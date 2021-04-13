Chồng đại gia của Phan Như Thảo tặng quà khủng gần 5.000 m2 đất ở Lâm Đồng cho vợ

Hậu trường 13/04/2021 18:20

Hội chị em trầm trồ trước độ chịu chi của ông xã Phan Như Thảo khi mua gần 5.000 m2 tặng vợ tại Lâm Đồng, hé lộ kế hoạch xây tổ ấm của cả hai.

Chọn ngay ngày đầu tiên của tháng mới, Phan Như Thảo hào hứng chia sẻ món quà “cực sốc” do ông xã Đức An tặng mình. Dường như túi xách hay những món đồ hàng hiệu đắt tiền đã quá quen thuộc với vợ chồng này, và lần này độ chịu chi của chồng cựu người mẫu Phan Như Thảo khiến mọi người không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ.

Mùng 1 đầu tháng tươi rói nở hoa lộc lá 4.791m2 bé xíu thôi. Cảm ơn chồng yêu”. Phan Như Thảo đăng tải dòng trạng thái ngắn gọn, kèm theo 2 hình ảnh đi khảo sát đất và đặt cọc tiền đã lại nhận về vô số bình luận chúc mừng từ mọi người.

Mặc dù hình ảnh chuyển khoản đã được chân dài khéo léo che mờ, nhưng nhìn qua diện tích đất thì không thể phủ nhận độ chịu chi của ông xã Phan Như Thảo.

Do chiu chi cua ong xa phan nhu thao

Do chiu chi cua ong xa phan nhu thao
Phan Như Thảo được chồng tặng gần 5000 m2 đất - Ảnh: FB

Trước những tò mò về mục đích mua lô đất này, bà xã Đức An không ngần ngại chia sẻ rằng cả hai vợ chồng đang có dự kiến làm nơi “xây tổ mới cho con gái Bồ Câu”. Cô cũng hy vọng kế hoạch sẽ nhanh chóng được triển khai để cùng cả gia đình và bạn bè đến vui chơi, tổ chức tiệc ngoài trời và cùng nhau đón mặt trời mọc trong khung cảnh như mơ.

Bất ngờ trước dự định của hai vợ chồng Phan Như Thảo, có người không khỏi thắc mắc “không phải biển mà là núi”, Phan Như Thảo cũng thoải mái hé lộ vợ chồng cô vẫn đang tìm kiếm mua thêm bất động sản ở vùng biển, bởi “tình yêu biển” vẫn đang nồng cháy, thế nhưng hiện nay cả hai chưa tìm được địa điểm phù hợp.

Từ khi nên duyên với đại gia Đức An, cựu người mẫu Phan Như Thảo lui về hậu trường để xây dựng tổ ấm, sinh con và tập trung vào việc kinh doanh. Chồng Phan Như Thảo không những là đại gia có địa vị cao trong xã hội mà còn nổi tiếng về độ chiều chuộng vợ. Khi được hỏi về cuộc sống hôn nhân, trước đây Phan Như Thảo từng trả lời: “Chồng có trách nhiệm nuôi tôi chu đáo, xa hoa nhất có thể".

Do chiu chi cua ong xa phan nhu thao

Do chiu chi cua ong xa phan nhu thao
 Phan Như Thảo chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình - Ảnh: FB

Mặc dù đại gia Đức An là doanh nhân thành đạt nhưng vẫn sẵn sàng phụ giúp vợ từ những việc nhỏ nhất từ nấu cơm đến việc chăm sóc con gái Bồ Câu... Còn Phan Như Thảo thì cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình, khiến hội chị em vô cùng ngưỡng mộ về cuộc sống hôn nhân được nhiều người ao ước của cô.

Sau thời gian dài ở ẩn, Jennifer Phạm quyết định tái xuất vì người đàn ông này

Sau thời gian dài ở ẩn, Jennifer Phạm quyết định tái xuất vì người đàn ông này

Với sự duyên dáng và hoạt ngôn trong vai trò dẫn dắt chương trình, Jennifer Phạm trở thành gương mặt được Dương Triệu Vũ mời tham gia show diễn "Uyên Uyển" tại Hội An.

Xem thêm
Từ khóa:   người mẫu Phan Như Thảo bà xã Đức An Phan Như Thảo mua đất

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 38 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 43 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 52 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 59 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Đời sống 1 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026