Phan Như Thảo từng từ bỏ sự nghiệp để lấy chồng, giờ sở hữu cơ ngơi triệu đô và tổ ấm hạnh phúc đáng mơ ước

Sao Việt 01/05/2023 17:06

Sau 7 năm lấy chồng người hâm mộ bất ngờ với cuộc sống hiện tại với ''chân dài'' Phan Như Thảo cùng ông xã hơn 26 tuổi.

Phan Như Thảo là một trong những chân dài nổi tiếng một thời của showbiz Việt. Ngoài ra cô còn được nhiều người biết đến với vai trò là một diễn viên. Vai diễn gắn liền với tên tuổi người đẹp phải kể đến bộ phim truyền hình ''Sắc đẹp và danh vọng''.

Tuy nhiên, đang ở đỉnh cao sự nghiệp, vào năm 2015, cô bất ngờ rút khỏi làng giải trí, lên xe hoa với ông xã Đức An - một doanh nhân Việt kiều Mỹ thành đạt. Hiện tại trải qua 7 năm kết hôn, mỹ nhân 8X đang tận hưởng cuộc sống giàu sang, đủ đầy. 

Phan Như Thảo từng từ bỏ sự nghiệp để lấy chồng, giờ sở hữu cơ ngơi triệu đô và tổ ấm hạnh phúc đáng mơ ước - Ảnh 1
Nữ diễn viên, người mẫu Phan Như Thảo - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Phan Như Thảo còn gây chú ý khi khoe loạt ảnh cơ ngơi tiền tỷ của gia đình giáp với biển thuộc tỉnh Khánh Hòa. Người đẹp cho biết cơ ngơi có diện tích hơn 580m2, khởi công xây dựng từ cuối năm 2021 và đến nay vừa hoàn thiện.

Phan Như Thảo từng từ bỏ sự nghiệp để lấy chồng, giờ sở hữu cơ ngơi triệu đô và tổ ấm hạnh phúc đáng mơ ước - Ảnh 2
Phan Như Thảo khoe cơ ngơi biệt thự ven biển của ông xã - Ảnh: Internet

Qua hình ảnh được chia sẻ, ngôi nhà mang phong cách đậm chất Địa Trung Hải với thiết kế tối giản, phóng khoáng, các góc nhìn hướng ra biển. Bên dưới bình luận, rất nhiều khán giả đã dành nhiều lời khen cũng như chúc mừng cho Phan Như Thảo.

Ngoài cơ ngơi kể trên hai vợ chồng Phan Như Thảo còn sở hữu nhiều bất động sản khác tại Việt Nam. Không chỉ tận hưởng sự giàu sang, Phan Như Thảo còn có tổ ấm hạnh phúc. Cuộc sống hôn nhân của người đẹp và chồng đại gia luôn được khán giả quan tâm. Cuối năm 2016, cặp đôi chào đón con đầu lòng là bé Bồ Câu.

Phan Như Thảo từng từ bỏ sự nghiệp để lấy chồng, giờ sở hữu cơ ngơi triệu đô và tổ ấm hạnh phúc đáng mơ ước - Ảnh 3
Phan Như Thảo hiện tại hạnh phúc với gia đình nhỏ - Ảnh: Internet

Hậu sinh con, nàng mẫu có sự thay đổi về ngoại hình rõ rệt, có chút tăng cân so với trước đây. Tuy nhiên, người hâm mộ cho rằng dù thế nào cô nàng vẫn luôn xinh đẹp và quyến rũ, việc tăng cân cũng khiến khuôn mặt của cô trông phần đôn hậu hơn rất nhiều. 

Phan Như Thảo từng từ bỏ sự nghiệp để lấy chồng, giờ sở hữu cơ ngơi triệu đô và tổ ấm hạnh phúc đáng mơ ước - Ảnh 4
Phan Như Thảo tăng cân chóng mặt sau sinh - Ảnh: Internet

Gần đây, Phan Như Thảo gây bất ngờ vì đã giảm được 22 kg sau hơn một năm tập luyện. Trước đây, ngoại hình của cô thường trở thành đề tài bàn luận nhiều trên mạng. Phan Như Thảo nói sau sinh con, cô tăng cân chóng mặt, thời điểm cao nhất là 84 kg.

Cô từng áp dụng một số phương pháp nhưng sai cách như nhịn ăn, dẫn đến phải nhập viện, đau bao tử. Cuối cùng, cô nhận ra cách tốt nhất là kiên trì tập thể dục, có chế độ ăn uống hợp lý. Hiện cô nặng khoảng 60 kg

Phan Như Thảo từng từ bỏ sự nghiệp để lấy chồng, giờ sở hữu cơ ngơi triệu đô và tổ ấm hạnh phúc đáng mơ ước - Ảnh 5
Cô nàng giảm hơn 22kg và hiện tại rất thon gọn - Ảnh: Internet
Cuộc sống hôn nhân khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ của Phan Như Thảo và chồng đại gia lớn hơn tận 26 tuổi

Cuộc sống hôn nhân khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ của Phan Như Thảo và chồng đại gia lớn hơn tận 26 tuổi

Là một trong những sao nữ quyết định từ bỏ sự nghiệp để theo chàng về dinh, cuộc sống hôn nhân hiện tại của Phan Như Thảo với chồng đại gia khiến nhiều người ngưỡng mộ.

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Từ khóa:   sao Việt Phan Như Thảo Người mẫu

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