Sao Việt chi tiền khủng thực hiện "giấc mơ cha mẹ" bằng phương pháp IVF

Gần đây, nhiều sao Việt tên tuổi nối nhau thực hiện hành trình "tìm con" bằng phương pháp hỗ trợ sinh sản IVF.

Câu chuyện sao Việt thực hiện phương pháp sinh sản IVF là chủ đề được nhiều người hâm mộ quan tâm rất nhiều trong những ngày qua. Cụ thể, vào tháng 3/2023, ca sĩ Minh Hằng chia sẻ với truyền thông về việc đang mang thai con đầu lòng nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.

Minh Hằng kết hôn cùng chồng doanh nhân - Ảnh: Internet Do tuổi không còn trẻ, sức khỏe không tốt, bản thân lại mang gen thiếu máu di truyền Thalassemia nên Minh Hằng quyết định thực hiện IVF để có con. Minh Hằng chuyển 2 phôi vào cơ thể mong có song sinh, nhưng sau đó nữ ca sĩ tiết lộ bản thân chỉ giữ được 1 phôi. Chính ông xã doanh nhân là người đích thân pha thuốc và thực hiện tiêm kích trứng cho cô. Minh Hằng cùng chồng thực hiện phương pháp IVF - Ảnh: Internet Tiếp nối Minh Hằng là cặp vợ chồng trẻ Xoài Non cũng thông báo thực hiện IVF để có con vì bản thân sức khỏe không tốt, nhiều bệnh trong người. Việc thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm sẽ đảm bảo tốt nhất cho sức khoẻ của cả mẹ và bé.

Xoài Non thông báo thực hiện phương pháp IVF vì sức khỏe - Ảnh: Internet Đặc biệt nhất là gần đây cặp vợ chồng Tiến Luật - Thu Trang cũng chia sẻ đã thực hiện hút trứng tại Thái Lan từ tháng 6/2022. Thu Trang cho biết hiện cặp đôi đã sẵn sàng kế hoạch sinh con, họ đã đi gặp bác sĩ tư vấn, hút trứng, tạo phôi, sắp tới cặp đôi sẽ thực hiện chuyển phôi vào cơ thể và sinh con. Thu Trang Tiến Luật hạnh phúc viên mãn - Ảnh: Internet Thu Trang tiết lộ ông xã Tiến Luật là người trực tiếp tiêm kích trứng cho mình vì lịch trình làm việc của cô dày đặc, không thể đến bệnh viện thường xuyên. Ở lần đầu tiêm do chưa có kinh nghiệm nên Tiến Luật khiến Thu Trang bị chảy máu, nhưng những mũi tiêm sau thì dần có kinh nghiệm. Khoảng thời gian tự tiêm kích trứng đã mang đến cho cặp vợ chồng này nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Hồ Ngọc Hà và Kim Lý cùng hai thiên thần nhỏ - Ảnh: Internet Trước Minh Hằng, Xoài Non, Thu Trang,... Hồ Ngọc Hà cũng gây chú ý vì sinh hạ cặp song sinh Leon - Lisa. Khi được hỏi bí quyết để một lần có luôn "đủ nếp đủ tẻ", cô chia sẻ có nhiều phương pháp như đi canh, đi bơm, đi IVF và quan trọng là may mắn để có được những thiên thần bé nhỏ.

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