Khi Phan Như Thảo và vợ cũ có tranh cãi qua lại thì đại gia Đức An vẫn giữ im lặng. Tuy nhiên, sau khi nghe "bóng gió" về cuộc sống của hai cô con gái tại Mỹ "đang thiệt thòi đủ đường", xót các con thì vị đại gia này đã không thể giữ im lặng.

Vụ việc lùm xùm giữa Phan Như Thảo và cựu siêu mẫu Ngọc Thúy - vợ cũ của đại gia Đức An vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Những tưởng đại gia bất động sản sẽ không lên tiếng, nhưng mới đây trên trang Facebook cá nhân, đại gia Đức An viết dòng trạng thái rất dài. Trước hết, anh gửi lời cảm ơn tới những người đã động viên, chia sẻ với gia đình anh trong những ngày vừa qua.

Được biết, vào năm 2007, đại gia Đức An và siêu mẫu Ngọc Thúy chính thức nộp đơn ly hôn tại tòa án Mỹ. Từ đó tới nay, cả hai vẫn "lùm xùm" tranh chấp khối tài sản trị giá lên tới 288 tỉ đồng bao gồm rất nhiều cổ phiếu, hàng chục căn hộ, bất động sản, biệt thự tại các dự án lớn... mà Đức An nhờ Ngọc Thúy đứng tên. Sau khi ly hôn, anh yêu cầu vợ cũ sang tên toàn bộ cho hai con nhưng đến nay, quá trình này vẫn chưa được thực hiện. Tới nay, cam kết này vẫn chưa được Ngọc Thúy thực hiện.

Cụ thể, đại gia bất động sản nhắn gửi tới người vợ cũ dù Ngọc Thúy từng làm nhiều chuyện "thấp kém" đối với anh, tuy nhiên, anh tin ở người vợ cũ "hổ dữ không ăn thịt con". Anh cũng bày tỏ sự thất vọng đồng thời cũng đưa ra đề nghị đối với vợ cũ. Theo đó, đại gia Đức An đề nghị anh và vợ cũ - Ngọc Thúy có thể gặp mặt để trao đổi trực tiếp hoặc thông qua luật sư để thống nhất về chuyển tài sản tranh chấp cho 2 cô con gái.

Vậy nên, tối ngày 3/5, khi đại gia Đức An lên tiếng mong sẽ giải quyết được tranh chấp với vợ cũ Ngọc Thúy, anh sẽ từ bỏ khối tài sản đang tranh chấp giữa hai người. Đại gia Đức An cũng mong Ngọc Thúy đồng ý với những điều anh vừa đưa ra vì tương lai của các con.

Dòng trạng thái của đại gia Đức An gửi tới vợ cũ siêu mẫu Ngọc Thảo - Ảnh: Cắt từ FBNV

Bài đăng của đại gia Đức An được nhiều người nhận xét là thiện chí, vị tha - Ảnh: Cắt từ FBNV

Hiện tại, phía cựu người mẫu Ngọc Thúy vẫn chưa có phản hồi nào chính thức. Nhưng dưới bài chia sẻ đầy thiện chí của đại gia Đức An nhiều người cho rằng cách hành xử của anh văn minh, vị tha. Không ít người hi vọng những lùm xùm trước đây và thời gian vừa qua được khép lại để gia đình Phan Như Thảo - đại gia Đức An cũng như gia đình Ngọc Thúy sẽ có cuộc sống yên ổn.