Vợ cũ Bằng Kiều thông báo 'tin vui' vì thực hiện được di nguyện thuở sinh thời của Phi Nhung

Ngay sau khi chia sẻ, bài viết đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Kể từ khi cố NS Phi Nhung, Trizzie Phương Trinh luôn đồng hành cùng Wendy Phạm (con gái ruột của Phi Nhung) thực hiện những tâm nguyện còn dang dở của cố ca sĩ. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, ca sĩ Trizzie Phương Trinh đã đăng tải dòng trạng thái thông báo "tin vui" có liên quan đến người em thân thiết quá cố của mình. Kể từ khi cố NS Phi Nhung, Trizzie Phương Trinh luôn đồng hành cùng Wendy Phạm (con gái ruột của Phi Nhung) thực hiện những tâm nguyện còn dang dở của cố ca sĩ Cụ thể, cô cho biết ngôi trường Việt ngữ tại Mỹ mà lúc sinh thời Phi Nhung mong ước được xây dựng nay đã thành hiện thực. Đó là sự góp sức của rất nhiều khán giả, những người yêu thương giọng ca Bông điên điển chung tay làm nên.

Trizzie Phương Trinh chia sẻ: "TIN VUI! TIN VUI! Sau nhiều tháng đợi chờ, công trình xây cất trường Việt Ngữ Phi Nhung đã được khởi công. Ngôi nhà cũ nằm kế Tịnh Xá Giác An đã được giật sập sáng nay thành miếng đất trống. Một ngày gần đây, nơi này sẽ được dựng lên ngôi trường Việt ngữ để các con em lớn lên ở Mỹ có thể đến đây học đọc, học viết tiếng Việt. Mặc dù đây là mơ ước của Nhung nhưng nó là sự góp sức của rất nhiều người. Quy trình xây dựng ở Mỹ phải đi qua rất nhiều giai đoạn nên không thể hoàn tất một sớm một chiều như nhiều người mong muốn. Chúng ta hãy kiên nhẫn chờ đợi ngày khánh thành nhé. Người Việt còn, tiếng Việt còn". Cô cho biết ngôi trường Việt ngữ tại Mỹ mà lúc sinh thời Phi Nhung mong ước được xây dựng nay đã thành hiện thực Vợ cũ Bằng Kiều đã thay mặt cố ca sĩ thực hiện nguyện vọng mang tên Phi Nhung. Ngay sau khi chia sẻ, bài viết đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Đa số đều để lại bình luận khen ngợi về nghĩa cử cao đẹp của Trizzie Phương Trinh và Phi Nhung.

Lúc sinh thời, Phi Nhung mong ước những đứa trẻ con của người Việt sống trên đất Mỹ sẽ có điều kiện được học và nói thạo ngôn ngữ dân tộc. Đây là nét đẹp văn hóa cần lưu giữ. Thế nên khi cô qua đời, con gái cô là Wendy Phạm đã kêu gọi quyên góp bằng chương trình âm nhạc ý nghĩa với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ. Bên cạnh đó, tiền bán sách về Phi Nhung cũng được mang toàn bộ làm những di nguyện của cố nghệ sĩ. Lúc sinh thời, Phi Nhung mong ước những đứa trẻ con của người Việt sống trên đất Mỹ sẽ có điều kiện được học và nói thạo ngôn ngữ dân tộc. Đây là nét đẹp văn hóa cần lưu giữ Nói về tình chị em thân thiết giữa Phi Nhung và Trizzie Phương Trinh, được biết khi Phi Nhung sang Mỹ sinh sống, vợ cũ Bằng Kiều chính là người phát hiện tài năng ca hát của cô. Thời điểm đó, Phi Nhung vất vả nuôi con gái bằng công việc thợ may và làm tạp vụ ở nhà hàng thì tình cờ gặp vợ cũ Bằng Kiều trong một lần đi hát ở chùa. Trizzie Phương Trinh dạy hát cho Phi Nhung. Sau 2 năm thu âm và học hát, Phương Trinh mới chọn ra cho đàn em được hai bài là “Nỗi buồn hoa phượng” và “Nối lại tình xưa” để in vào đĩa cùng Hương Lan và Mỹ Huyền đem bán. Được biết khi Phi Nhung sang Mỹ sinh sống, vợ cũ Bằng Kiều chính là người phát hiện tài năng ca hát của cô Khi theo học hát, thu âm, Phi Nhung để con gái cho ba mẹ của Trizzie Phương Trinh trông hộ. Giọng ca "Bông điên điển" từng chia sẻ nếu không tình cờ gặp Trizzie Phương Trinh, có lẽ giờ này cô vẫn là cô công nhân nghèo khó. Cô không thể trả ơn đàn chị được nhưng sẽ làm những điều thiện lành cho xã hội này. Đó là cách Phi Nhung trả ơn lại cho vợ cũ Bằng Kiều.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-cu-bang-kieu-thong-bao-tin-vui-vi-thuc-hien-uoc-di-nguyen-thuo-sinh-thoi-cua-phi-nhung-607109.html