Em trai cố NS Phi Nhung 'trăm nghìn kiếp nặng tình', gần 2 năm chị ra đi vẫn chưa thể nguôi ngoai: 'Chị là món quà quý giá nhất'

Theo đó, em trai cố ca sĩ nghẹn ngào nhớ chị, khẳng định chị gái chính là món quà quý giá nhất, anh xúc động viết: "Món quà tuyệt vời nhất mà cuộc sống ban tặng cho em ngoài ba mẹ ra thì chị là món quà quý giá nhất. Chị chính là tri kỷ. Với em chị là chốn bình yên trong tâm hồn, khi ngoài kia bão táp bủa vây thì chị là nơi em vẫn có thể trở về tìm nơi trú ngụ.

Đã gần 2 năm kể từ ngày cố ca sĩ Phi Nhung không may qua đời vì COVID-19 nhưng đến nay người thân, bạn bè và gia đình của giọng ca Bông Điên Điển vẫn chưa thể quên đi nỗi mất mát quá lớn. Em trai ruột của giọng ca Bolero - anh Tommy, mới đây đã có dòng trạng thái nhớ chị khôn nguôi khiến khán giả không khỏi xót xa.

Nhiều lúc em cố gắng chôn vùi bản thân vào công việc để thời gian trôi qua thật nhanh, để hết ngày tới đêm em có thể trốn tránh nỗi nhớ nhiều nhất có thể. Tất cả về chị, ánh mắt, giọng nói, lời mắng, tiếng cười còn y nguyên như từng đêm chị và em trò chuyện với nhau. Tất cả kỷ niệm của chị em mình còn như mới hôm qua thôi, còn trong tâm trí em rõ ràng lắm.

Dòng trạng thái kèm hình ảnh được em trai cố ca Phi Nhung đăng tải

Kèm với đó là hình ảnh chụp cố ca sĩ Phi Nhung thuở sinh thời. Lời lẽ tha thiết và tình cảm chân thành mà em trai dành cho giọng ca sinh năm 1970 đã khiến không ít khán giả xúc động.

Tommy là em trai ruột của cố ca sĩ. Được biết, sau khi mẹ mất, Phi Nhung là chỗ dựa tinh thần đối với Tommy. Em trai Phi Nhung không hoạt động nghệ thuật, bản thân giọng ca Chiều lên bản Thượng cũng ít khi nhắc đến em trai. Từ những hình ảnh ít ỏi, nhiều người nhận xét, Tommy và Phi Nhung có gương mặt hao hao giống nhau với chiếc mũi cao, nụ cười tươi tắn.

Tommy thường xuyên đăng tải hình ảnh để nguôi ngoai nỗi nhớ chị

Từ trước đến nay, anh rất ít khi đăng tải những hình ảnh về Phi Nhung dù chị là người nổi tiếng. Chỉ trong khoảng thời gian chị gái mắc COVID-19 và nhập viện điều trị, cho đến lúc ca sĩ Phi Nhung qua đời trưa ngày 28/9/2021, em trai giọng ca Bông điên điển mới chia sẻ nhiều câu chuyện về "người mẹ thứ hai" chính là chị gái của mình.

Khi chị gái mới nhập viện điều trị, anh cho biết sẵn sàng giảm tuổi thọ để Phi Nhung khỏe lại, để trở về với gia đình. Đối với Tommy, ca sĩ Phi Nhung là người phụ nữ quan trọng thứ hai trong cuộc đời, chỉ sau mẹ.

Em trai cố ca sĩ lập bàn thờ chị gái ở nhà riêng

Đến nay, sau gần 2 năm nữ ca sĩ từ giã cõi tạm, hình ảnh của Phi Nhung vẫn còn in sâu trong tâm trí những người ở lại.