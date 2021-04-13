Chồng đại gia của Phan Như Thảo tặng quà khủng gần 5.000 m2 đất ở Lâm Đồng cho vợ

“Mùng 1 đầu tháng tươi rói nở hoa lộc lá 4.791m2 bé xíu thôi. Cảm ơn chồng yêu”. Phan Như Thảo đăng tải dòng trạng thái ngắn gọn, kèm theo 2 hình ảnh đi khảo sát đất và đặt cọc tiền đã lại nhận về vô số bình luận chúc mừng từ mọi người.

Chọn ngay ngày đầu tiên của tháng mới, Phan Như Thảo hào hứng chia sẻ món quà “cực sốc” do ông xã Đức An tặng mình. Dường như túi xách hay những món đồ hàng hiệu đắt tiền đã quá quen thuộc với vợ chồng này, và lần này độ chịu chi của chồng cựu người mẫu Phan Như Thảo khiến mọi người không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ.

Mặc dù hình ảnh chuyển khoản đã được chân dài khéo léo che mờ, nhưng nhìn qua diện tích đất thì không thể phủ nhận độ chịu chi của ông xã Phan Như Thảo .

Phan Như Thảo được chồng tặng gần 5000 m2 đất - Ảnh: FB

Trước những tò mò về mục đích mua lô đất này, bà xã Đức An không ngần ngại chia sẻ rằng cả hai vợ chồng đang có dự kiến làm nơi “xây tổ mới cho con gái Bồ Câu”. Cô cũng hy vọng kế hoạch sẽ nhanh chóng được triển khai để cùng cả gia đình và bạn bè đến vui chơi, tổ chức tiệc ngoài trời và cùng nhau đón mặt trời mọc trong khung cảnh như mơ.

Bất ngờ trước dự định của hai vợ chồng Phan Như Thảo, có người không khỏi thắc mắc “không phải biển mà là núi”, Phan Như Thảo cũng thoải mái hé lộ vợ chồng cô vẫn đang tìm kiếm mua thêm bất động sản ở vùng biển, bởi “tình yêu biển” vẫn đang nồng cháy, thế nhưng hiện nay cả hai chưa tìm được địa điểm phù hợp.

Từ khi nên duyên với đại gia Đức An, cựu người mẫu Phan Như Thảo lui về hậu trường để xây dựng tổ ấm, sinh con và tập trung vào việc kinh doanh. Chồng Phan Như Thảo không những là đại gia có địa vị cao trong xã hội mà còn nổi tiếng về độ chiều chuộng vợ. Khi được hỏi về cuộc sống hôn nhân, trước đây Phan Như Thảo từng trả lời: “Chồng có trách nhiệm nuôi tôi chu đáo, xa hoa nhất có thể".

Phan Như Thảo chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình - Ảnh: FB

Mặc dù đại gia Đức An là doanh nhân thành đạt nhưng vẫn sẵn sàng phụ giúp vợ từ những việc nhỏ nhất từ nấu cơm đến việc chăm sóc con gái Bồ Câu... Còn Phan Như Thảo thì cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình, khiến hội chị em vô cùng ngưỡng mộ về cuộc sống hôn nhân được nhiều người ao ước của cô.