Đôi lời cảm niệm đầy xúc động của con gái nuôi gửi tới cố ca sĩ Phi Nhung: 'Kể từ ngày vắng mẹ, chúng con côi cút, bơ vơ...'

Quỳnh Trang nghẹn ngào đọc: "Thế là mẹ đã bỏ chúng con đi 730 ngày rồi. Kể từ ngày vắng mẹ, chúng con côi cút, bơ vơ qua ngày, gặm nhấm nỗi đau mất mẹ. Cuộc đời của chúng con tưởng đâu đã tìm được bến đỗ bình an nào ngờ đâu cơn đại dịch đã cướp mẹ đi.

Chúng con lại mồ côi mẹ lần nữa. Mẹ ơi, hôm nay ngày đại từ của mẹ, sao bầu trời u ám quá! Phải chăng, trời đất đều thương cảm, đều xót xa cho những mảnh đời bất hạnh của chúng con. Hôm nay nhớ mẹ biết bao. Mẹ yêu, mẹ ở nơi nào mẹ ơi. Lệ tràn, vị đắng, mắt cay, quạnh hiu vắng vẻ, tháng ngày dài thêm. Mẹ Nhung ơi, chị em chúng con còn quá nhỏ, rất cần sự che chở, chăm sóc, động viên, an ủi và vỗ về của mẹ.

Nữ ca sĩ từng được mẹ nuôi nâng đỡ, hỗ trợ trên con đường ca hát

Giờ đây, chúng con chỉ ao ước được nghe giọng nói của mẹ một lần thôi. Nhưng 2 tiếng "mẹ ơi" con gọi hoài khan cả cổ rồi mà vẫn rơi vào hư vô. Lúc này đây, chúng con thấm thía nỗi đau. Mẹ có biết Vu Lan rằm tháng 7 con khóc nhiều và nhung nhớ mênh mông. Đau thương nào rồi cũng phai mờ theo năm tháng nhưng bóng mẹ vẫn sống mãi trong lòng chúng con.