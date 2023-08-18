Hồ Văn Cường bất ngờ làm một việc dành cho 'mẹ nuôi' Phi Nhung vào dịp lễ Vu lan

Thời gian gần đây, khán giả liên tục thấy Hồ Văn Cường xuất hiện dày đặc trên những sân khấu âm nhạc lớn, nhỏ khác nhau. Vốn là một ca sĩ có nét tính cách hiền lành, thân thiện nên Hồ Văn Cường đã nhận được nhiều sự quan tâm, yêu mến từ khán giả ở nhiều độ tuổi.

Mới đây, trên trang người hâm mộ của Hồ Văn Cường đã chia sẻ hình ảnh về sản phẩm âm nhạc sắp được ra mắt của nam ca sĩ. Đây sẽ là một ca khúc viết về mẹ, được phát hành trong dịp lễ Vu lan báo hiếu sắp tới. Đáng chú ý, nhiều khán giả cho rằng đây chính là món quà mà Hồ Văn Cường muốn dành tặng cho người mẹ ruột và mẹ nuôi Phi Nhung .

Hồ Văn Cường sắp ra mắt sản phẩm âm nhạc nhân dịp lễ Vu lan

Bên cạnh đó, có thông tin tên sản phẩm âm nhạc này sẽ có tên ‘Người ơi đừng bỏ quê’. Cách đây hơn 6 năm, Hồ Văn Cường và mẹ nuôi Phi Nhung từng cho ra mắt MV ‘Bỏ quê’. Chính vì thế, không ít khán giả cho rằng đây chính là món quà nam ca sĩ muốn bày tỏ sự biết ơn và nhớ thương đối với mẹ nuôi Phi Nhung của mình.

Hồ Văn Cường và 'mẹ nuôi' Phi Nhung từng cho ra mắt MV ‘Bỏ quê' vào 6 năm trước

Khán giả cho rằng sản phẩm âm nhạc lần này chính là món quà Hồ Văn Cường muốn bày tỏ sự biết ơn và nhớ thương đối với mẹ nuôi Phi Nhung của mình

Sau ồn ào tách khỏi công ty của cố nghệ sĩ Phi Nhung, Hồ Văn Cường và bố mẹ ra ở riêng và khá kín tiếng. Nam ca sĩ đang học đại học tại TP HCM, thỉnh thoảng vẫn đi hát để lo cho gia đình.

Ca sĩ Ngọc Sơn là người đứng ra nhận hỗ trợ giọng ca này phát triển sự nghiệp

Được biết, ca sĩ Ngọc Sơn là người đứng ra nhận hỗ trợ giọng ca này phát triển sự nghiệp. Ngọc Sơn đánh giá Hồ Văn Cường là "viên ngọc sáng" trong tương lai. Nam ca sĩ tiết lộ học trò đang ở nhà thuê, cuộc sống tốt và hoàn toàn tự lập. Thỉnh thoảng, Ngọc Sơn gặp Hồ Văn Cường để dạy về âm nhạc hoặc bồi dưỡng thêm giọng hát.

Trong các buổi họp fan, nhiều khán giả đều gửi tặng Hồ Văn Cường những món quà có giá trị cao

Sự nghiệp ca hát của Hồ Văn Cường đã thay đổi nhiều so với trước đây. Tại Fanpage của FC Hồ Văn Cường, các "fan" liên tục cập nhật hình ảnh, lịch diễn của giọng ca sinh năm 2003. Người hâm mộ của Hồ Văn Cường không chỉ ở trong nước mà còn ở nhiều nơi như Mỹ, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc… Trong các buổi họp "fan", những khán giả ở xa không dự được đều gửi tặng nam ca sĩ những món quà có giá trị cao như vàng, tiền USD…