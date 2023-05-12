Mới 6 tuổi, con gái Phan Như Thảo được cộng đồng mạng khen ngợi vì hành động này!

Hậu trường 12/05/2023 13:51

Hành động của con gái Phan Như Thảo đã khiến cư dân mạng hết lời khen ngợi.

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Phan Như Thảo đã chia sẻ hành động ý nghĩa mà cô cùng con gái 6 tuổi thực hiện, đó chính là cùng nhau giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Mới 6 tuổi, con gái Phan Như Thảo được cộng đồng mạng khen ngợi vì hành động này! - Ảnh 1
Phan Như Thảo đã chia sẻ khoảnh khắc ý nghĩa mà cô cùng con gái 6 tuổi thực hiện

Phan Như Thảo đăng tải loạt ảnh của con gái, kèm theo đó là dòng chia sẻ: "6 tuổi con gái của mẹ lần đầu tiên được cho đi theo mẹ để làm nhưng điều tốt đẹp, 6 tuổi con gái đi trên đường mà thấy người ăn xin là quay qua hỏi mẹ có tiền không để giúp người ta. 

6 tuổi mẹ dạy ai đánh con con nhớ đánh lại nhé Bồ Câu thì con nói là 'không được đâu, như vậy rất là xấu mẹ' (khúc này hơi sai nha, mà chưa biết làm sao để dạy lại). Mong con học cách để yêu thương từ những điều bình dị nhất xung quanh mình sẽ là cách để dễ dàng hạnh phúc nhất".

Mới 6 tuổi, con gái Phan Như Thảo được cộng đồng mạng khen ngợi vì hành động này! - Ảnh 2
Mới 6 tuổi, con gái Phan Như Thảo được cộng đồng mạng khen ngợi vì hành động này! - Ảnh 3
Mới 6 tuổi, con gái Phan Như Thảo được cộng đồng mạng khen ngợi vì hành động này! - Ảnh 4
Bé Bồ Câu - con gái Phan Như Thảo và doanh nhân Đức An được mẹ cho tham gia hoạt động cộng đồng từ khi còn bé.

Có thể thấy dù còn nhỏ tuổi, song con gái Phan Như Thảo đã ý thức được những hành động tốt và xấu. Bên cạnh lời khen dành cho bé Bồ Câu, một số dân mạng cũng dành những lời khen có cánh cho cách dạy con của Phan Như Thảo và doanh nhân Đức An.

Mới 6 tuổi, con gái Phan Như Thảo được cộng đồng mạng khen ngợi vì hành động này! - Ảnh 5
Gia đình Phan Như Thảo.

Tuy đã không còn tham gia hoạt động showbiz, song cuộc sống của diễn viên Phan Như Thảo vẫn nhận được sự quan tâm từ dân mạng. Đặc biệt là tổ ấm nhỏ cùng doanh nhân Đức An và bé Bồ Câu.

Mới 6 tuổi, con gái Phan Như Thảo được cộng đồng mạng khen ngợi vì hành động này! - Ảnh 6
Phan Như Thảo

Phan Như Thảo sinh năm 1988, từng vào top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt 2007, giải nhất Người mẫu triển vọng 2008. Cô từng tham gia diễn xuất qua các bộ phim: "Sắc đẹp và danh vọng", "Số phận bị đánh cắp", "Ranh giới trắng đen", "Gái ế kén chồng"... Cô đính hôn với doanh nhân Đức An giữa tháng 11/2015. Năm 2016, cô sinh con gái Bồ Câu và ít tham gia nghệ thuật hơn.

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