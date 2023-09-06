Đôi lời cảm niệm đầy xúc động của con gái nuôi gửi tới cố ca sĩ Phi Nhung: 'Kể từ ngày vắng mẹ, chúng con côi cút, bơ vơ...'

Mặc dù nghệ sĩ Phi Nhung đã ra đi mãi mãi nhưng các con của cố nghệ sĩ tin rằng mẹ luôn ở bên cạnh và dõi theo.
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Mới đây, nhân ngày lễ Vu Lan - nữ ca sĩ trẻ Quỳnh Trang thay mặt các con nuôi gửi tới mẹ Phi Nhung đôi lời cảm niệm.
Quỳnh Trang nghẹn ngào đọc: "Thế là mẹ đã bỏ chúng con đi 730 ngày rồi. Kể từ ngày vắng mẹ, chúng con côi cút, bơ vơ qua ngày, gặm nhấm nỗi đau mất mẹ. Cuộc đời của chúng con tưởng đâu đã tìm được bến đỗ bình an nào ngờ đâu cơn đại dịch đã cướp mẹ đi.
Chúng con lại mồ côi mẹ lần nữa. Mẹ ơi, hôm nay ngày đại từ của mẹ, sao bầu trời u ám quá! Phải chăng, trời đất đều thương cảm, đều xót xa cho những mảnh đời bất hạnh của chúng con. Hôm nay nhớ mẹ biết bao. Mẹ yêu, mẹ ở nơi nào mẹ ơi. Lệ tràn, vị đắng, mắt cay, quạnh hiu vắng vẻ, tháng ngày dài thêm. Mẹ Nhung ơi, chị em chúng con còn quá nhỏ, rất cần sự che chở, chăm sóc, động viên, an ủi và vỗ về của mẹ.
Giờ đây, chúng con chỉ ao ước được nghe giọng nói của mẹ một lần thôi. Nhưng 2 tiếng "mẹ ơi" con gọi hoài khan cả cổ rồi mà vẫn rơi vào hư vô. Lúc này đây, chúng con thấm thía nỗi đau. Mẹ có biết Vu Lan rằm tháng 7 con khóc nhiều và nhung nhớ mênh mông. Đau thương nào rồi cũng phai mờ theo năm tháng nhưng bóng mẹ vẫn sống mãi trong lòng chúng con.
Chúng con hứa với mẹ sẽ ngoan ngoãn, học tập thật tốt và thực hiện những tâm nguyện, hoài bão của mẹ còn đang dang dở. Mẹ hãy yên lòng, thanh thản mẹ nhé. Các con sẽ đùm bọc và yêu thương nhau, noi theo đức hạnh của mẹ, rạng danh tô đẹp cho đời".
Những lời từ tận tâm can của Quỳnh Trang khiến người nghe không khỏi xúc động. Được biết, thuở sinh thời, giọng ca Bậu Ơi nhận nuôi Quỳnh Trang từ năm 2016. Nữ ca sĩ trẻ được Phi Nhung hỗ trợ trong quá trình hoạt động nghệ thuật, từ đó sự nghiệp có nhiều khởi sắc. Kể từ khi mẹ nuôi qua đời, Quỳnh Trang vẫn luôn ghi nhớ từng lời dạy dỗ của mẹ, đồng thời lấy đó làm động lực để không ngừng phấn đấu để mẹ ở nơi xa có thể an lòng.