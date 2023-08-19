Hát lại ca khúc nổi tiếng của Phi Nhung, Mạnh Quỳnh bỗng khiến khán giả bật khóc!

Vẫn là một Mạnh Quỳnh giản dị trong hình ảnh thường thấy với áo sơ mi kèm vest đen và hát live trên sân khấu rất đơn giản. Tuy nhiên, giọng hát tình cảm và sâu lắng của Mạnh Quỳnh chiếm trọn cảm tình của khán giả, khiến nhiều người bỗng bật khóc khi nghe anh hát.

Mới đây, một trang fanpage dành riêng cho fan Mạnh Quỳnh - Phi Nhung đã đăng tải lại đoạn clip biểu diễn của Mạnh Quỳnh trong một đêm âm nhạc . Trong đoạn clip, Mạnh Quỳnh đã hát lại ca khúc "Khóc thầm" - ca khúc từng được ca sĩ Phi Nhung thể hiện thành công lúc sinh thời.

Nhiều ý kiến đã cho rằng họ rất đồng cảm với phần ca từ của "Khóc thầm", đặc biệt với giọng hát lay động lòng người, cùng cảm xúc dạt dào của Mạnh Quỳnh đã khiến không ít khán giả theo dõi rơi lệ, ai nấy dù có mạnh mẽ đến đâu cũng phải rưng rưng nước mắt.

Dưới đoạn clip, nhiều khán giả cho biết Mạnh Quỳnh đã khiến họ xúc động nghẹn ngào bởi bài hát gợi nhớ về ca sĩ Phi Nhung. Cũng chính vì Mạnh Quỳnh - Phi Nhung vốn là cặp đôi song ca được khán giả nhiều thế hệ vô cùng yêu quý nên khi nghe ca khúc này, phần đông đều không kìm được nỗi xúc động.

Mạnh Quỳnh - Phi Nhung vốn là cặp đôi song ca được khán giả nhiều thế hệ vô cùng yêu quý

Mạnh Quỳnh - Phi Nhung từ lâu đã là một trong những cặp đôi song ca được nhiều người yêu mến. Đứng cùng nhau ở nhiều sân khấu lớn nhỏ, trong và ngoài nước, cặp đôi Mạnh Quỳnh - Phi Nhung đã để lại dấu ấn không nhỏ với nhiều tác phẩm: "Lan và Điệp", "Thành phố buồn", "Lại nhớ người yêu", "Sầu tím thiệp hồng",...

Cố ca sĩ Phi Nhung

Trưa 28/9/2021, sau 1 tháng điều trị Covid-19, ca sĩ Phi Nhung đã không qua khỏi, cô trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM), hưởng dương 51 tuổi khiến nhiều bạn bè, đồng nghiệp, khán giả xót xa. Ca sĩ Mạnh Quỳnh cũng từng chia sẻ từ khi "người tình âm nhạc" Phi Nhung mất, anh đã rất đau lòng đến không muốn ăn uống và thường xuyên nghe lại các bài hát cả hai trình diễn trên sân khấu trong và ngoài nước.