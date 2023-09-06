Con gái ruột Phi Nhung chia sẻ đầy xúc động trong lễ đại tường của mẹ

Hậu trường 06/09/2023 15:02

Do không thể về Việt Nam dự lễ giỗ của mẹ nên Wendy Phạm đã có những lời chia sẻ đầy xúc động.

Kể từ ngày Phi Nhung đột ngột qua đời, cuộc sống của Wendy Phạm - con ruột cố ca sĩ, nhận sự yêu thương và quan tâm lớn từ phía người hâm mộ. Mới đây, tròn 2 năm ngày mất của Phi Nhung, người thân, bạn bè lẫn khán giả đã tổ chức lễ đại tường cho giọng ca Bông điên điển tại một ngôi chùa ở Bình Phước.

Con gái ruột Phi Nhung chia sẻ đầy xúc động trong lễ đại tường của mẹ - Ảnh 1
Kể từ ngày Phi Nhung đột ngột qua đời, cuộc sống của Wendy Phạm - con ruột cố ca sĩ, nhận sự yêu thương và quan tâm lớn từ phía người hâm mộ

Do không thể về Việt Nam dự lễ giỗ của mẹ nên Wendy Phạm đã có những lời chia sẻ đầy xúc động. Cụ thể, con gái ruột Phi Nhung chia sẻ hình ảnh lễ đại tường ở Việt Nam, đồng thời gửi lời cảm ơn đến các em, khán giả đã yêu thương cố ca sĩ Phi Nhung. Wendy Phạm viết: "Wendy không về được lễ của mẹ, cảm ơn các em đã thay mặt chị tổ chức lễ 'đại tường' cho mẹ và cảm ơn khán giả đã luôn đồng hành và yêu thương mẹ trong suốt thời gian qua. Cảm ơn các em của gia đình mình thật nhiều, đặc biệt là các cô chú anh chị fan 3 miền. Wendy xin cảm ơn". Có thể thấy, con gái cố ca sĩ Phi Nhung dù ở xa nhưng vẫn luôn hướng về quê nhà Việt Nam, đặc biệt là những người con nuôi của Phi Nhung.

Con gái ruột Phi Nhung chia sẻ đầy xúc động trong lễ đại tường của mẹ - Ảnh 2
 tròn 2 năm ngày mất của Phi Nhung, người thân, bạn bè lẫn khán giả đã tổ chức lễ đại tường cho giọng ca Bông điên điển tại một ngôi chùa ở Bình Phước
Con gái ruột Phi Nhung chia sẻ đầy xúc động trong lễ đại tường của mẹ - Ảnh 3
Con gái ruột Phi Nhung chia sẻ đầy xúc động trong lễ đại tường của mẹ - Ảnh 4
Do không thể về Việt Nam dự lễ giỗ của mẹ nên Wendy Phạm đã có những lời chia sẻ đầy xúc động

Trước đó, nhân ngày lễ Vu Lan, Quỳnh Trang - con nuôi của Phi Nhung đã thay mặt các em gửi tới mẹ đôi lời cảm niệm. Quỳnh Trang nghẹn ngào: "Thế là mẹ đã bỏ chúng con đi 730 ngày rồi. Kể từ ngày vắng mẹ, chúng con côi cút, bơ vơ qua ngày, gặm nhấm nỗi đau mất mẹ. Cuộc đời của chúng con tưởng đâu đã tìm được bến đỗ bình an nào ngờ đâu cơn đại dịch đã cướp mẹ đi. 

Chúng con lại mồ côi mẹ lần nữa. Mẹ ơi, hôm nay ngày đại từ của mẹ, sao bầu trời u ám quá! Phải chăng, trời đất đều thương cảm, đều xót xa cho những mảnh đời bất hạnh của chúng con. Hôm nay nhớ mẹ biết bao. Mẹ yêu, mẹ ở nơi nào mẹ ơi. Lệ tràn, vị đắng, mắt cay, quạnh hiu vắng vẻ, tháng ngày dài thêm. Mẹ Nhung ơi, chị em chúng con còn quá nhỏ, rất cần sự che chở, chăm sóc, động viên, an ủi và vỗ về của mẹ. 

Con gái ruột Phi Nhung chia sẻ đầy xúc động trong lễ đại tường của mẹ - Ảnh 5
Có thể thấy, con gái cố ca sĩ Phi Nhung dù ở xa nhưng vẫn luôn hướng về quê nhà Việt Nam, đặc biệt là những người con nuôi của Phi Nhung

Giờ đây, chúng con chỉ ao ước được nghe giọng nói của mẹ một lần thôi. Nhưng 2 tiếng "mẹ ơi" con gọi hoài khan cả cổ rồi mà vẫn rơi vào hư vô. Lúc này đây, chúng con thấm thía nỗi đau. Mẹ có biết Vu Lan rằm tháng 7 con khóc nhiều và nhung nhớ mênh mông. Đau thương nào rồi cũng phai mờ theo năm tháng nhưng bóng mẹ vẫn sống mãi trong lòng chúng con. 

Chúng con hứa với mẹ sẽ ngoan ngoãn, học tập thật tốt và thực hiện những tâm nguyện, hoài bão của mẹ còn đang dang dở. Mẹ hãy yên lòng, thanh thản mẹ nhé. Các con sẽ đùm bọc và yêu thương nhau, noi theo đức hạnh của mẹ, rạng danh tô đẹp cho đời".

Con gái ruột Phi Nhung chia sẻ đầy xúc động trong lễ đại tường của mẹ - Ảnh 6
Trước đó, nhân ngày lễ Vu Lan, Quỳnh Trang - con nuôi của Phi Nhung đã thay mặt các em gửi tới mẹ đôi lời cảm niệm

Ca sĩ Phi Nhung mất vào giữa năm 2021 sau thời gian dài điều trị Covid-19 và bệnh nền. Đến nay, sự ra đi của nghệ sĩ Phi Nhung vẫn để lại lòng thương tiếc vô hạn đối với người thân, bạn bè và người hâm mộ. Mặc dù đã về thế giới bên kia nhưng hình ảnh và giọng hát của ca sĩ Phi Nhung luôn ở trong tim người hâm mộ, bạn bè và người thân.

Đôi lời cảm niệm đầy xúc động của con gái nuôi gửi tới cố ca sĩ Phi Nhung: 'Kể từ ngày vắng mẹ, chúng con côi cút, bơ vơ...'

Đôi lời cảm niệm đầy xúc động của con gái nuôi gửi tới cố ca sĩ Phi Nhung: 'Kể từ ngày vắng mẹ, chúng con côi cút, bơ vơ...'

Mặc dù nghệ sĩ Phi Nhung đã ra đi mãi mãi nhưng các con của cố nghệ sĩ tin rằng mẹ luôn ở bên cạnh và dõi theo.

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