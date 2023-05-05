Người mẫu Phan Như Thảo bất ngờ tiết lộ từng phải nhập viện vì giảm cân sai cách

Người mẫu Phan Như Thảo từng nhập viện vì nôn nóng giảm cân bằng nhịn ăn, tập quá sức, cô chỉ xuống hơn 22 kg khi chọn cách phù hợp thể trạng.

Khi tái xuất sự kiện giải trí hồi giữa tháng 4, Phan Như Thảo nhận nhiều lời khen về sắc vóc sau khi giảm cân, từ 84 kg xuống 60 kg. Dịp này, cô cũng nói về cuộc sống và nỗ lực của mình trong công cuộc giảm cân. Người mẫu chia sẻ thể trạng của cô rất dễ tăng cân, nhất là sau sinh con đầu lòng. Gần hai năm qua, cô đã nỗ lực cải thiện diện mạo để giữ sức khỏe. Có lúc cô ngỡ ngàng vì không nghĩ bản thân giảm cân được. Một số người còn nghĩ cô đã phẫu thuật thẩm mỹ để có vóc dáng hiện tại. Khi tái xuất sự kiện giải trí hồi giữa tháng 4, cô nhận nhiều lời khen về sắc vóc sau khi giảm cân, từ 84 kg xuống 60 kg - Ảnh: Internet Khi được hỏi Phan Như Thảo có từng áp lực khi bị chê bai ngoại hình không, cô đáp rằng bản thân không để ý lời bình luận chê bai, cũng không để chúng ảnh hưởng đến tâm lý. Được mang thai, làm mẹ là hạnh phúc lớn của cô, nên sau khi sinh con, cô có bị tăng cân cũng là việc bình thường. Phan Như Thảo chia sẻ ngày trước cô cũng có áp lực chuyện làm sao để có thể mặc trang phục tôn dáng nhưng không đến mức stress. Trước mọi chuyện, cô vẫn được chồng yêu thương, trân trọng, không có gì phải lo sợ. Ngoài ra, khi thấy cơ thể béo ra, cô ý thức rõ giảm cân không phải muốn là cải thiện được ngay, mà phải có quá trình, phải kiên nhẫn.

Phan Như Thảo ý thức rõ giảm cân không phải muốn là cải thiện được ngay, mà phải có quá trình, phải kiên nhẫn - Ảnh: FBNV Phan Như Thảo nói rằng muốn giảm cân phải kiên trì tuyệt đối, thay đổi suy nghĩ và bớt nóng vội. Trước đây, cô từng áp dụng sai cách như nhịn ăn, dẫn đến phải nhập viện, đau bao tử. Thời gian đầu ở phòng gym, do tập quá sức, cô nàng đã gục ngã. Cô nàng dí dỏm nói rằng thời gian đó cực như "chết đi sống lại". Về sau, Phan Như Thảo quyết định thay đổi, ăn uống chừng mực, phù hợp thể trạng của bản thân, kết hợp kiên trì luyện tập. Mỗi ngày, cô ăn hai bữa với cháo yến mạch loãng không gia vị vào sáng sớm, cùng nhiều rau củ vào buổi tối, trước 20h. Người mẫu còn bổ sung vào thực đơn bún gạo lứt, miến, ức gà, rau xanh và trái cây, hạn chế ăn đồ ngọt, chất béo. Cô duy trì tập cardio hàng ngày khoảng 90 phút với huấn luyện viên cá nhân.

Phan Như Thảo dự show thời trang của Adrian Anh Tuấn hôm 13/4 ở Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh: FBNV Quá trình giảm cân của cô luôn có chồng đồng hành. Để cô không lên cơn thèm ăn, anh hạn chế trổ tài vào bếp, thậm chí nhịn ăn theo vợ. Thực đơn mỗi ngày chồng cô đều chuẩn bị thêm nhiều rau cho cô. Được biết, rước đó, Phan Như Thảo có thân hình mũm mĩm. Sau sinh, cô nặng 70 kg và gặp khó khăn trong việc áp dụng các biện pháp giảm cân. Chồng là người luôn cùng cô đồng hành trong quá trình giảm cân gian nan - Ảnh: Internet Phan Như Thảo từng là một người mẫu, diễn viên sở hữu nhan sắc xinh đẹp và gợi cảm của showbiz Việt. Tuy nhiên, từ sau khi kết hôn với đại gia Đức An và sinh con gái đầu lòng, Phan Như Thảo hầu như vắng bóng khỏi showbiz để tập trung chăm sóc gia đình và kinh doanh riêng. Phan Như Thảo từng là một người mẫu, diễn viên sở hữu nhan sắc xinh đẹp và gợi cảm của showbiz Việt - Ảnh: Internet Trong một show truyền hình, cựu người mẫu đã chia sẻ về cuộc sống hạnh phúc của mình sau hôn nhân: 'Trước khi có chồng, tôi đam mê rất nhiều thứ, sau khi lấy chồng, tôi không còn đam mê gì nữa, chỉ còn đam mê duy nhất là chồng thôi. Tôi không còn để tâm đến chuyện làm đẹp, chăm sóc bản thân mình như hồi xưa nữa'.

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