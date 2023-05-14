Vợ chồng Phan Như Thảo nghỉ cuối tuần trong khu nghỉ dưỡng ven biển 4000m2 vừa xây xong

Vợ chồng Phan Như Thảo dành trọn cuối tuần trong khu nghĩ dưỡng của họ tại Ninh Phước, Ninh Thuận.
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Vợ chồng Phan Như Thảo từng khoe căn biệt thự phong cách Santorini rộng 800m2 ở vùng biển Ninh Phước, Phước Vinh, Ninh Thuận. Mới đây, vợ chồng Phan Như Thảo tiếp tục tậu đất gần đó và xây khu nghỉ dưỡng rộng tới 4.000m2. Khu nghỉ dưỡng của vợ chồng Phan Như Thảo nằm trong làng chài Ninh Phước. Sau kỳ nghỉ lễ, họ thường xuyên quay lại đó để tận hưởng sự riêng tư, không gian bình yên và mát mẻ.
Sau khi kết hôn, cựu người mẫu nhanh chóng sinh con cho chồng và tận hưởng cuộc sống hạnh phúc. Không chỉ vậy, cô nàng còn được ông xã gọi là "trùm bất động sản" khi sở hữu nhiều biệt thự trên khắp cả nước.
Căn biệt thự triệu đô này được vợ chồng Phan Như Thảo cho thiết kế theo phong cách Địa Trung Hải với tường trắng và cửa vòm. Vì muốn căn biệt thự thành khu nghỉ dưỡng lý tưởng nên anh lựa chọn những vật dụng hiện đại và tốt nhất, không giới hạn về chi phí.