Vụ kiện gần 300 tỉ đồng sau ly hôn giữa doanh nhân Đức An và vợ cũ: Cựu siêu mẫu Ngọc Thúy từ chối trả lời phỏng vấn

Hậu trường 18/09/2023 11:48

Doanh nhân Đức An vắng mặt, thay vào đó, vợ của ông An là diễn viên Phan Như Thảo có mặt từ sớm trong phiên tòa.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, ngày 18-9, TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung sau ly hôn giữa doanh nhân Đức An và vợ cũ là bà Phạm Thị Ngọc Thúy (cựu siêu mẫu Ngọc Thúy).

Sáng cùng ngày, nguyên đơn – doanh nhân Đức An vắng mặt. Thay vào đó, vợ của ông An là diễn viên Phan Như Thảo có mặt tại toà từ sớm.

Cựu siêu mẫu Ngọc Thúy dự toà với tâm trạng vui vẻ, thoải mái. Tuy nhiên, Ngọc Thúy từ chối trả lời phỏng vấn xung quanh vụ kiện.

Vụ kiện gần 300 tỉ đồng sau ly hôn giữa doanh nhân Đức An và vợ cũ: Cựu siêu mẫu Ngọc Thúy từ chối trả lời phỏng vấn - Ảnh 1

Bị đơn Phạm Thị Ngọc Thúy (cựu siêu mẫu Ngọc Thúy). Ảnh: Người Lao Động

Cũng theo VnExpress, trình bày yêu cầu tại tòa hôm nay, người đại diện ông Đức An cho biết, quá trình vụ kiện được thụ lý đã rút lại việc yêu cầu Ngọc Thúy trả 5 biệt thự tại Sea Links Golf & County ở Phan Thiết, 7 ôtô và một xe máy. Nguyên đơn cũng bổ sung yêu cầu đề nghị tòa công nhận 9 căn hộ cao cấp tại phường Bến Nghé, quận 1 (TP HCM) là tài sản riêng của ông An; buộc bà Thúy trả 98 tỷ đồng là tiền thu được từ việc cho thuê các căn hộ này; một số khoản tiền trong tài khoản... Tổng cộng, buộc bị đơn trả lại các tài sản có giá trị tổng cộng hơn 276 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này phải giao cho 2 con gái chung của hai người.

Về phía bị đơn, người đại diện nói rằng, giữa bà Thúy và ông An có quan hệ hôn nhân hợp pháp và có hai người con chung. Tuy nhiên, quá trình chung sống không tìm được tiếng nói chung, hai người đã ly hôn tại tòa án Mỹ. Trong quá trình hôn nhân giữa nguyên đơn và bị đơn có tạo lập một khối tài sản chung và chưa được chia. Từ đó, bà Thúy phản tố yêu cầu chia đôi giá trị các tài sản gồm 11 bất động sản và cổ phần tại 2 công ty - tổng cộng 78 tỷ đồng.

Ngoài ra, phía Ngọc Thuý buộc ông An chia đôi giá trị 5 căn biệt thự tại Bình Thuận trị giá 11 tỷ đồng do đây là tài sản hình thành trong quá trình hôn nhân và bà Thúy đã giao cho nguyên đơn quản lý. Ngoài ra, bị đơn đề nghị HĐXX xác định căn hộ Thúy đang đứng tên tại quận 7 (TP HCM) là tài sản riêng.

Vụ kiện gần 300 tỉ đồng sau ly hôn giữa doanh nhân Đức An và vợ cũ: Cựu siêu mẫu Ngọc Thúy từ chối trả lời phỏng vấn - Ảnh 2

Đại diện nguyên đơn trình bày quan điểm. Ảnh: VnExpress

Theo hồ sơ vụ án, ông Nguyễn Đức An làm thủ tục đăng ký kết hôn với bà Thúy tại Mỹ vào năm 2006, có 2 con chung. Đến tháng 3/2008, vợ chồng Ngọc Thúy ly hôn tại tòa án bang California, Mỹ.

Năm 2010, ông An gửi đơn kiện đến TAND TP HCM, yêu cầu vợ cũ trả lại 39 loại tài sản mua tại Việt Nam, gồm: cổ phiếu, xe hơi, hàng chục căn hộ, lô đất, biệt thự tại các dự án lớn ở TP HCM và Phan Thiết (như Avalon Building, Sailing Tower, Sea Links Golf & County Club)... Ông cho rằng, số tài sản trên ông "mua bằng tiền riêng có được trước khi kết hôn với Ngọc Thúy". Trong thời gian hai người là vợ chồng, do ông mang quốc tịch Mỹ nên "phải nhờ vợ đứng tên sở hữu".

Nguyên đơn cũng cho biết, sau khi ly hôn tại Mỹ, Tòa thượng thẩm bang California ghi nhận sự thỏa thuận của đương sự, quyết định đưa số tài sản đang thuộc quyền sở hữu của Ngọc Thúy phải được thu hồi trả cho ông An "vì được mua bằng tiền riêng".

Quá trình tòa thụ lý giải quyết, ông An thay đổi yêu cầu khởi kiện như nội dung người đại diện trình bày tại tòa sáng nay, để vụ án nhanh chóng được kết thúc.

Một tháng trước, HĐXX mở phiên tòa nhưng sau đó phải hoãn vì một số luật sư, người có quyền, nghĩa vụ liên quan vắng mặt.

 

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