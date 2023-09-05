Gần tròn 2 năm ngày cố ca sĩ Phi Nhung qua đời, lòng thương tiếc của anh em đồng nghiệp, người thân lẫn khán giả đều chưa nguôi ngoai.

Mới đây, trên trang TikTok cá nhân, Việt Hương bất ngờ đăng tải đoạn clip đầy xúc động khi nhắc về cố nghệ sĩ Phi Nhung. Cô nghẹn ngào kể lại kỉ niệm thuở sinh thời cùng người bạn quá cố: "Vừa mới xuống đây, Việt Hương có đi vào chỗ bàn thờ Phi Nhung là sắp khóc rồi. Tôi nghĩ mỗi lần gặp Phi Nhung thời còn sống, Phi Nhung sẽ nói với tôi: Ê, tôi gặp bà là tôi vui. Nhung cứ hay vui, giỡn vậy đó".

Sinh thời, Việt Hương và Phi Nhung có mối quan hệ thân thiết Đáng chú ý, trong đoạn clip, nữ danh hài Việt Hương còn nhắc lại ngày mang hũ tro cốt của người bạn sang Mỹ trao lại cho con gái ruột Wendy khiến nhiều người không khỏi xúc động. Cô cũng không kìm được nước mắt kể lại: "Có một điều rất đặc biệt, khi tôi có trách nhiệm và tự hai vợ chồng tôi muốn. Tôi không muốn gửi hũ cốt đi về vì đi như vậy đau lòng lắm. Trong ngành nghề của tôi, cô ấy là một ngôi sao hạng A nên tôi muốn đích thân 2 vợ chồng mình mang về. Trên đường đi, hài cốt của Phi Nhung được để trong một cái bình bằng đá rất đẹp và rất nặng. Sau đó, mình bỏ vào nhiều lớp của hải quan kiểm nghiệm. Nhiều lớp lắm và rất nặng.

Tôi đi qua Hàn Quốc, máy bay ngưng lại 8 tiếng. Mọi lần tôi chỉ ngưng lại có 1 tiếng rưỡi là bay qua Mỹ. Lúc đó ngưng lại 8 tiếng, tôi không muốn anh Phương gần cái bình, tôi mới lấy bình cốt của Phi Nhung cùng tôi ngồi riêng một cái ghế và tôi dọn những thức ăn chay nào mà Nhung thích. Mới đây, trên trang TikTok cá nhân, Việt Hương bất ngờ đăng tải đoạn clip đầy xúc động khi nhắc về hành trình khó khăn đưa tro cốt cố nghệ sĩ Phi Nhung về Mỹ Lúc đó đi, cái vé máy bay rất mắc. Không dùng từ mắc mà là rất mắc, nhất là vừa mới làm thiện nguyện xong rất hao tốn, mà lúc đó mua cái vé một mình tôi đi cũng không được, một mình Phương đi cũng không được cho nên hai vợ chồng quyết định đưa bà bạn đi.

Khi mình đưa anh Tài là có cả một cái áo đi đưa về, còn Nhung chỉ có một cái hũ cốt. Một cái hũ gửi rất khó khăn. Đó là duy tâm mình thương thôi. Hơn nữa, cả một hành trình để lo cho Nhung trong lúc nằm bệnh viện nó dài, suýt chút nữa tôi chảy nước mắt rồi. Hôm nay cũng đã 2 năm, các con cũng đã xả tang, lên đến đây rất trang trọng". Thời điểm đó, ai nấy đều không kìm nén được sự xúc động khi thấy con gái cố ca sĩ Phi Nhung khóc nức nở khi nhận tro cốt mẹ từ NS Việt Hương Lời chia sẻ của Việt Hương nhận được nhiều sự quan tâm. Khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho tình bạn đẹp của Việt Hương và Phi Nhung. Còn nhớ trước đó, sáng ngày 10/10/2021 theo giờ Việt Nam, vợ chồng NS Việt Hương và nhạc sĩ Hoài Phương đã hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Los Angeles (bang California, Mỹ). Tại đây, Wendy Phạm và Trizzie Phương Trinh cùng một số bạn bè đã túc trực để nhận tro cốt của cố ca sĩ Phi Nhung. Ngay sau khi lo chu toàn nơi an nghỉ cho người bạn quá cố, NS Việt Hương cũng từng đăng tải một tâm thư dài trên trang cá nhân Ai nấy đều không kìm nén được sự xúc động khi thấy con gái cố ca sĩ Phi Nhung khóc nức nở khi nhận tro cốt mẹ từ NS Việt Hương. Ngay sau khi lo chu toàn nơi an nghỉ cho người bạn quá cố, NS Việt Hương cũng từng đăng tải một tâm thư dài trên trang cá nhân. Nữ nghệ sĩ nghẹn ngào chia sẻ, dù đã tự nhủ phải luôn cố gắng mạnh mẽ nhưng cô vẫn không cầm lòng được khi ôm tro cốt của người đồng nghiệp quá cố. Đồng thời, Việt Hương cũng nói lời tiễn biệt cuối cùng tới người bạn tài hoa bạc mệnh. Mọi công việc hậu sự, vợ chồng nữ nghệ sĩ trao lại cho con gái và gia đình cố ca sĩ Phi Nhung bên Mỹ.

Hát lại ca khúc nổi tiếng của Phi Nhung, Mạnh Quỳnh bỗng khiến khán giả bật khóc! Nhiều khán giả cho biết Mạnh Quỳnh đã khiến họ xúc động nghẹn ngào bởi bài hát gợi nhớ về cố ca sĩ Phi Nhung.

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