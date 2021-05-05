Tối ngày 5/4, đại gia Đức An sau khoảng thời gian im lặng cuối cùng cũng lên tiếng về lùm xùm lâu nay. Theo đó, chồng Phan Như Thảo đề nghị chuyển tài sản tranh chấp cho 2 con gái thừa hưởng. Đồng thời, anh cũng hi vọng vợ cũ - Ngọc Thúy cuối đời sẽ sống thanh thản.

Vụ việc lùm xùm giữa Phan Như Thảo và cựu siêu mẫu Ngọc Thúy - vợ cũ của đại gia Đức An vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Những tưởng đại gia bất động sản sẽ không lên tiếng, nhưng mới đây trên trang Facebook cá nhân, đại gia Đức An viết dòng trạng thái rất dài. Trước hết, anh gửi lời cảm ơn tới những người đã động viên, chia sẻ với gia đình anh trong những ngày vừa qua. Đại gia Đức An và Phan Như Thảo - Ảnh: Internet Khi Phan Như Thảo và vợ cũ có tranh cãi qua lại thì đại gia Đức An vẫn giữ im lặng. Tuy nhiên, sau khi nghe "bóng gió" về cuộc sống của hai cô con gái tại Mỹ "đang thiệt thòi đủ đường", xót các con thì vị đại gia này đã không thể giữ im lặng.

Siêu mẫu Ngọc Thúy - vợ cũ đại gia Đức An và con gái - Ảnh: Internet Cụ thể, đại gia bất động sản nhắn gửi tới người vợ cũ dù Ngọc Thúy từng làm nhiều chuyện "thấp kém" đối với anh, tuy nhiên, anh tin ở người vợ cũ "hổ dữ không ăn thịt con". Anh cũng bày tỏ sự thất vọng đồng thời cũng đưa ra đề nghị đối với vợ cũ. Theo đó, đại gia Đức An đề nghị anh và vợ cũ - Ngọc Thúy có thể gặp mặt để trao đổi trực tiếp hoặc thông qua luật sư để thống nhất về chuyển tài sản tranh chấp cho 2 cô con gái. Được biết, vào năm 2007, đại gia Đức An và siêu mẫu Ngọc Thúy chính thức nộp đơn ly hôn tại tòa án Mỹ. Từ đó tới nay, cả hai vẫn "lùm xùm" tranh chấp khối tài sản trị giá lên tới 288 tỉ đồng bao gồm rất nhiều cổ phiếu, hàng chục căn hộ, bất động sản, biệt thự tại các dự án lớn... mà Đức An nhờ Ngọc Thúy đứng tên. Sau khi ly hôn, anh yêu cầu vợ cũ sang tên toàn bộ cho hai con nhưng đến nay, quá trình này vẫn chưa được thực hiện. Tới nay, cam kết này vẫn chưa được Ngọc Thúy thực hiện.

Vậy nên, tối ngày 3/5, khi đại gia Đức An lên tiếng mong sẽ giải quyết được tranh chấp với vợ cũ Ngọc Thúy, anh sẽ từ bỏ khối tài sản đang tranh chấp giữa hai người. Đại gia Đức An cũng mong Ngọc Thúy đồng ý với những điều anh vừa đưa ra vì tương lai của các con. Dòng trạng thái của đại gia Đức An gửi tới vợ cũ siêu mẫu Ngọc Thảo - Ảnh: Cắt từ FBNV Bài đăng của đại gia Đức An được nhiều người nhận xét là thiện chí, vị tha - Ảnh: Cắt từ FBNV Hiện tại, phía cựu người mẫu Ngọc Thúy vẫn chưa có phản hồi nào chính thức. Nhưng dưới bài chia sẻ đầy thiện chí của đại gia Đức An nhiều người cho rằng cách hành xử của anh văn minh, vị tha. Không ít người hi vọng những lùm xùm trước đây và thời gian vừa qua được khép lại để gia đình Phan Như Thảo - đại gia Đức An cũng như gia đình Ngọc Thúy sẽ có cuộc sống yên ổn. Nguyên văn chia sẻ của đại gia Đức An như sau: "Trước tiên, anh và Thảo xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh, các chị, các bạn, các em ... đã chia sẽ và động viên anh cũng như gia đình anh trong những ngày qua. Anh thực sự bất ngờ khi được nhận những tình cảm mà mọi người đã dành cho anh và các con anh. Anh cũng bất ngờ với những thông tin mà anh nhận được về cuộc sống thực bên Mỹ, và nếu đúng như vậy, thì các con anh đang thiệt thòi đủ đường. Đặc biệt, những thông tin anh tiếp nhận được trong những ngày qua, khiến lòng tin của anh vào người đang chăm sóc dạy dỗ con anh hàng ngày vốn đã rất ít ỏi, nay sụp đổ. Vì anh vẫn tin rằng, cho dù cô ấy có thể làm trăm ngàn chuyện thấp kém đối với anh, thì cô ấy vẫn là một người mẹ với đầy đủ giá trị của nó, vì hổ dữ không ăn thịt con. Nhưng hình như anh lại tiếp tục sai lầm. Và anh cảm thấy bất lực khi không làm được gì hơn cho con anh. Anh biết, rằng cuộc sống của Thuý có lẽ cũng không được như Thuý hằng mong muốn. Và anh tin, ngoài luật pháp của Tòa án ra thì còn có một thứ pháp luật mà không ai "bắt tay" được, đó là luật nhân quả. Anh cảm ơn trời, đã cho anh một cuộc sống viên mãn khi anh tuổi đã về già. Bên cạnh, những phiền phức tích tụ 14 năm nay về Thúy, anh vẫn hy vọng mẹ của các con anh, cuối đời được thanh thản, bởi chỉ có như thế thì con anh mới được an yên. Có lẽ anh và Thúy nên ngồi lại với nhau, cùng nhau thống nhất và ký kết để chấm dứt mọi chuyện, chuyển tài sản tranh chấp cho 2 cô con gái chung thừa hưởng theo đúng tinh thần bản thỏa thuận số 2. Nếu Thúy đồng ý, ký vào thủ tục chuyển tài sản về cho 2 con trước, thì Anh sẵn sàng rút đơn kiện. Anh sẵn sàng từ bỏ khối tài sản đó, nếu như nó thực sự được trả về cho các con anh. Anh chỉ mong muốn con anh được hưởng những gì là của chúng. Anh cũng kêu gọi Thuý, với tư cách người mẹ cũng nên vì tương lai các con, cũng chính là tương lai của Thúy, mà đồng ý với đề nghị này. Nếu Thúy thiện chí, có thể gọi hoặc nhắn cho anh, hoặc thông qua luật sư. Một lần nữa, anh xin cảm ơn tất cả mọi người đã động viên, chia sẻ những lời tốt đẹp nhất đến với gia đình anh. Mong mọi người đều vui vẻ và hạnh phúc".

Phan Như Thảo bóng gió tố kẻ bạo hành 2 con riêng của chồng, âm mưu thâm độc còn muốn 'xuống tay' với đại gia Đức An "Cuộc khẩu chiến" trên mạng xã hội với vợ cũ đại gia Đức An chưa kịp lắng xuống thì mới đây, Phan Như Thảo đã bóng gió tố một người bạo hành 2 con riêng của chồng, còn có ý định "xuống tay" với đại gia Đức An.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-loi-cau-cuu-dai-gia-duc-an-len-tieng-ve-tranh-chap-tai-san-voi-vo-cu-ngoc-thuy-hy-vong-me-cua-cac-con-cuoi-doi-duoc-thanh-than-404046.html