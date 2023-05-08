Hậu giảm 20 cân, Phan Như Thảo diện bikini khoe thân hình đầy đặn, nóng bỏng 'hơn cả mùa hè'

Sao Việt 08/05/2023 08:42

Sau khi giảm cân thành công Phan Như Thảo thường xuyên tích cực khoe body "siêu cháy" của mình.

Mới đây, Phan Như Thảo đã bất ngờ khoe lên trang cá nhân hình ảnh diện bikini khoe body sau khi giảm cân. Ngay dưới bài chia sẻ của Phan Như Thảo, netizen không khỏi xuýt xoa vì kết quả cực kỳ mỹ mãn sau những nỗ lực chăm chỉ của cựu người mẫu 1 thời.

Điều quan trọng, dù sở hữu body thon thả nhưng Phan Như Thảo vẫn có số đo 3 vòng vô cùng hoàn hảo không bị quá gầy như 1 số người mẫu hiện tại. Chính vì thế, vẻ đẹp khỏe khoắn của Phan Như Thảo khiến mọi người vô cùng yêu thích.

Hậu giảm 20 cân, Phan Như Thảo diện bikini khoe thân hình đầy đặn, nóng bỏng 'hơn cả mùa hè' - Ảnh 1
Phan Như Thảo đã bất ngờ khoe lên trang cá nhân hình ảnh diện bikini khoe body sau khi giảm cân - Ảnh: FBNV

Trong khung hình, dễ dàng nhận thấy cô nàng đang mặc bộ bikini màu trắng hai mảnh đầy nổi bật. Ngoài ra cựu người mẫu còn nở nụ cười đầy hạng phúc, rạng ngời khi đứng trước ống kính. Sau khi ngắm nhìn khoảnh khắc trên, đa số bạn bè đều dành những lời có cánh tới Phan Như Thảo: 'Sao mà giảm cân hay quá Thảo ơi', 'Dễ thương quá nè chị', 'Ảnh này chắc anh An chụp cho Thảo', 'Xuất sắc luôn'.....

Hậu giảm 20 cân, Phan Như Thảo diện bikini khoe thân hình đầy đặn, nóng bỏng 'hơn cả mùa hè' - Ảnh 2
Đa số bạn bè, người hâm mộ dành những lời khen có cánh cho cô nàng - Ảnh: FBNV

Từng nổi tiếng với body nóng bỏng nhưng Phan Như Thảo đã có giai đoạn căng thẳng, mệt mỏi vì tăng cân quá đà sau khi sinh con. Có một khoảng thời gian dài, Phan Như Thảo không thể kiểm soát được cân nặng của mình khiến người đẹp vô cùng mệt mỏi cũng như thiếu tự tin mỗi khi ra ngoài. Có thời gian, Phan Như Thảo lao vào giảm cân nhưng không đạt được hiệu quả tốt, thậm chí cô phải nhập viện vì bị đau dạ dày.

Hậu giảm 20 cân, Phan Như Thảo diện bikini khoe thân hình đầy đặn, nóng bỏng 'hơn cả mùa hè' - Ảnh 3
Phan Như Thảo đã có giai đoạn căng thẳng, mệt mỏi vì tăng cân quá đà sau khi sinh con - Ảnh: Internet

Mới đây cô nàng còn gây xôn xao cõi mạng khi tuyên bố đã giảm 20kg sau một thời gian dài tập luyện chăm chỉ, theo đuổi chế độ ăn đầy khắt khe. Chưa dừng lại ở đó, trong đầu năm 2023 cô còn cho biết sẽ tiếp tục giảm thêm 10kg, tuy nhiên trước khi gặt hái "quả ngọt" người đẹp đã phải trải qua một quá trình giảm cân đầy thử thách: 'Mình không có và không biết một phương pháp nào mà vừa giảm 22kg vừa vui vừa thoải mái nhẹ nhàng lại không áp lực khổ sở cả, cái mặt mình lúc nào nhìn cũng hớn hở thế thôi chứ mình giảm cân cực chết đi sống lại đó'. 

Hậu giảm 20 cân, Phan Như Thảo diện bikini khoe thân hình đầy đặn, nóng bỏng 'hơn cả mùa hè' - Ảnh 4
Phan Như Thảo gây xôn xao cõi mạng khi tuyên bố đã giảm 20kg sau một thời gian dài tập luyện chăm chỉ, theo đuổi chế độ ăn đầy khắt khe - Ảnh: FBNV

Sau nhiều năm tạm gác sự nghiệp hoạt động nghệ thuật, ở thời điểm hiện tại Phan Như Thảo đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân đầy hạnh phúc, êm ấm bên cạnh chồng doanh nhân và con gái.

 

Hậu giảm 20 cân, Phan Như Thảo diện bikini khoe thân hình đầy đặn, nóng bỏng 'hơn cả mùa hè' - Ảnh 5
Phan Như Thảo đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên chồng con - Ảnh: FBNV

 

Người mẫu Phan Như Thảo bất ngờ tiết lộ từng phải nhập viện vì giảm cân sai cách

Người mẫu Phan Như Thảo bất ngờ tiết lộ từng phải nhập viện vì giảm cân sai cách

Người mẫu Phan Như Thảo từng nhập viện vì nôn nóng giảm cân bằng nhịn ăn, tập quá sức, cô chỉ xuống hơn 22 kg khi chọn cách phù hợp thể trạng.

Xem thêm
Từ khóa:   Phan Như Thảo phan như thảo giảm cân 24h sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tâm sự 41 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 11 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đời sống 1 giờ 23 phút trước
Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Đời sống 1 giờ 39 phút trước
Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đời sống 1 giờ 51 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Đời sống 2 giờ 38 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm