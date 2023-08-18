Con gái NS Phi Nhung chia sẻ xúc động về lần cuối cùng được đón sinh nhật bên cạnh người mẹ quá cố!

Hậu trường 18/08/2023 08:56

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Wendy Phạm đăng tải bức ảnh kỉ niệm khi chụp cùng mẹ thuở sinh thời khiến nhiều người xúc động.

Gần 2 năm ngày NS Phi Nhung qua đời, gia đình lẫn khán giả vẫn không khỏi thương tiếc cho người nghệ sĩ tài hoa. Cuộc sống của Wendy Phạm - con gái ruột của Phi Nhung tại Mỹ sau khi Phi Nhung qua đời cũng nhận được sự quan tâm, động viên lớn từ người hâm mộ.

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Wendy Phạm đăng tải bức ảnh kỉ niệm khi chụp cùng mẹ thuở sinh thời khiến nhiều người xúc động. Cô viết: "Sinh nhật cuối cùng bên mẹ. Ngày 17/8/2019". 

Con gái NS Phi Nhung chia sẻ xúc động về lần cuối cùng được đón sinh nhật bên cạnh người mẹ quá cố! - Ảnh 1
Con gái NS Phi Nhung chia sẻ xúc động về lần cuối cùng được đón sinh nhật bên cạnh người mẹ quá cố! - Ảnh 2
Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Wendy Phạm đăng tải bức ảnh kỉ niệm khi chụp cùng mẹ thuở sinh thời khiến nhiều người xúc động

Trước đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 căng thẳng cùng khoảng địa lý xa xôi, thế nên Phi Nhung và con gái đã không gặp nhau gần 2 năm. Bên dưới bình luận, rất nhiều người hâm mộ bày tỏ sự xót xa, gửi lời động viên đến con gái của cố ca sĩ. 

Sau khi NS Phi Nhung qua đời, Wendy Phạm đã thay mẹ chăm sóc và lo lắng cho các em nuôi ở Việt Nam. Bên cạnh đó, cô cũng từng bước thực hiện nhiều dự án thiện nguyện còn đang dang dở theo tâm nguyện của mẹ. Thời gian rảnh, Wendy Phạm cùng chồng và các con sẽ đến chùa để viếng thăm cũng như cầu nguyện cho cố ca sĩ Phi Nhung. 

Con gái NS Phi Nhung chia sẻ xúc động về lần cuối cùng được đón sinh nhật bên cạnh người mẹ quá cố! - Ảnh 3
Sau khi NS Phi Nhung qua đời, Wendy Phạm đã thay mẹ chăm sóc và lo lắng cho các em nuôi ở Việt Nam. Bên cạnh đó, cô cũng từng bước thực hiện nhiều dự án thiện nguyện còn đang dang dở theo tâm nguyện của mẹ

Vừa qua, trên trang cá nhân, ca sĩ Trizzie Phương Trinh - bạn thân của cố ca sĩ Phi Nhung cũng bất ngờ đăng tải dòng trạng thái thông báo "tin vui" có liên quan đến người em thân thiết quá cố. Cụ thể, cô cho biết ngôi trường Việt ngữ tại Mỹ mà lúc sinh thời Phi Nhung mong ước được xây dựng nay đã thành hiện thực. Đó là sự góp sức của rất nhiều khán giả, những người yêu thương giọng ca Bông điên điển chung tay làm nên.

Con gái NS Phi Nhung chia sẻ xúc động về lần cuối cùng được đón sinh nhật bên cạnh người mẹ quá cố! - Ảnh 4
Vừa qua, trên trang cá nhân, ca sĩ Trizzie Phương Trinh - bạn thân của cố ca sĩ Phi Nhung cũng bất ngờ đăng tải dòng trạng thái thông báo "tin vui" có liên quan đến Phi Nhung

Trizzie Phương Trinh chia sẻ: "TIN VUI! TIN VUI! Sau nhiều tháng đợi chờ, công trình xây cất trường Việt Ngữ Phi Nhung đã được khởi công. Ngôi nhà cũ nằm kế Tịnh Xá Giác An đã được giật sập sáng nay thành miếng đất trống. Một ngày gần đây, nơi này sẽ được dựng lên ngôi trường Việt ngữ để các con em lớn lên ở Mỹ có thể đến đây học đọc, học viết tiếng Việt. Mặc dù đây là mơ ước của Nhung nhưng nó là sự góp sức của rất nhiều người. Quy trình xây dựng ở Mỹ phải đi qua rất nhiều giai đoạn nên không thể hoàn tất một sớm một chiều như nhiều người mong muốn. Chúng ta hãy kiên nhẫn chờ đợi ngày khánh thành nhé. Người Việt còn, tiếng Việt còn".

Con gái NS Phi Nhung chia sẻ xúc động về lần cuối cùng được đón sinh nhật bên cạnh người mẹ quá cố! - Ảnh 5
Con gái NS Phi Nhung chia sẻ xúc động về lần cuối cùng được đón sinh nhật bên cạnh người mẹ quá cố! - Ảnh 6
Lúc sinh thời, Phi Nhung mong ước những đứa trẻ con của người Việt sống trên đất Mỹ sẽ có điều kiện được học và nói thạo ngôn ngữ dân tộc. Đây là nét đẹp văn hóa cần lưu giữ

Vợ cũ Bằng Kiều đã thay mặt cố ca sĩ thực hiện nguyện vọng mang tên Phi Nhung. Ngay sau khi chia sẻ, bài viết đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Đa số đều để lại bình luận khen ngợi về nghĩa cử cao đẹp của Trizzie Phương Trinh và Phi Nhung. 

Lúc sinh thời, Phi Nhung mong ước những đứa trẻ con của người Việt sống trên đất Mỹ sẽ có điều kiện được học và nói thạo ngôn ngữ dân tộc. Đây là nét đẹp văn hóa cần lưu giữ. Thế nên khi cô qua đời, con gái cô là Wendy Phạm đã kêu gọi quyên góp bằng chương trình âm nhạc ý nghĩa với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ. Bên cạnh đó, tiền bán sách về Phi Nhung cũng được mang toàn bộ làm những di nguyện của cố nghệ sĩ.

Vợ cũ Bằng Kiều thông báo 'tin vui' vì thực hiện được di nguyện thuở sinh thời của Phi Nhung

Vợ cũ Bằng Kiều thông báo 'tin vui' vì thực hiện được di nguyện thuở sinh thời của Phi Nhung

Ngay sau khi chia sẻ, bài viết đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

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Từ khóa:   100 ngày Phi Nhung con gái Phi Nhung ca sĩ Trizzie Phương Trinh

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