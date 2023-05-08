Hậu giảm 20 cân, Phan Như Thảo diện bikini khoe thân hình đầy đặn, nóng bỏng 'hơn cả mùa hè'

Sau khi giảm cân thành công Phan Như Thảo thường xuyên tích cực khoe body "siêu cháy" của mình.

Mới đây, Phan Như Thảo đã bất ngờ khoe lên trang cá nhân hình ảnh diện bikini khoe body sau khi giảm cân. Ngay dưới bài chia sẻ của Phan Như Thảo, netizen không khỏi xuýt xoa vì kết quả cực kỳ mỹ mãn sau những nỗ lực chăm chỉ của cựu người mẫu 1 thời. Điều quan trọng, dù sở hữu body thon thả nhưng Phan Như Thảo vẫn có số đo 3 vòng vô cùng hoàn hảo không bị quá gầy như 1 số người mẫu hiện tại. Chính vì thế, vẻ đẹp khỏe khoắn của Phan Như Thảo khiến mọi người vô cùng yêu thích.

Phan Như Thảo đã bất ngờ khoe lên trang cá nhân hình ảnh diện bikini khoe body sau khi giảm cân - Ảnh: FBNV Trong khung hình, dễ dàng nhận thấy cô nàng đang mặc bộ bikini màu trắng hai mảnh đầy nổi bật. Ngoài ra cựu người mẫu còn nở nụ cười đầy hạng phúc, rạng ngời khi đứng trước ống kính. Sau khi ngắm nhìn khoảnh khắc trên, đa số bạn bè đều dành những lời có cánh tới Phan Như Thảo: 'Sao mà giảm cân hay quá Thảo ơi', 'Dễ thương quá nè chị', 'Ảnh này chắc anh An chụp cho Thảo', 'Xuất sắc luôn'..... Đa số bạn bè, người hâm mộ dành những lời khen có cánh cho cô nàng - Ảnh: FBNV Từng nổi tiếng với body nóng bỏng nhưng Phan Như Thảo đã có giai đoạn căng thẳng, mệt mỏi vì tăng cân quá đà sau khi sinh con. Có một khoảng thời gian dài, Phan Như Thảo không thể kiểm soát được cân nặng của mình khiến người đẹp vô cùng mệt mỏi cũng như thiếu tự tin mỗi khi ra ngoài. Có thời gian, Phan Như Thảo lao vào giảm cân nhưng không đạt được hiệu quả tốt, thậm chí cô phải nhập viện vì bị đau dạ dày.

Phan Như Thảo đã có giai đoạn căng thẳng, mệt mỏi vì tăng cân quá đà sau khi sinh con - Ảnh: Internet Mới đây cô nàng còn gây xôn xao cõi mạng khi tuyên bố đã giảm 20kg sau một thời gian dài tập luyện chăm chỉ, theo đuổi chế độ ăn đầy khắt khe. Chưa dừng lại ở đó, trong đầu năm 2023 cô còn cho biết sẽ tiếp tục giảm thêm 10kg, tuy nhiên trước khi gặt hái "quả ngọt" người đẹp đã phải trải qua một quá trình giảm cân đầy thử thách: 'Mình không có và không biết một phương pháp nào mà vừa giảm 22kg vừa vui vừa thoải mái nhẹ nhàng lại không áp lực khổ sở cả, cái mặt mình lúc nào nhìn cũng hớn hở thế thôi chứ mình giảm cân cực chết đi sống lại đó'. Phan Như Thảo gây xôn xao cõi mạng khi tuyên bố đã giảm 20kg sau một thời gian dài tập luyện chăm chỉ, theo đuổi chế độ ăn đầy khắt khe - Ảnh: FBNV Sau nhiều năm tạm gác sự nghiệp hoạt động nghệ thuật, ở thời điểm hiện tại Phan Như Thảo đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân đầy hạnh phúc, êm ấm bên cạnh chồng doanh nhân và con gái. Phan Như Thảo đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên chồng con - Ảnh: FBNV

Người mẫu Phan Như Thảo bất ngờ tiết lộ từng phải nhập viện vì giảm cân sai cách Người mẫu Phan Như Thảo từng nhập viện vì nôn nóng giảm cân bằng nhịn ăn, tập quá sức, cô chỉ xuống hơn 22 kg khi chọn cách phù hợp thể trạng.

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