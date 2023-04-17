Nàng hậu Phan Như Thảo khoe ảnh do chính ông xã chụp nhưng gương mặt của cô khiến cộng đồng mạng nhận ra điểm khác thường.

Gần đây, Phan Như Thảo đã chia sẻ lên trang cá nhân loạt hình ảnh mới nhất. Người đẹp còn hạnh phúc tiết lộ rằng đây là những tấm ảnh do chính ông xã chụp. Người đẹp hài hước chia sẻ với thái độ "giận yêu" khi ông xã không chụp hình đúng như ý mình. Phan Như Thảo khoe ảnh được ông xã chụp - Ảnh: Internet Ngay sau khi Phan Như Thảo chia sẻ lên trang cá nhân, nhiều lời khen ngợi dành cho nhan sắc của bà mẹ 1 con. Tuy nhiên, cũng có không ít người nhận ra khuôn mặt có phần khác lạ của Phan Như Thảo. Điều này làm dấy lên nghi án Phan Như Thảo đã đụng chạm "dao kéo".

Hoa hậu bị nghi vấn dao kéo khiến gương mặt trông lạ hơn - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, cũng nhiều người cho rằng đây có lẽ là do hiệu ứng makeup mà thôi chứ Phan Như Thảo đã sở hữu khuôn mặt mộc vô cùng xinh đẹp nên không có lý nào người đẹp lại đi phẫu thuật cả. Hiện tại Phan Như Thảo vẫn chưa chia sẻ gì về việc này. Phan Như Thảo cùng chồng doanh nhân Đức An - Ảnh: Internet Trước khi kết hôn với doanh nhân Đức An, Phan Như Thảo rút dần khỏi các hoạt động nghệ thuật để tập trung vào kinh doanh và vun vén gia đình nhỏ.

Cô từng là một trong những chân dài đình đám của làng mẫu Việt với hàng loạt các thành tích đáng nể như Top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt 2007, Top 5 Siêu mẫu Việt Nam, Á hậu Hoa hậu người Việt Hoàn cầu,... Dù đã rút lui khỏi làng giải trí nhưng cuộc sống của Phan Như Thảo vẫn nhận được sự chú ý của công chúng. Phan Như Thảo trước khi kết hôn cùng doanh nhân Đức An - Ảnh: Internet Đến nay, Phan Như Thảo đã có khoảng 8 năm về chung một nhà với doanh nhân Đức An. Được biết, doanh nhân Đức An hơn Phan Như Thảo 26 tuổi, là Việt kiều sở hữu khối tài sản "khủng" với nhiều bất động sản, xế sang,... Tháng 10/2018, nữ người mẫu chia sẻ, ông xã mua tặng cô 2 căn nhà đối diện nhau, vừa để ở vừa để kinh doanh. Gia đình nhỏ của nàng hậu vô cùng hạnh phúc - Ảnh: Internet Sau khi kết hôn, Phan Như Thảo quyết định rút lui về hậu trường, dành thời gian chăm sóc gia đình. Năm 2016, nữ người mẫu hạ sinh con gái đầu lòng và đặt tên thân mật là Bồ Câu. Và nhân dịp ái nữ chào đời, doanh nhân Đức An đã tậu miếng đất rộng 500 mét vuông xây biệt thự đánh dấu kỷ niệm.

Sao Việt chi tiền khủng thực hiện "giấc mơ cha mẹ" bằng phương pháp IVF Gần đây, nhiều sao Việt tên tuổi nối nhau thực hiện hành trình "tìm con" bằng phương pháp hỗ trợ sinh sản IVF.

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