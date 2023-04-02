Người mẫu Phan Như Thảo được chồng đại gia hơn 26 tuổi trao cho toàn bộ tài sản, vẫn cưng nựng vợ ngay cả lúc cô 'xấu xí' nhất

Hậu trường 02/04/2023 20:47

Sau 7 năm hôn nhân với ông xã Đức An, người mẫu Phan Như Thảo vẫn được chồng cưng chiều và yêu thương như thuở mới yêu.

Phan Như Thảo là chân dài thành công trên các sàn runway. Cô từng vào top 10 “Hoa hậu Thế giới người Việt 2007”, top 5 “Siêu mẫu Việt Nam”, Á hậu “Hoa hậu người Việt Hoàn cầu”… Bên cạnh đó, cô cũng là nữ diễn viên của các bộ phim như “Sắc đẹp và danh vọng”, “Ranh giới trắng đen”...

Người mẫu Phan Như Thảo được chồng đại gia hơn 26 tuổi trao cho toàn bộ tài sản, vẫn cưng nựng vợ ngay cả lúc cô 'xấu xí' nhất - Ảnh 1

Tại chương trình “Tay phải tay trái”, Phan Như Thảo chia sẻ nhiều về chuyện gia đình mình. Cô cho biết hiện đang tập trung để chăm lo cho gia đình và công việc kinh doanh mà chưa sẵn sàng để trở lại làng giải trí.

Phan Như Thảo tiết lộ, chồng cô tuy lớn hơn tới 26 tuổi nhưng lại là một người khá trẻ con và dễ bị lừa. Doanh nhân Đức An luôn tin tưởng con người và suy nghĩ cuộc sống tốt đẹp.

Người mẫu Phan Như Thảo được chồng đại gia hơn 26 tuổi trao cho toàn bộ tài sản, vẫn cưng nựng vợ ngay cả lúc cô 'xấu xí' nhất - Ảnh 2

"Cuộc đời ảnh hạnh phúc lắm, sinh ra làm con nhà khá giả, đi du học Mỹ cũng sớm hơn người ta, 35 tuổi đã nghỉ hưu, tới giờ vẫn giàu có và hạnh phúc, thế nên ảnh thấy cuộc sống luôn tốt đẹp. Tôi mới nói tôi hiểu là tại sao ảnh luôn bị lừa luôn, tại người ta cảm giác là không lừa ảnh là người ta thấy có lỗi. Ảnh chỉ lớn cái tuổi thôi còn tâm hồn trẻ con lắm", Phan Như Thảo cho hay.

Người đẹp 8x cho biết hiện tại ông xã Đức An đã đưa hết tài sản cho cô nắm giữ. Ngoài ra, Phan Như Thảo cũng tiết lộ góc khuất hôn nhân với chồng hơn 26 tuổi. Cả hai lúc mới về chung một nhà từng xảy ra cãi vã, tuy nhiên cặp đôi đã cùng ngồi lại nói chuyện và tìm hướng giải quyết. "Đâu có ai mà hạnh phúc trọn vẹn được đâu. Chồng tôi và tôi mới về còn cãi nhau suốt cả ngày, đâu có vui vẻ gì. Không có gia đình nào không có chuyện cả", Phan Như Thảo chia sẻ.

Người mẫu Phan Như Thảo được chồng đại gia hơn 26 tuổi trao cho toàn bộ tài sản, vẫn cưng nựng vợ ngay cả lúc cô 'xấu xí' nhất - Ảnh 3

Một điều khiến người đẹp cảm thấy hạnh phúc là dù cô có béo hay gầy thì ông xã Đức An luôn bên cạnh động viên. Theo lời Phan Như Thảo, ông xã có cách riêng để yêu vợ mà không phải dựa vào dáng vẻ bên ngoài. Phan Như Thảo tự tin nói rằng chồng vẫn khen cô đẹp dù có tăng bao nhiêu cân.

"Thật ra khi bạn thích một người nào đó, bạn sẽ thích tính cách của họ. Và khi đã thích rồi, thì dù họ có ốm hay mập bạn vẫn thích. Ổng bảo tôi đẹp kể cả khi mập chắc do ổng không thấy đường đó, già nên mờ mắt rồi", bà xã Đức An vui vẻ nói.

Người mẫu Phan Như Thảo được chồng đại gia hơn 26 tuổi trao cho toàn bộ tài sản, vẫn cưng nựng vợ ngay cả lúc cô 'xấu xí' nhất - Ảnh 4

Người mẫu Phan Như Thảo được chồng đại gia hơn 26 tuổi trao cho toàn bộ tài sản, vẫn cưng nựng vợ ngay cả lúc cô 'xấu xí' nhất - Ảnh 5

Hiện tại, Phan Như Thảo ngày càng tiến đến gần mục tiêu trở lại thời hoàng kim. Nhìn lại hình ảnh bản thân thời điểm béo nhất, người đẹp cảm thấy rất sốc vì không dám tin mình từng béo đến như vậy. Giờ đây, Phan Như Thảo cảm thấy hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống hiện tại.

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