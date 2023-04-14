Rầm rộ MXH việc phát tán ảnh deepfake đồi trụy của sao Việt: Liên Bỉnh Phát cảnh tỉnh khán giả không truy cập vào nội dung cấm

Hậu trường 14/04/2023 14:24

Làn sóng dùng AI tạo ảnh deepfake đồi trụy khiến nhiều sao Việt điêu đứng.

Những ngày qua, trên mạng xã hội rầm rộ việc hàng loạt các tài khoản Twitter dùng công nghệ deepfake để ghép gương mặt của các sao nổi tiếng vào hình ảnh, video đồi trụy gây xôn xao trên mạng xã hội. Hàng loạt nghệ sĩ đình đám như Sơn Tùng M-TP, Quân A.P, Liên Bỉnh Phát, Mono, Ngô Kiến Huy, HIEUTHUHAI,… trở thành nạn nhân của trò đùa "không vui" này.

Rầm rộ MXH việc phát tán ảnh deepfake đồi trụy của sao Việt: Liên Bỉnh Phát cảnh tỉnh khán giả không truy cập vào nội dung cấm - Ảnh 1
Lan Ngọc từng bị dính phải bê bối từ ảnh deepfake - Ảnh: Internet

Liên quan đến sự việc trên, phía Sơn Tùng M-TP, MONO, Hải Đăng Doo vẫn chưa phản hồi. Đại diện Quân A.P cho biết đã nắm bắt tình hình và phản hồi sớm nhất có thể. Mới đây, phía quản lý của Liên Bỉnh Phát đã lên tiếng khẳng định tất cả hình ảnh của anh bị phát tán trên mạng xã hội đều là ảnh giả. Vì vậy, mong fan của Liên Bỉnh Phát luôn tỉnh táo và không nên mua, truy cập vào những bài viết, hình ảnh có nội dung không lành mạnh hoặc bị cấm tại Việt Nam. 

Rầm rộ MXH việc phát tán ảnh deepfake đồi trụy của sao Việt: Liên Bỉnh Phát cảnh tỉnh khán giả không truy cập vào nội dung cấm - Ảnh 2
Liên Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, một tài khoản trên mạng xã hội đã đăng ảnh deepfake của hàng loạt nghệ sĩ kèm thông báo rằng sẽ nhận hận fake ảnh nghệ sĩ, TikToker, crush của bạn theo yêu cầu. Đảm bảo tuyệt mật (inbox phí). Tất cả chỉ mang tính chất giải trí, không có ý xúc phạm. Được biết, tài khoản này trả lời nhận fake ảnh với giá 50.000 đồng/3 ảnh của người nổi tiếng. Tài khoản này yêu cầu chuyển khoản trước 50% và khi hoàn thành ảnh nhận 50% số tiền còn lại.

Rầm rộ MXH việc phát tán ảnh deepfake đồi trụy của sao Việt: Liên Bỉnh Phát cảnh tỉnh khán giả không truy cập vào nội dung cấm - Ảnh 3
Sao Việt khốn đốn trước loạt ảnh deepfake bị rao bán - Ảnh: Internet

LChia sẻ với Zingnews, luật sư Phan Kế Hiền (Giám đốc Công ty Luật Bảo Tín, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) nhận định, hành vi trên có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các nghệ sĩ bị ghép mặt.

Luật sư nói thêm theo Điều 32 Bộ luật Dân sự năm 2015, việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý. Đối với hành vi ghép ảnh người khác vào sản phẩm khiêu dâm khi chưa được đồng ý, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử phạt hành chính, bồi thường thiệt hại về mặt dân sự hoặc có thể bị xử lý hình sự.

Rầm rộ MXH việc phát tán ảnh deepfake đồi trụy của sao Việt: Liên Bỉnh Phát cảnh tỉnh khán giả không truy cập vào nội dung cấm - Ảnh 4
Luật sư Phan Kế Hiền nhận định về hành vi trái pháp luật của các tài khoản giả danh - Ảnh: Internet

Deepfake là công nghệ sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra hình ảnh giả. Sử dụng kỹ thuật này, khuôn mặt của phụ nữ, nam giới trong một video, hình ảnh có thể được thay thế bằng gương mặt của người khác, đặc biệt ngôi sao nổi tiếng. Nhiều người sử dụng công nghệ này để tạo ra hình ảnh, video nhạy cảm và thu lợi bất chính.

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Từ khóa:   Liên Bỉnh Phát deepfake Ca sĩ Sơn Tùng M-TP

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