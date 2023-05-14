Vợ chồng Phan Như Thảo nghỉ cuối tuần trong khu nghỉ dưỡng ven biển 4000m2 vừa xây xong

Hậu trường 14/05/2023 20:21

Vợ chồng Phan Như Thảo dành trọn cuối tuần trong khu nghĩ dưỡng của họ tại Ninh Phước, Ninh Thuận.

Vợ chồng Phan Như Thảo từng khoe căn biệt thự phong cách Santorini rộng 800m2 ở vùng biển Ninh Phước, Phước Vinh, Ninh Thuận. Mới đây, vợ chồng Phan Như Thảo tiếp tục tậu đất gần đó và xây khu nghỉ dưỡng rộng tới 4.000m2. Khu nghỉ dưỡng của vợ chồng Phan Như Thảo nằm trong làng chài Ninh Phước. Sau kỳ nghỉ lễ, họ thường xuyên quay lại đó để tận hưởng sự riêng tư, không gian bình yên và mát mẻ.

Vợ chồng Phan Như Thảo nghỉ cuối tuần trong khu nghỉ dưỡng ven biển 4000m2 vừa xây xong - Ảnh 1
Theo Phan Như Thảo, con gái sáu tuổi của cô rất mê bơi lội. Bé thích thú khi được nô đùa cùng bố trong bể bơi ngoài trời.
Vợ chồng Phan Như Thảo nghỉ cuối tuần trong khu nghỉ dưỡng ven biển 4000m2 vừa xây xong - Ảnh 2
Cựu người mẫu cho biết gia đình cô có hai villa ở Đà Lạt nhưng từ khi hoàn thiện nhà tại Ninh Phước, bé Bồ Câu thích về biển hơn. 
Vợ chồng Phan Như Thảo nghỉ cuối tuần trong khu nghỉ dưỡng ven biển 4000m2 vừa xây xong - Ảnh 3
Phan Như Thảo 'phá lệ' diện đồ bơi gợi cảm. Cô được khen thon thả, quyến rũ và tràn đầy năng lượng sau khi giảm 22 kg.
Vợ chồng Phan Như Thảo nghỉ cuối tuần trong khu nghỉ dưỡng ven biển 4000m2 vừa xây xong - Ảnh 4
Cô cũng muốn cho con chạy chơi trên bãi cát, nhặt ốc ngoài bờ biển và làm quen với các bạn nhỏ ở làng chài để hiểu cuộc sống thú vị khi 'bỏ phố về biển'.

Sau khi kết hôn, cựu người mẫu nhanh chóng sinh con cho chồng và tận hưởng cuộc sống hạnh phúc. Không chỉ vậy, cô nàng còn được ông xã gọi là "trùm bất động sản" khi sở hữu nhiều biệt thự trên khắp cả nước.

Vợ chồng Phan Như Thảo nghỉ cuối tuần trong khu nghỉ dưỡng ven biển 4000m2 vừa xây xong - Ảnh 5
Với kiến trúc lạ, độ cong lớn, công trình đòi hỏi phải đo đạc tính chính xác cao, việc thực hiện cũng tốn thời gian
Vợ chồng Phan Như Thảo nghỉ cuối tuần trong khu nghỉ dưỡng ven biển 4000m2 vừa xây xong - Ảnh 6
Buổi tối, vợ chồng Phan Như Thảo - Đức An tổ chức tiệc nướng ngoài bãi biển để tiếp đón bạn bè. Họ

 

Vợ chồng Phan Như Thảo nghỉ cuối tuần trong khu nghỉ dưỡng ven biển 4000m2 vừa xây xong - Ảnh 7
Hôm sau, đại gia Đức An vẫn dậy sớm ngắm cảnh biển buổi sáng. Anh cho biết đó là những khoảnh khắc một mình hiếm hoi vì chỉ lát sau khi Bồ Câu thức dậy, bé sẽ chạy lại tíu tít bên bố.
Vợ chồng Phan Như Thảo nghỉ cuối tuần trong khu nghỉ dưỡng ven biển 4000m2 vừa xây xong - Ảnh 8
Hoạt động ca hát, tiệc tùng diễn ra trong suốt những ngày vợ chồng Phan Như Thảo ở khu nghỉ dưỡng.
Vợ chồng Phan Như Thảo nghỉ cuối tuần trong khu nghỉ dưỡng ven biển 4000m2 vừa xây xong - Ảnh 9
Phan Như Thảo khoe giọng để góp vui cho bữa tiệc. Sau đó, các bạn của cô lần lượt lên giành micro ca hát đến khuya.

Căn biệt thự triệu đô này được vợ chồng Phan Như Thảo cho thiết kế theo phong cách Địa Trung Hải với tường trắng và cửa vòm. Vì muốn căn biệt thự thành khu nghỉ dưỡng lý tưởng nên anh lựa chọn những vật dụng hiện đại và tốt nhất, không giới hạn về chi phí.

Vợ chồng Phan Như Thảo nghỉ cuối tuần trong khu nghỉ dưỡng ven biển 4000m2 vừa xây xong - Ảnh 10
Căn biệt thự màu trắng, rộng 800m2 của cựu người mẫu nổi bật giữa làng chài ven biển. 
Vợ chồng Phan Như Thảo nghỉ cuối tuần trong khu nghỉ dưỡng ven biển 4000m2 vừa xây xong - Ảnh 11
Đại gia Đức An cho biết, vợ anh luôn mước mơ có nhiều ngôi nhà trắng quanh vịnh Ninh Phước. 

 

Vợ chồng Phan Như Thảo nghỉ cuối tuần trong khu nghỉ dưỡng ven biển 4000m2 vừa xây xong - Ảnh 12
Vì thế, sau khi hoàn thành biệt thự biển 800 m2, anh tậu thêm đất gần đó, bắt tay thực hiện công trình.
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