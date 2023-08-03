Vợ cũ Bằng Kiều thông báo 'tin vui' vì thực hiện được di nguyện thuở sinh thời của Phi Nhung

Hậu trường 03/08/2023 08:48

Ngay sau khi chia sẻ, bài viết đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Kể từ khi cố NS Phi Nhung, Trizzie Phương Trinh luôn đồng hành cùng Wendy Phạm (con gái ruột của Phi Nhung) thực hiện những tâm nguyện còn dang dở của cố ca sĩ. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, ca sĩ Trizzie Phương Trinh đã đăng tải dòng trạng thái thông báo "tin vui" có liên quan đến người em thân thiết quá cố của mình.

Vợ cũ Bằng Kiều thông báo 'tin vui' vì thực hiện được di nguyện thuở sinh thời của Phi Nhung - Ảnh 1
Kể từ khi cố NS Phi Nhung, Trizzie Phương Trinh luôn đồng hành cùng Wendy Phạm (con gái ruột của Phi Nhung) thực hiện những tâm nguyện còn dang dở của cố ca sĩ

Cụ thể, cô cho biết ngôi trường Việt ngữ tại Mỹ mà lúc sinh thời Phi Nhung mong ước được xây dựng nay đã thành hiện thực. Đó là sự góp sức của rất nhiều khán giả, những người yêu thương giọng ca Bông điên điển chung tay làm nên.

Trizzie Phương Trinh chia sẻ: "TIN VUI! TIN VUI! Sau nhiều tháng đợi chờ, công trình xây cất trường Việt Ngữ Phi Nhung đã được khởi công. Ngôi nhà cũ nằm kế Tịnh Xá Giác An đã được giật sập sáng nay thành miếng đất trống. Một ngày gần đây, nơi này sẽ được dựng lên ngôi trường Việt ngữ để các con em lớn lên ở Mỹ có thể đến đây học đọc, học viết tiếng Việt. Mặc dù đây là mơ ước của Nhung nhưng nó là sự góp sức của rất nhiều người. Quy trình xây dựng ở Mỹ phải đi qua rất nhiều giai đoạn nên không thể hoàn tất một sớm một chiều như nhiều người mong muốn. Chúng ta hãy kiên nhẫn chờ đợi ngày khánh thành nhé. Người Việt còn, tiếng Việt còn".

Vợ cũ Bằng Kiều thông báo 'tin vui' vì thực hiện được di nguyện thuở sinh thời của Phi Nhung - Ảnh 2
Vợ cũ Bằng Kiều thông báo 'tin vui' vì thực hiện được di nguyện thuở sinh thời của Phi Nhung - Ảnh 3
Cô cho biết ngôi trường Việt ngữ tại Mỹ mà lúc sinh thời Phi Nhung mong ước được xây dựng nay đã thành hiện thực

Vợ cũ Bằng Kiều đã thay mặt cố ca sĩ thực hiện nguyện vọng mang tên Phi Nhung. Ngay sau khi chia sẻ, bài viết đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Đa số đều để lại bình luận khen ngợi về nghĩa cử cao đẹp của Trizzie Phương Trinh và Phi Nhung. 

Lúc sinh thời, Phi Nhung mong ước những đứa trẻ con của người Việt sống trên đất Mỹ sẽ có điều kiện được học và nói thạo ngôn ngữ dân tộc. Đây là nét đẹp văn hóa cần lưu giữ. Thế nên khi cô qua đời, con gái cô là Wendy Phạm đã kêu gọi quyên góp bằng chương trình âm nhạc ý nghĩa với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ. Bên cạnh đó, tiền bán sách về Phi Nhung cũng được mang toàn bộ làm những di nguyện của cố nghệ sĩ.

Vợ cũ Bằng Kiều thông báo 'tin vui' vì thực hiện được di nguyện thuở sinh thời của Phi Nhung - Ảnh 4
Lúc sinh thời, Phi Nhung mong ước những đứa trẻ con của người Việt sống trên đất Mỹ sẽ có điều kiện được học và nói thạo ngôn ngữ dân tộc. Đây là nét đẹp văn hóa cần lưu giữ

Nói về tình chị em thân thiết giữa Phi Nhung và Trizzie Phương Trinh, được biết khi Phi Nhung sang Mỹ sinh sống, vợ cũ Bằng Kiều chính là người phát hiện tài năng ca hát của cô. Thời điểm đó, Phi Nhung vất vả nuôi con gái bằng công việc thợ may và làm tạp vụ ở nhà hàng thì tình cờ gặp vợ cũ Bằng Kiều trong một lần đi hát ở chùa.

Trizzie Phương Trinh dạy hát cho Phi Nhung. Sau 2 năm thu âm và học hát, Phương Trinh mới chọn ra cho đàn em được hai bài là “Nỗi buồn hoa phượng” và “Nối lại tình xưa” để in vào đĩa cùng Hương Lan và Mỹ Huyền đem bán.

Vợ cũ Bằng Kiều thông báo 'tin vui' vì thực hiện được di nguyện thuở sinh thời của Phi Nhung - Ảnh 5
Được biết khi Phi Nhung sang Mỹ sinh sống, vợ cũ Bằng Kiều chính là người phát hiện tài năng ca hát của cô

Khi theo học hát, thu âm, Phi Nhung để con gái cho ba mẹ của Trizzie Phương Trinh trông hộ. Giọng ca "Bông điên điển" từng chia sẻ nếu không tình cờ gặp Trizzie Phương Trinh, có lẽ giờ này cô vẫn là cô công nhân nghèo khó. Cô không thể trả ơn đàn chị được nhưng sẽ làm những điều thiện lành cho xã hội này. Đó là cách Phi Nhung trả ơn lại cho vợ cũ Bằng Kiều.

 

Em trai cố NS Phi Nhung 'trăm nghìn kiếp nặng tình', gần 2 năm chị ra đi vẫn chưa thể nguôi ngoai: 'Chị là món quà quý giá nhất'

Em trai cố NS Phi Nhung 'trăm nghìn kiếp nặng tình', gần 2 năm chị ra đi vẫn chưa thể nguôi ngoai: 'Chị là món quà quý giá nhất'

Mới đây em trai Phi Nhung đã có đôi lời gửi tới chị gái sau gần 2 năm giọng ca Bông Điên Điển qua đời. Lời lẽ xúc động khiến CĐM không khỏi xót xa.

Xem thêm
Từ khóa:   Phi Nhung - Trizzie Phương Trinh Bằng Kiều - Trizzie Phương Trinh Trizzie Phương Trinh

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Tâm sự 54 phút trước
Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Video 1 giờ 39 phút trước
Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Tâm sự gia đình 1 giờ 54 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước
Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Video 2 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ