho chồng nếu đối phương gặp vấn đề tài chính. Nữ diễn viên tiết lộ chồng đã viết di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cô. Dù thế, người đẹp không ỷ lại mà vẫn cố gắng làm việc, kinh doanh để đảm bảo cuộc sống sau này. Phan Như Thảo khẳng định sẵn sàng lo cho chồng nếu đối phương gặp vấn đề tài chính.

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