Cuộc sống hôn nhân khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ của Phan Như Thảo và chồng đại gia lớn hơn tận 26 tuổi

Phan Như Thảo được biết đến là một trong những nữ diễn viên tài năng của showbiz Việt. Cô từng lọt vào Top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt 2007, đoạt danh hiệu Người mẫu triển vọng 2008. Ngoài ra, nữ diễn viên còn góp mặt diễn xuất trong nhiều bộ phim như: Sắc đẹp và danh vọng, Gái ế kén chồng, Vàng trắng...

Đang trên đà thăng tiến sự nghiệp, Phan Như Thảo bất ngờ tuyên bố kết hôn với đại gia Đức An khiến người hâm mộ vô cùng tiếc nuối. Thời điểm ấy, có rất nhiều ý kiến tranh cãi xung quanh cuộc hôn nhân của cặp đôi. Tuy vậy, sau 6 năm kết hôn, cuộc sống hôn nhân của Phan Như Thảo và đại gia Đức An khiến lại nhiều người ngưỡng mộ.

Cuối năm 2016, vợ chồng Đức An - Như Thảo vui mừng chào đón thành viên nhí xinh xắn, lanh lợi. Từ ngày về chung một nhà với đại gia Đức An, Phan Như Thảo có cuộc sống đúng chuẩn nữ hoàng. Không những được chồng tâm lý, chăm sóc trong quá trình thai nghén, nữ diễn viên còn được ông xã đưa đi du lịch và tặng cho những món quà đắt tiền. Trên trang cá nhân của mình, Phan Như Thảo còn tự hào chia sẻ, trong gia đình chồng luôn là người nấu ăn và chăm con, điều đó khiến cô vô cùng hạnh phúc.

Thời gian qua, Phan Như Thảo lại khiến hội chị em không khỏi ghen tị khi đăng tải trên trang cá nhân món quà mà chồng đại gia trao tặng. Không tiếc tiền với vợ, đại gia Đức An đã chi tiền khủng mua cho cô một mảnh đất rộng gần 5000m2. Cựu người mẫu viết trên trang cá nhân: “Mùng 1 đầu tháng tươi rói nở hoa lộc lá ahihi. 4.791m bé bé xíu thôi hen. Cảm ơn chồng yêu.”

Trước đó anh từng khiến dư luận trầm trồ khi tuyên bố trao hết toàn bộ tài sản mình có cho Phan Như Thảo. Cụ thể, trong một lần chia sẻ với báo chí, anh tiết lộ:

“Với tôi, vợ con là tất cả. Tôi đã trao cho Thảo mọi thứ tôi có. Tôi tin Thảo. Tài sản dù lớn, chết cũng có mang theo được đâu. Hiện tại Thảo quản lý và quyết định hết mọi việc. Việc chuyển nhượng hơi phiền phức với quá nhiều thủ tục, nên tôi ủy quyền cũng như di chúc hết cho Thảo. Như vậy ngắn gọn và thuận lợi.”