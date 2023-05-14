Vợ chồng Phan Như Thảo nghỉ cuối tuần trong khu nghỉ dưỡng ven biển 4000m2 vừa xây xong

Vợ chồng Phan Như Thảo từng khoe căn biệt thự phong cách Santorini rộng 800m2 ở vùng biển Ninh Phước, Phước Vinh, Ninh Thuận. Mới đây, vợ chồng Phan Như Thảo tiếp tục tậu đất gần đó và xây khu nghỉ dưỡng rộng tới 4.000m2. Khu nghỉ dưỡng của vợ chồng Phan Như Thảo nằm trong làng chài Ninh Phước. Sau kỳ nghỉ lễ, họ thường xuyên quay lại đó để tận hưởng sự riêng tư, không gian bình yên và mát mẻ.

Theo Phan Như Thảo, con gái sáu tuổi của cô rất mê bơi lội. Bé thích thú khi được nô đùa cùng bố trong bể bơi ngoài trời.

Cựu người mẫu cho biết gia đình cô có hai villa ở Đà Lạt nhưng từ khi hoàn thiện nhà tại Ninh Phước, bé Bồ Câu thích về biển hơn.

Phan Như Thảo 'phá lệ' diện đồ bơi gợi cảm. Cô được khen thon thả, quyến rũ và tràn đầy năng lượng sau khi giảm 22 kg.

Cô cũng muốn cho con chạy chơi trên bãi cát, nhặt ốc ngoài bờ biển và làm quen với các bạn nhỏ ở làng chài để hiểu cuộc sống thú vị khi 'bỏ phố về biển'.

Sau khi kết hôn, cựu người mẫu nhanh chóng sinh con cho chồng và tận hưởng cuộc sống hạnh phúc. Không chỉ vậy, cô nàng còn được ông xã gọi là "trùm bất động sản" khi sở hữu nhiều biệt thự trên khắp cả nước.