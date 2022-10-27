Phan Như Thảo khoe thành quả một năm giảm cân: Vòng eo sau khi "bay mất" 20kg gây ngỡ ngàng

Phan Như Thảo là một trong những cựu người mẫu dù đã không còn hoạt động showbiz nhiều nhưng luôn nhận được sự quan tâm chú ý của công chúng. Có thời điểm, cô bất đắc dĩ trở thành nhân vật bị bàn tán nhiều vì ngoại hình thay đổi do tăng cân.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Phan Như Thảo đã chính thức lấy lại được vóc dáng không kém khi còn làm người mẫu. Nhìn hành trình nỗ lực giảm cân của Phan Như Thảo, có những người thán phục, có những người xem đó là động lực để giảm cân cho chính mình.

Cuối năm 2020, Phan Như Thảo khiến nhiều khán giả bất ngờ khi xuất hiện tại một sự kiện với ngoại hình "phát tướng" quá mức. Khi đó, Phan Như Thảo phản hồi rằng, cô không còn hoạt động showbiz nên không có nhu cầu giảm cân. Dù nhận phải nhiều ý kiến bình phẩm về thân hình nhưng Phan Như Thảo dường như không quan tâm và vẫn vui vẻ, thoải mái.

Sang đầu năm 2021, Phan Như Thảo bất ngờ quyết định tập luyện để thân hình gọn gàng, cơ thể dẻo dai hơn.

Vài tháng sau đó, Phan Như Thảo hạ quyết tâm giảm cân một cách nghiêm túc. Cô bắt đầu tăng cường các bài tập cardio cùng huấn luyện viên và áp dụng thực đơn ăn kiêng nghiêm ngặt, hạn chế tinh bột.

Thời gian đầu, Phan Như Thảo đã rất khó khăn mới vượt qua được tâm lý muốn bỏ cuộc. Tập luyện trong vòng 90 phút với cường độ cao khiến cô mệt lả. Những bữa ăn chỉ toàn yến mạch, ức gà, rau củ, gạo lứt khiến Phan Như Thảo chán nản nhưng khi có những thành quả đầu tiên thì cô lại tăng thêm động lực tiếp tục giảm cân.

Trong một livestream vào cuối năm 2021 của Phan Như Thảo, nhiều người xem bất ngờ vì cô đã giảm được khá nhiều mỡ thừa, lấy lại body gợi cảm. Cựu người mẫu cho biết, thời điểm này cô không những hết "phát tướng" mà còn lấp ló cơ bụng số 11.

Hậu giảm cân, không những dáng dấp mà gương mặt của Phan Như Thảo cũng đã gọn gàng và lộ ra nhiều đường nét xinh đẹp hơn. Cô đã không còn mặc vừa những bộ trang phục trước đó, phải thanh lý bớt đồ size lớn để mua lại quần áo vừa vặn với thân hình hiện tại.

Hiện tại, cân nặng của Phan Như Thảo là 62kg, giảm 20kg so với thời điểm sau sinh con là 82kg.

Sự thay đổi rõ rệt ở eo và bụng của Phan Như Thảo.

Đầu năm 2022, Phan Như Thảo tuyên bố dừng chế độ giảm cân. Cô cho biết bản thân đã không còn chịu nổi việc phải nhịn ăn. Tuy nhiên, lần này Phan Như Thảo sẽ không để mình rơi vào tình trạng tăng cân không kiểm soát như trước. Cô vẫn duy trì chế độ ăn lành mạnh và tập luyện với mục đích giữ thân hình như bây giờ.

Phan Như Thảo được biết đến là người mẫu, diễn viên nổi tiếng với lối diễn xuất tự nhiên, nhan sắc thu hút và thân hình quyến rũ. Cô từng lọt vào Top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt 2007, đoạt danh hiệu Người mẫu triển vọng 2008.