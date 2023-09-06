Hiện gia đình đang lo tang lễ cho cố soạn giả. Lễ viếng soạn giả Lê Duy Hạnh bắt đầu từ 9h ngày 7/9. Lễ truy điệu vào 5h ngày 9/9 tại Nhà tang lễ Thành phố, số 949, Quốc lộ I, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM, sau đó di quan và hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.

"Cách đây 2 tuần, cha tôi lên cơn đột quỵ nên được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Do ông lớn tuổi, có bệnh nền nên sức khỏe yếu nhanh. Ông ra đi không kịp chia sẻ hay trăng trối gì với gia đình", con trai soạn giả Lê Duy Hạnh nói với VietNamNet.

Soạn giả Lê Duy Hạnh là một nhà viết kịch có góc nhìn sâu sắc, luôn đau đáu tìm tòi, phát triển ngòi bút của mình. Những năm cuối đời phải nằm trên giường bệnh, soạn giả vẫn dành sự quan tâm tới lĩnh vực nghệ thuật.

"Dù bệnh nhưng đầu óc anh minh mẫn, đọc và theo dõi hoạt động sân khấu, rồi đưa ra nhận xét rất chính xác. Lời hứa tôi sẽ ghé đến để nghe anh dặn dò nhiều điều về công tác lý luận phê bình coi như không thực hiện được", đạo diễn Thanh Hiệp chia sẻ trên Báo VietNamNet.

Tác giả Lê Duy Hạnh sinh năm 1947, quê ở Bình Định. Ông học đại học tại Sài Gòn, sau đó đi chiến khu, rồi ra Hà Nội học trường viết văn. Sau năm 1975, ông hoạt động mạnh mẽ trong lĩnh vực sân khấu. Một số tác phẩm của ông không chỉ được sử dụng ở các hội diễn, hội thi mà còn được các đơn vị, nhà hát dàn dựng biểu diễn phục vụ công chúng rộng rãi. Trong đó có thể kể đến như: Vua thánh triều Lê, Diễn kịch một mình, Chiếc áo thiên nga, Lý Chiêu Hoàng, Hoàng hậu hai vua, Nỏ thần, Tâm sự Ngọc Hân, Mặt trời đêm thế kỷ, Miền nhớ, Hoa độc trong vườn...

Soạn giả Lê Duy Hạnh từng có thời gian dài làm Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM. Ông từng đoạt giải thưởng Nhà nước, Huân chương lao động hạng Nhất và nhiều giải khác trong sự nghiệp. Lê Duy Hạnh được đánh giá là một nhà quản lý giỏi, được các thế hệ nghệ sĩ sân khấu kính trọng. Ảnh: Internet

Nhiều tác phẩm của ông khai thác chủ đề lịch sử, mảng nội dung khá khó, trong đó có kịch bản được dựng ở cả sân khấu kịch và sân khấu cải lương.

Theo Báo Người Lao Động, vào năm 2022, nghệ sĩ Hà Mỹ Liên, em gái của NSƯT Thanh Điền, chị ruột của nghệ sĩ Hà Mỹ Xuân qua đời vì đột quỵ tại Pháp. Nghệ sĩ Hà Mỹ Liên được khán giả yêu mến qua nhiều vai trong các vở: "Chiêu Quân cống Hồ", "Ba con Nhền Nhện", "Thương về quê mẹ"….

Chia sẻ trên Báo Phụ nữ Việt Nam, theo các chuyên gia y tế, khi gặp người có dấu hiệu bị đột quỵ, những người xung quanh cần thực hiện ngay các động tác sơ cứu sau:

- Cùng với việc gọi cấp cứu 115, cần nhanh chóng kiểm tra xem người bệnh còn đang thở hay không. Nếu không thấy nhịp thở, hãy thực hiện hô hấp nhân tạo.

- Nếu người bệnh cảm thấy khó thở, hãy nới lỏng quần áo, phụ kiện bó sát như cà vạt, khăn cổ, thắt lưng.

- Nếu bệnh nhân ngừng tim, thực hiện xoa bóp tim ngoài lồng ngực. Dùng khăn tay quấn vào ngón tay trỏ để lấy sạch đờm, dãi trong miệng người bệnh.

- Tháo răng giả cho bệnh nhân (nếu có) tránh bị hóc, sặc. Tuyệt đối không đưa bất cứ gì vật gì vào miệng người bệnh.

- Bình tĩnh khuyên nhủ và trấn an người bệnh. Đắp chăn giữ ấm cơ thể người bệnh.

- Nếu người bệnh có biểu hiện yếu ở tay chân, cần nhờ nhiều người hỗ trợ di chuyển người bệnh. Quan sát để nhận ra bất kỳ sự thay đổi nào ở người bệnh.