Con gái nuôi 'phá lệ' của Phi Nhung khiến khán giả nghẹn lòng khi làm hành động đặc biệt cho cố NS, tình cảm sâu sắc như với mẹ ruột

Hậu trường 03/07/2023 09:42

Quỳnh Trang có tên thật là Thùy Trang, sinh năm 1997 tại Tuy Hòa - Phú Yên. Cô được Phi Nhung "phá lệ" nhận nuôi vào năm 2016 bởi trước đó nữ ca sĩ đã tuyên bố sẽ không nhận thêm con nữa.

Mới đây, trên trang cá nhân - Quỳnh Trang con gái nuôi cố nghệ sĩ Phi Nhung đăng tải bức hình bên tấm ảnh của mẹ khiến nhiều người xúc động. Dù cố mẹ đã ra đi gần 2 năm, song Quỳnh Trang vẫn không giấu nổi cảm xúc xúc động mỗi khi nhắc về mẹ. 

Con gái nuôi 'phá lệ' của Phi Nhung khiến khán giả nghẹn lòng khi làm hành động đặc biệt cho cố NS, tình cảm sâu sắc như với mẹ ruột - Ảnh 1
Nữ ca sĩ Phi Nhung qua đời vì COVID-19, đến nay vẫn để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với người hâm mộ

Kể từ khi nghệ sĩ Phi Nhung qua đời, con gái nuôi của cô luôn luôn có những hành động ý nghĩa để tưởng nhớ về người mẹ quá cố. Mặc dù là con nuôi và là đứa con "phá lệ" được Phi Nhung nhận nuôi khi đã tuyên bố "không nhận thêm con" nhưng trong trí Quỳnh Trang luôn coi nghệ sĩ Phi Nhung như mẹ ruột. Khoảnh khắc trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả khiến ai nấy cũng đồng cảm, xúc động. 

Con gái nuôi 'phá lệ' của Phi Nhung khiến khán giả nghẹn lòng khi làm hành động đặc biệt cho cố NS, tình cảm sâu sắc như với mẹ ruột - Ảnh 2

Con gái nuôi 'phá lệ' của Phi Nhung khiến khán giả nghẹn lòng khi làm hành động đặc biệt cho cố NS, tình cảm sâu sắc như với mẹ ruột - Ảnh 3
 Hình ảnh được Quỳnh Trang đăng tải trên trang cá nhân

Trước đó, khi xuất hiện trong 1 chương trình gần đây, Quỳnh Trang nói gần hai năm mẹ nuôi qua đời nhưng cô vẫn chưa nguôi nỗi nhớ Phi Nhung.

"Mẹ Nhung là người có tình yêu thương bao la và giúp đỡ được nhiều mảnh đời bất hạnh. Từ ngày mẹ mất đến giờ, không ngày nào tôi không nghĩ, không nhớ về mẹ. Tôi có lập một bàn thờ mẹ tại nhà và thường xuyên tâm sự với mẹ về những buồn vui trong nghề cũng như những dự án nghệ thuật mới. Chính vì thế, tôi thấy mẹ vẫn luôn ở bên cạnh", nữ ca sĩ bộc bạch đầy xúc động. 

Con gái nuôi 'phá lệ' của Phi Nhung khiến khán giả nghẹn lòng khi làm hành động đặc biệt cho cố NS, tình cảm sâu sắc như với mẹ ruột - Ảnh 4
Giọng ca bolero là đứa con nuôi mà Phi Nhung 'phá lệ' nhận nuôi

Quỳnh Trang tên thật là Thùy Trang, sinh năm 1997, quê Phú Yên, hiện sống tại TP.HCM. Cô được Phi Nhung nhận làm con nuôi từ năm 2016. Có giọng hát ngọt ngào, mộc mạc, Quỳnh Trang từng tham gia Solo cùng bolero 2018 do Phi Nhung làm giám khảo, từng được khán giả đặt biệt danh 'Thiên thần bolero'.

Con gái nuôi 'phá lệ' của Phi Nhung khiến khán giả nghẹn lòng khi làm hành động đặc biệt cho cố NS, tình cảm sâu sắc như với mẹ ruột - Ảnh 5
Nữ ca sĩ sở hữu chất giọng ngọt ngào, truyền cảm 

Ngoài ca hát, cô cũng thử sức diễn xuất qua các phim Cô gái đến từ bên kia, Idol tỷ phú... Tương lai, cô ấp ủ thực hiện dự án nhạc Phật để tặng người hâm mộ. 

 

Con gái Phi Nhung có hành động ý nghĩa dành cho mẹ nhân ngày đặc biệt, dòng tin nhắn ngắn ngủi, không hồi âm đầy đau đớn!

Con gái Phi Nhung có hành động ý nghĩa dành cho mẹ nhân ngày đặc biệt, dòng tin nhắn ngắn ngủi, không hồi âm đầy đau đớn!

Nhân ngày của Mẹ, con gái cố ca sĩ phi Nhung đã đăng tải dòng tin nhắn được cô gửi cho đấng sinh thành khiến CĐM không khỏi xúc động

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